Авито Путешествия: самарцы любят снимать на 8 марта загородные дома

Активнее всего россияне бронировали загородное жилье — дома, коттеджи, таунхаусы и дачи — в Московской области (15% от всех бронирований). Также в топ регионов по этому показателю вошли Ленинградская (13%), Свердловская и Челябинская области (по 5%), Карелия (4%), Нижегородская, Кемеровская области и Краснодарский край (по 3% в каждом).

По сравнению с весенними праздниками прошлого года количество бронирований загородных объектов выросло в 10 из 20 самых популярных среди туристов регионов. Наиболее заметная динамика — в Красноярском крае (+65%), Нижегородской и Самарской областях (+51% в обеих), Тюменской, Кемеровской и Рязанской областях (+28% в каждой).

Среди топ-20 самых популярных регионов снять загородный объект на 8 марта дешевле всего стоило в Саратовской (9200 рублей за сутки) и Челябинской областях (9300 рублей), а также в Карелии (9400 рублей) и Рязанской области (9900 рублей). Самые высокие средние цены на грядущие праздники исследователи зафиксировали в Московской (15 100 рублей за ночь), Нижегородской (13 400 рублей) и Владимирской областях (12 900 рублей), а также в Краснодарском крае (12 900 рублей).

Кроме того, исследователи Авито Путешествий изучили, из каких регионов чаще всего бронировали загородные объекты на праздники. В топ-4 вошли те же регионы: жители Московской области захватили лидерство с долей в 18%. Дальше расположились Ленинградская (15%), Свердловская (5%) и Челябинская области (4%). Топ-20 представлен в таблице 2. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что с учетом коротких праздников россияне в основном не планируют ехать куда-то далеко, а снимают посуточное загородное жилье недалеко от дома. Например, чтобы отдохнуть от города и провести 8 марта в тишине и ближе к природе.

В каких регионах россияне активнее всего бронируют посуточное загородное жилье на 8 марта, данные Авито Путешествий

№ в рейтинге регион доля от бронирований стоимость, руб. в сутки 1 Московская область 15% 15 100 2 Ленинградская область 13% 12 300 3 Свердловская область 5% 11 200 4 Челябинская область 5% 9 300 5 Карелия 4% 9 400 6 Нижегородская область 3% 13 400 7 Кемеровская область 3% 12 500 8 Краснодарский край 3% 12 900 9 Тюменская область 2% 12 000 10 Башкортостан 2% 11 200 11 Ярославская область 2% 10 700 12 Самарская область 2% 12 500 13 Татарстан 2% 12 600 14 Иркутская область 2% 10 200 15 Саратовская область 2% 9 200 16 Пермский край 2% 10 400 17 Владимирская область 2% 12 900 18 Воронежская область 1% 12 400 19 Красноярский край 1% 12 100 20 Рязанская область 1% 9 900

Жители каких регионов активнее всего бронируют посуточное загородное жилье на 8 марта, данные Авито Путешествий