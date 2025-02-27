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Авито Работа: Работодателям необходим обмен практиками, в том числе с конкурентами

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В столице состоялось торжественное открытие Клуба работодателей Москвы - нового профессионального сообщества, реализованного в рамках стратегического партнерства Авито Работы и Московского центра инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего". Встреча объединила более 100 руководителей уровня HR-директоров и генеральных директоров, предоставив им платформу для обмена опытом, обсуждения актуальных вызовов рынка труда и совместного поиска решений в условиях кадрового дефицита.

Открыла мероприятие презентация планов Клуба на 2025 год, в рамках которой Александра Александрова, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, и Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, рассказали о ключевых инициативах, запланированных для участников сообщества. Одним из главных принципов Клуба стала ориентация на практические кейсы и HR-решения, которые помогут работодателям эффективно адаптироваться к изменениям рынка труда.

"Московский рынок труда остается одним из наиболее масштабных и диверсифицированных в стране и в мире, он очень динамичен и постоянно требует глубокого анализа и новых решений для поиска и удержания лучших кадров. Клуб работодателей Москвы - уникальная площадка для обмена экспертизой, где ведущие компании города будут совместно искать эффективные ответы на вызовы рынка, обмениваться лучшими практиками в HR и реализации проектов повышения производительности труда. Мы заинтересованы в таких инициативах, потому что нам важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать горожанам и компаниям масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров. Эффективным решением служат реализация коротких программ обучения для взрослых, профориентация для девятиклассников в момент принятия важного решения выбора колледжа", - рассказала Александра Александрова, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

"Рынок труда претерпевает значительные изменения: в последние несколько лет он находится в состоянии дефицита. В этой ситуации компании, как правило, фокусируют свое внимание на решение проблем "внутри", но пора привлекать и внешние силы. Цель Клуба работодателей - обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке. В дальнейшем планируем расширение клуба, создание комитетов по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие. Как внешний провайдер мы будем собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет выработать эффективные методологии подбора кадров", - комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Также в рамках панельной дискуссии "Москва карьерная: инструменты для успешного найма и удержания сотрудников" ведущие эксперты обсудили пути рынка труда, вызовы, с которыми сталкиваются компании, и успешные кадровые стратегии. Ведущим выступила Анастасия Мануйлова, обозреватель издания "Коммерсантъ".

В дискуссии также участвовали Александра Александрова, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы, Юлия Савкина, директор департамента по подбору персонал в торговой сети "Магнит", Павел Ковалев, заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом, Мария Галан, управляющий партнер холдинга Vasilchuki Restaurant, Алексей Чунтомов, директор по управлению персоналом в ОЭК.

Эксперты обсудили основные направления в подборе и удержании персонала, влияние демографических факторов и цифровизации на рынок труда, а также новые инструменты привлечения сотрудников. Важной частью дискуссии стало обсуждение потребностей бизнеса в формировании кадрового резерва и развитии кадровых стратегий в условиях растущей конкуренции за таланты.

Запуск Клуба работодателей Москвы стал продолжением стратегического партнерства Авито Работы и центра "Профессии будущего", заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Это еще один шаг к развитию кадровой инфраструктуры столицы, где работодатели смогут объединить усилия для повышения качества найма, удержания сотрудников и внедрения передовых HR-практик.

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