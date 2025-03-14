16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Жители ПФО откладывают в среднем 15% дохода

Читали: 8

В среднем жители ПФО откладывают в качестве накоплений 15% от зарплаты. Такие данные были получены экспертами Авито Рекламы и Авито Работы по результатам опроса 10 000 россиян*.

Большинство жителей ПФО (66%) регулярно сохраняют часть зарплаты. 20% участников опроса сберегают от 6% до 10% от ежемесячного дохода, 19% опрошенных — до 5%, 11% респондентов — от 11% до 20%, а 8% респондентов — от 21% до 30%. Также 4% респондентов сохраняют более 50% своих финансов.

Какую часть зарплаты вы в среднем откладываете в месяц?

Доля заработной платы, %

Доля респондентов, %

До 5%

19%

6% — 10%

20%

11% — 20%

11%

21% — 30%

8%

31% — 50%

4%

Более 50%

4%

По данным опроса, наибольшую долю от зарплаты откладывают работники сферы архитектуры и дизайна — в среднем 27% в месяц. Сотрудники консалтинга и профессиональных услуг занимают второе место по объему накоплений: они сберегают порядка 23% ежемесячно. Работники маркетинга, рекламы и PR, а также сотрудники HoReCa откладывают по 20% и 19% от своей зарплаты соответственно. В топ-5 также входят специалисты индустрии продажи недвижимости, которые ежемесячно откладывают около 17% своего дохода.

Что касается целей накоплений, то 46% респондентов в ПФО откладывают деньги на непредвиденные расходы, а 30% — на путешествия. Также значительная доля участников опроса копит на покупку недвижимости (18%), автомобиля (14%) и крупной бытовой техники (13%).

С какой целью вы откладываете деньги с зарплаты?

Цели

Доля респондентов, %

На непредвиденные траты

46%

На путешествия

30%

На покупку недвижимости

18%

На покупку автомобиля

14%

На покупку крупной бытовой техники

13%

На инвестирование

11%

На покупку мелкой бытовой техники

8%

На образование (свое/детей/внуков)

8%

На пенсию

8%

На открытие бизнеса

5%

50% респондентов предпочитает хранить сбережения на накопительных счетах в банках, в то время как 35% хранят деньги в наличных, а практически треть (30%) — на депозитных счетах. Только 13% жителей ПФО готовы инвестировать средства в облигации, акции и другие смежные решения. Интересно, что женщины чаще мужчин (50% против 46%) предпочитают хранить сбережения в банке.

Какие способы хранения своих накоплений вы предпочитаете?

Категория

Доля респондентов, %

В банке на накопительном счете

50%

В наличных

35%

В банке на депозите (банковские вклады)

30%

В инвестициях (акции, облигации, ПИФы, и т. д.)

13%

В недвижимости

6%

В валюте

5%

В драгоценных металлах/камнях

4%

"Сегодня одной из ключевых задач для локальных бизнесов — банков в том числе — становится формирование знания бренда. Такой подход позволяет одновременно работать как на перспективу — привлечение клиентов в будущем — так и на отстройку от конкурентов здесь и сейчас. По этой причине рекламодатели из финансовой категории активно инвестируют в медийную рекламу", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Вопрос о финансовых инструментах, которые жители ПФО хотели бы освоить в ближайшем будущем, показал, что 36% респондентов заинтересованы в инвестиционных счетах, 32% — в вкладах и депозитах, а 19% проявляют интерес к дебетовым картам с процентом на остаток. Также 18% респондентов хотят разобраться в пенсионных накоплениях, 17% — в драгоценных металлах, и 13% — в страховых накоплениях.

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет

Версия для печати

В России и мире

Авито объявляет о запуске тестирования сервиса для подработки

Авито объявляет о запуске тестирования сервиса временной занятости "<a href="https://www.avito.ru/employer/gigknowledgebase/" target="_blank">Авито Подработка</a>" (ООО "Авито Гиг Решения"), который позволит бизнес-заказчикам привлекать временных специалистов для выполнения срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями.

Авито Работа: самарские бригадиры-строители стали самыми востребованными специалистами

В Самаре на 235% вырос спрос на бригадиров в индустрии строительства, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 63 807 руб/мес. Такие данные озвучили аналитики платформы Авито Работа по результатам исследования активности работодателей и кандидатов в строительной сфере зимой 2024–2025.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

В Самаре прошли повторные общественные обсуждения по вопросу строительства небоскребов на Московском шоссе. Результаты оказались схожи с предыдущими. Большинство участников поддержали проект. И на этот раз, судя по всему, их мнения могут быть учтены.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Паводок угрожает 10 районам Самарской области

Весной 2025 г. возможно подтопление территорий Самарской области из-за разлива пяти рек: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара и Большой Кинель. В реках Чагра и Сызранка уже наблюдается повышение уровня воды. Такие данные приводит региональное МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

На перекрестке улиц Демократической и Арены в Самаре введена временная схема движения транспорта

В Самаре на участке ул. Демократической на пересечении с ул. Арены действует временная схема организации дорожного движения, которая запрещает водителям производить маневры левого поворота в обоих направлениях с ул. Демократической.

Он и она