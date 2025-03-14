Жители ПФО откладывают в среднем 15% дохода

Большинство жителей ПФО (66%) регулярно сохраняют часть зарплаты. 20% участников опроса сберегают от 6% до 10% от ежемесячного дохода, 19% опрошенных — до 5%, 11% респондентов — от 11% до 20%, а 8% респондентов — от 21% до 30%. Также 4% респондентов сохраняют более 50% своих финансов.
Какую часть зарплаты вы в среднем откладываете в месяц?
|
Доля заработной платы, %
|
Доля респондентов, %
|
До 5%
|
19%
|
6% — 10%
|
20%
|
11% — 20%
|
11%
|
21% — 30%
|
8%
|
31% — 50%
|
4%
|
Более 50%
|
4%
По данным опроса, наибольшую долю от зарплаты откладывают работники сферы архитектуры и дизайна — в среднем 27% в месяц. Сотрудники консалтинга и профессиональных услуг занимают второе место по объему накоплений: они сберегают порядка 23% ежемесячно. Работники маркетинга, рекламы и PR, а также сотрудники HoReCa откладывают по 20% и 19% от своей зарплаты соответственно. В топ-5 также входят специалисты индустрии продажи недвижимости, которые ежемесячно откладывают около 17% своего дохода.
Что касается целей накоплений, то 46% респондентов в ПФО откладывают деньги на непредвиденные расходы, а 30% — на путешествия. Также значительная доля участников опроса копит на покупку недвижимости (18%), автомобиля (14%) и крупной бытовой техники (13%).
С какой целью вы откладываете деньги с зарплаты?
|
Цели
|
Доля респондентов, %
|
На непредвиденные траты
|
46%
|
На путешествия
|
30%
|
На покупку недвижимости
|
18%
|
На покупку автомобиля
|
14%
|
На покупку крупной бытовой техники
|
13%
|
На инвестирование
|
11%
|
На покупку мелкой бытовой техники
|
8%
|
На образование (свое/детей/внуков)
|
8%
|
На пенсию
|
8%
|
На открытие бизнеса
|
5%
50% респондентов предпочитает хранить сбережения на накопительных счетах в банках, в то время как 35% хранят деньги в наличных, а практически треть (30%) — на депозитных счетах. Только 13% жителей ПФО готовы инвестировать средства в облигации, акции и другие смежные решения. Интересно, что женщины чаще мужчин (50% против 46%) предпочитают хранить сбережения в банке.
Какие способы хранения своих накоплений вы предпочитаете?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
В банке на накопительном счете
|
50%
|
В наличных
|
35%
|
В банке на депозите (банковские вклады)
|
30%
|
В инвестициях (акции, облигации, ПИФы, и т. д.)
|
13%
|
В недвижимости
|
6%
|
В валюте
|
5%
|
В драгоценных металлах/камнях
|
4%
"Сегодня одной из ключевых задач для локальных бизнесов — банков в том числе — становится формирование знания бренда. Такой подход позволяет одновременно работать как на перспективу — привлечение клиентов в будущем — так и на отстройку от конкурентов здесь и сейчас. По этой причине рекламодатели из финансовой категории активно инвестируют в медийную рекламу", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Вопрос о финансовых инструментах, которые жители ПФО хотели бы освоить в ближайшем будущем, показал, что 36% респондентов заинтересованы в инвестиционных счетах, 32% — в вкладах и депозитах, а 19% проявляют интерес к дебетовым картам с процентом на остаток. Также 18% респондентов хотят разобраться в пенсионных накоплениях, 17% — в драгоценных металлах, и 13% — в страховых накоплениях.
*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет