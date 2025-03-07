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Авито Путешествия: самарцы любят снимать на 8 марта загородные дома

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Самарская область вошла в топ-20 регионов, где на 8 марта наиболее активно бронируют загородную недвижимость. В среднем стоимость посуточной аренды загородного объекта в регионе на мартовские праздники составила 12 500 рублей в сутки. В этом году количество забронированных на праздники загородных объектов уже превысило показатели 2024-го на 3%. Об этом рассказали аналитики сервиса бронирования жилья Авито Путешествия, назвав самые популярные направления для туристических поездок на 8 марта.

Активнее всего россияне бронировали загородное жилье — дома, коттеджи, таунхаусы и дачи — в Московской области (15% от всех бронирований). Также в топ регионов по этому показателю вошли Ленинградская (13%), Свердловская и Челябинская области (по 5%), Карелия (4%), Нижегородская, Кемеровская области и Краснодарский край (по 3% в каждом).

По сравнению с весенними праздниками прошлого года количество бронирований загородных объектов выросло в 10 из 20 самых популярных среди туристов регионов. Наиболее заметная динамика — в Красноярском крае (+65%), Нижегородской и Самарской областях (+51% в обеих), Тюменской, Кемеровской и Рязанской областях (+28% в каждой).

Среди топ-20 самых популярных регионов снять загородный объект на 8 марта дешевле всего стоило в Саратовской (9200 рублей за сутки) и Челябинской областях (9300 рублей), а также в Карелии (9400 рублей) и Рязанской области (9900 рублей). Самые высокие средние цены на грядущие праздники исследователи зафиксировали в Московской (15 100 рублей за ночь), Нижегородской (13 400 рублей) и Владимирской областях (12 900 рублей), а также в Краснодарском крае (12 900 рублей).

Кроме того, исследователи Авито Путешествий изучили, из каких регионов чаще всего бронировали загородные объекты на праздники. В топ-4 вошли те же регионы: жители Московской области захватили лидерство с долей в 18%. Дальше расположились Ленинградская (15%), Свердловская (5%) и Челябинская области (4%). Топ-20 представлен в таблице 2. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что с учетом коротких праздников россияне в основном не планируют ехать куда-то далеко, а снимают посуточное загородное жилье недалеко от дома. Например, чтобы отдохнуть от города и провести 8 марта в тишине и ближе к природе.

В каких регионах россияне активнее всего бронируют посуточное загородное жилье на 8 марта, данные Авито Путешествий

№ в рейтинге

регион

доля от бронирований

стоимость, руб. в сутки

1

Московская область

15%

15 100

2

Ленинградская область

13%

12 300

3

Свердловская область

5%

11 200

4

Челябинская область

5%

9 300

5

Карелия

4%

9 400

6

Нижегородская область

3%

13 400

7

Кемеровская область

3%

12 500

8

Краснодарский край

3%

12 900

9

Тюменская область

2%

12 000

10

Башкортостан

2%

11 200

11

Ярославская область

2%

10 700

12

Самарская область

2%

12 500

13

Татарстан

2%

12 600

14

Иркутская область

2%

10 200

15

Саратовская область

2%

9 200

16

Пермский край

2%

10 400

17

Владимирская область

2%

12 900

18

Воронежская область

1%

12 400

19

Красноярский край

1%

12 100

20

Рязанская область

1%

9 900

Жители каких регионов активнее всего бронируют посуточное загородное жилье на 8 марта, данные Авито Путешествий

самые активные путешественники

№ в рейтинге

регион

1

Московская область

2

Ленинградская область

3

Свердловская область

4

Челябинская область

5

Краснодарский край

6

Нижегородская область

7

Самарская область

8

Иркутская область

9

Башкортостан

10

Тюменская область

11

Татарстан

12

Кемеровская область

13

Саратовская область

14

Пермский край

15

Ярославская область

16

Карелия

17

Новосибирская область

18

Воронежская область

19

Ростовская область

20

Красноярский край
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