Авито Путешествия: самарцы любят снимать на 8 марта загородные дома

Активнее всего россияне бронировали загородное жилье — дома, коттеджи, таунхаусы и дачи — в Московской области (15% от всех бронирований). Также в топ регионов по этому показателю вошли Ленинградская (13%), Свердловская и Челябинская области (по 5%), Карелия (4%), Нижегородская, Кемеровская области и Краснодарский край (по 3% в каждом).
По сравнению с весенними праздниками прошлого года количество бронирований загородных объектов выросло в 10 из 20 самых популярных среди туристов регионов. Наиболее заметная динамика — в Красноярском крае (+65%), Нижегородской и Самарской областях (+51% в обеих), Тюменской, Кемеровской и Рязанской областях (+28% в каждой).
Среди топ-20 самых популярных регионов снять загородный объект на 8 марта дешевле всего стоило в Саратовской (9200 рублей за сутки) и Челябинской областях (9300 рублей), а также в Карелии (9400 рублей) и Рязанской области (9900 рублей). Самые высокие средние цены на грядущие праздники исследователи зафиксировали в Московской (15 100 рублей за ночь), Нижегородской (13 400 рублей) и Владимирской областях (12 900 рублей), а также в Краснодарском крае (12 900 рублей).
Кроме того, исследователи Авито Путешествий изучили, из каких регионов чаще всего бронировали загородные объекты на праздники. В топ-4 вошли те же регионы: жители Московской области захватили лидерство с долей в 18%. Дальше расположились Ленинградская (15%), Свердловская (5%) и Челябинская области (4%). Топ-20 представлен в таблице 2. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что с учетом коротких праздников россияне в основном не планируют ехать куда-то далеко, а снимают посуточное загородное жилье недалеко от дома. Например, чтобы отдохнуть от города и провести 8 марта в тишине и ближе к природе.
В каких регионах россияне активнее всего бронируют посуточное загородное жилье на 8 марта, данные Авито Путешествий
|
№ в рейтинге
|
регион
|
доля от бронирований
|
стоимость, руб. в сутки
|
1
|
Московская область
|
15%
|
15 100
|
2
|
Ленинградская область
|
13%
|
12 300
|
3
|
Свердловская область
|
5%
|
11 200
|
4
|
Челябинская область
|
5%
|
9 300
|
5
|
Карелия
|
4%
|
9 400
|
6
|
Нижегородская область
|
3%
|
13 400
|
7
|
Кемеровская область
|
3%
|
12 500
|
8
|
Краснодарский край
|
3%
|
12 900
|
9
|
Тюменская область
|
2%
|
12 000
|
10
|
Башкортостан
|
2%
|
11 200
|
11
|
Ярославская область
|
2%
|
10 700
|
12
|
Самарская область
|
2%
|
12 500
|
13
|
Татарстан
|
2%
|
12 600
|
14
|
Иркутская область
|
2%
|
10 200
|
15
|
Саратовская область
|
2%
|
9 200
|
16
|
Пермский край
|
2%
|
10 400
|
17
|
Владимирская область
|
2%
|
12 900
|
18
|
Воронежская область
|
1%
|
12 400
|
19
|
Красноярский край
|
1%
|
12 100
|
20
|
Рязанская область
|
1%
|
9 900
Жители каких регионов активнее всего бронируют посуточное загородное жилье на 8 марта, данные Авито Путешествий
|
самые активные путешественники
|
№ в рейтинге
|
регион
|
1
|
Московская область
|
2
|
Ленинградская область
|
3
|
Свердловская область
|
4
|
Челябинская область
|
5
|
Краснодарский край
|
6
|
Нижегородская область
|
7
|
Самарская область
|
8
|
Иркутская область
|
9
|
Башкортостан
|
10
|
Тюменская область
|
11
|
Татарстан
|
12
|
Кемеровская область
|
13
|
Саратовская область
|
14
|
Пермский край
|
15
|
Ярославская область
|
16
|
Карелия
|
17
|
Новосибирская область
|
18
|
Воронежская область
|
19
|
Ростовская область
|
20
|
Красноярский край