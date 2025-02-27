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Жители ПФО назвали главные факторы при выборе квартиры в новостройке

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Одними из наиболее важных факторов для жителей ПФО при выборе жилья в новостройке являются цена (56%), инфраструктура района (38%), надежность продавца (32%) и расположение дома (28%). В 46% случаев о новых предложениях застройщиков опрошенные узнают из рекламы на классифайдах и маркетплейсах, а в 44% — на сайтах и в мобильных приложениях девелоперов.

К таким результатам пришли специалисты Авито Недвижимости и Авито Рекламы, которые опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их опыте и планах по покупке жилья в новостройках, основных критериях выбора новой квартиры и источниках информации о предложениях на первичном рынке.

Среди опрошенных жителей ПФО 30% хотя бы раз приобретали жилье в новостройках, около половины из них (46%) совершили покупку в течение последних пяти лет. Для сравнения, в среднем по стране 29% респондентов покупали квартиры на первичном рынке. Почти треть жителей ПФО (30%) планируют купить квартиру в новостройке в будущем. Среди них 43% рассчитывают приобрести квартиру в следующие 3 года, еще 20% — в срок от 3 до 5 лет и 37% — в период от 5 лет.

Также жители ПФО, которые уже приобретали жилье в новостройках или планируют это сделать, рассказали о наиболее важных факторах при выборе квартиры. Ключевым критерием стала цена — так ответили 56% респондентов. Еще одним значимым фактором при выборе жилья в новостройке стала инфраструктура района (наличие рядом магазинов, школ, детских садов, больниц) — за этот вариант проголосовали 38% опрошенных. Среди других критериев респонденты называли надежность застройщика и площадь квартиры (по 32%), планировку жилья (23%), транспортную доступность (18%).

Среди наиболее важных дополнительных удобств в ЖК чаще всего жители ПФО отмечали наличие детской площадки на придомовой территории (52%). Также на выбор респондентов влияет охраняемая территория (51%), наличие зон для общения и отдыха жителей (38%), действующий бизнес на первых этажах помещения (36%). Подземный паркинг отмечали в 27% случаев, двор без машин — в 21%.

"С середины прошлого года, когда завершилось действие массовой льготной ипотеки, мы наблюдаем формирование отложенного спроса на первичном рынке недвижимости. Одновременно с этим в последние месяцы активность потенциальных покупателей новостроек на платформе растет, что может привести к частичной реализации этого спроса уже в ближайшее время. Вложения застройщиков в качественное строительство, инфраструктуру, высокий уровень сервиса и гибкие условия покупки выступают важными условиями для привлечения покупателей на конкурентном рынке. Вместе с тем возрастает роль и рекламных инструментов, в том числе на классифайдах", — комментирует Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости".

В ходе опроса жители ПФО рассказали, откуда они узнают о новых предложениях застройщиков. 46% респондентов в качестве основного источника информации назвали рекламу на классифайдах и маркетплейсах, а 44% — сайты и мобильные приложения застройщиков. На рекламу в поисковиках ориентируются 34% опрошенных, на рекомендации знакомых и друзей — 32%. Реклама в соцсетях является источником информации для 22% жителей ПФО.

"В условиях острой конкуренции за покупателей застройщики стали активнее использовать инструменты имиджевой рекламы, которые работают на максимальный охват аудитории. С помощью этих решений девелоперы увеличивают узнаваемость брендов, анонсируют старт продаж или рассказывают об акциях и скидках. Положительную динамику мы видим и по своим данным: в 2024 году инвестиции застройщиков в медийную рекламу на Авито выросли на 300%, а число рекламодателей из категории, связанной с недвижимостью — на 144%", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Какие критерии важны для жителей ПФО при выборе квартиры в новостройке*, данные опроса Авито Недвижимости и Авито Рекламы, февраль 2025 г.

Основные критерии выбора квартиры

Дополнительные удобства ЖК

Цена квартиры

56%

Детская площадка на придомовой территории

52%

Инфраструктура рядом (магазины, школы, детские сады, больницы)

38%

Охраняемая территория (видеонаблюдение, закрытый двор)

51%

Надежность застройщика

32%

Зоны для общения и отдыха жителей (террасы, общие лаунджи и т. д.)

38%

Площадь квартиры

32%

Действующий бизнес на первых этажах дома: магазины, кофейни, аптеки, фитнес-залы и т. д.

36%

Расположение

28%

Подземный паркинг

27%

Планировка квартиры

23%

Колясочные и кладовые помещения

27%

Транспортная доступность

18%

Двор без машин

21%

Тип дома (панельный, монолитный, кирпичный, блочный и т. д.)

15%

Зона для выгула домашних животных

18%

Сроки сдачи объекта

10%

Входная группа с зоной ожидания

12%

Класс жилого комплекса (стандарт, комфорт, бизнес, премиум, элитный)

10%

Станции для зарядки электромобилей и электросамокатов

6%

Наличие рядом зеленых зон или водоемов

8%

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому их сумма больше 100%

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