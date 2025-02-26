Автотека дополнит отчет об истории автомобиля рекомендациями искусственного интеллекта

Благодаря нововведению покупателям будет проще принять решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр, воспользоваться ли при этом помощью профессионального подборщика или юриста или лучше поискать другой вариант.

Внедрение искусственного интеллекта для анализа истории автомобиля и предоставления рекомендаций по дальнейшим действиям призвано решить несколько ключевых сложностей пользователей: необходимость тратить много времени на изучение отчетов об истории авто и обладать специальными знаниями для анализа большого объема данных в них.

Нововведение в отчетах Автотеки призвано сделать процесс выбора автомобиля максимально удобным и понятным, учитывая потребности пользователей. При этом структура отчета останется привычной: в нем по-прежнему доступны данные о количестве владельцев, истории обслуживания, пробеге, страховых выплатах, юридической чистоте и других важных особенностях состояния и эксплуатации автомобиля.

Рекомендации представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами "светофора" — зеленый, желтый и красный.

Зеленая рекомендация "Срочно на осмотр": автомобиль с отличной историей и с ним в целом все в порядке. В отчете также указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и др. Такие машины довольно быстро находят новых владельцев.

автомобиль с отличной историей и с ним в целом все в порядке. В отчете также указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и др. Такие машины довольно быстро находят новых владельцев. Зеленая рекомендация "Выезжайте на осмотр": автомобиль практически без недостатков, но есть детали, которые стоит уточнить у продавца. Например, почему автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или у машины слишком большой пробег.

автомобиль практически без недостатков, но есть детали, которые стоит уточнить у продавца. Например, почему автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или у машины слишком большой пробег. Желтая рекомендация "Можно осмотреть": есть незначительные недостатки, например, небольшая сумма расчётов стоимости ремонта, использование в лизинге и др. Осмотр поможет узнать больше о состоянии машины.

есть незначительные недостатки, например, небольшая сумма расчётов стоимости ремонта, использование в лизинге и др. Осмотр поможет узнать больше о состоянии машины. Желтая рекомендация "Лучше осмотреть с профессионалом": у автомобиля есть недочеты, Например, машина может находиться в залоге или есть сомнения в точности указанного пробега. Автомобиль лучше изучить со специалистом (профессиональным подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу.

у автомобиля есть недочеты, Например, машина может находиться в залоге или есть сомнения в точности указанного пробега. Автомобиль лучше изучить со специалистом (профессиональным подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу. Красная рекомендация "Не стоит рисковать": автомобиль имеет недостатки, например, такие как ограничения на регистрацию или участие в ДТП с повреждением геометрии кузова. Такая покупка связана с высокими рисками. Однако приобретение такого авто может быть оправдано, если целью является, например, поиск автомобиля-донора запчастей или машину покупает для себя профессиональный механик.

"Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным. По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. Теперь новички смогут более уверенно принимать решения, а опытные покупатели получат дополнительную возможность сэкономить время и обсудить более выгодные условия покупки с продавцом. Мы верим, что такое обновление сервиса сделает рынок автомобилей с пробегом более доступным и надежным для всех участников. В то же время мы советуем пользователям сочетать наши рекомендации с самостоятельным изучением данных в объявлении и общением с продавцами — это поможет принять решение, которое будет максимально соответствовать потребностям покупателя", — прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.