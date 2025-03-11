16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито запускает программу выкупа автомобильных шин у частных продавцов

Читали: 7

Авито стал первой онлайн-площадкой, внедрившей опцию выкупа шин партнерами у частных продавцов. Программа официального выкупа резины от Авито позволяет продать покрышки за один день. На этапе запуска в программе выкупа участвуют партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и Анапе. Сервис доступен в приложении, а в ближайшем времени появится в веб-версии Авито.

Сервис поможет автолюбителям быстро и безопасно продать резину на платформе без общения с потенциальными покупателями. Для продажи шин достаточно создать стандартное объявление на Авито — если покрышки подойдут под условия выкупа, пользователь получит предложение продать их одному из партнеров платформы, а также узнает предварительный расчет суммы выкупа.

Если пользователь согласен с условиями выкупа, он может либо самостоятельно отвезти шины в один из пунктов выкупа партнера, или вызвать представителя партнера в удобное место встречи. Специалист проверит состояние покрышек и назовет по итогам проверки финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена.

Версия для печати

В России и мире

Авито Работа: самарские бригадиры-строители стали самыми востребованными специалистами

В Самаре на 235% вырос спрос на бригадиров в индустрии строительства, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 63 807 руб/мес. Такие данные озвучили аналитики платформы Авито Работа по результатам исследования активности работодателей и кандидатов в строительной сфере зимой 2024–2025.

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Добровольчество как часть корпоративной культуры, успешные практики, взаимодействие общества, власти и бизнеса при реализации благотворительных проектов - это и многое другое обсудили участники установочного заседания регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие состоялось 19 февраля на площадке музея-усадьбы А.Н.Толстого при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она