Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Больше полезных инициатив

НСКВ был создан по инициативе социально ответственных российских компаний более 10 лет назад для объединения усилий и распространения передовых практик корпоративного волонтерства.

Открывая заседание, председатель НСКВ в Самарской области Анастасия Беленкова сообщила, что к Совету присоединилось еще одно предприятие. В торжественной обстановке свидетельство участника было вручено начальнику отдела охраны окружающей среды ОДК "Кузнецов" Татьяне Пономаревой.

"ОДК "Кузнецов" - крупное системообразующее предприятие с серьезными практиками в сфере корпоративного волонтерства. Поэтому мы очень рады приветствовать новых партнеров, с которыми, я уверена, мы наладим взаимодействие для реализации совместных планов", - отметила Анастасия Беленкова.

Она подчеркнула, что интерес бизнеса и госкомпаний к участию в работе Совета растет во всех регионах.

"В 2024 году представительств стало 38: к нам присоединились ХМАО и Хабаровский край. Сейчас перезапускаем работу Совета в Башкортостане совместно с республиканским министерством семьи, труда и социальной защиты", - сказала Анастасия Беленкова.

При поддержке государства

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова поблагодарила участников Совета за работу и за вовлечение в корпоративное волонтерство новых участников.

Первый вице-спикер областного парламента отметила, что государство сегодня с финансовой, правовой и имущественной точки зрения оказывает серьезное содействие развитию некоммерческих организаций (НКО), пропагандирует и поддерживает благотворительность.

Также она предложила поддержать две очень актуальные для общества темы.

"Наша страна стоит перед проблемой демографии: фиксируется серьезное снижение рождаемости, уменьшение количества людей репродуктивного возраста. Поэтому необходимо пропагандировать семейные ценности", - подчеркнула депутат.

И вторая задача - поддержка участников СВО и их близких.

Анастасия Беленкова представила собравшимся ключевые положения проекта концепции развития НСКВ, которая после утверждения будет действовать до 2030 года.

Глава Самарского представительства НСКВ также сообщила коллегам, что Совет активно занимается сбором обратной связи от волонтеров.

Помогают от души

О своей работе в 2024 году и планах на 2025 год рассказали участники НСКВ и представители некоммерческих организаций.

Руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова сообщила, что сотрудники самарского филиала компании "Т Плюс" в 2024 году помогали пострадавшим от паводка в Оренбургской области.

Около 100 человек приняли участие в донорских акциях и сдали почти 40 литров крови. Более 500 сотрудников вместе с семьями поддержали масштабную экологическую акцию "День Волги", очистив берега реки от мусора.

Также ежегодно энергетики восстанавливают лесной массив Тольятти.

"В планах на 2025 год - продолжить реализацию традиционных акций "Т Плюс" в Самарской области", - проинформировала коллег Ольга Смородинова.

Ведущий специалист по управлению персоналом Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Куйбышевской железной дороги Анна Левковская рассказала, что в 2024 году множество проектов было посвящено 150-летию магистрали. "Проводники хороших дел", "Мост поколений", "Паровоз добра 2.0" - вот лишь некоторые из них.

"В 2025 году мы планируем реализовать в Самарской области федеральный проект, связанный с созданием экотроп", - пояснила Анна Левковская.

Мотивировать и помогать

Менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Health and Nutrition Татьяна Голуб поделилась с коллегами информацией о том, что недавно в компании была разработана политика благотворительности, корпоративного волонтерства и спонсорства: "Это очень значимый для нас шаг".

Она рассказала о проекте "Копилка добрых дел". За каждое доброе дело сотрудники получают виртуальные монеты.

"Они копятся, и в конце года мы обмениваем их на рубли, которые перечисляем благотворительному фонду. В 2024 году мы изменили стратегию: решили, что распоряжаться деньгами будут не организаторы проекта, а самая активная команда", - сообщила представитель Health and Nutrition.

В числе планов 2025 года - 10-й юбилейный субботник в доме ребенка "Малыш", "Неделя добрых дел", реализация фудшеринговой "Программы добра", заключающейся в передаче нуждающимся продуктов с короткими сроками хранения.

Также в ближайшее время компания планирует подарить детским домам несколько брендированных холодильников "Простоквашино".

Опыт НКО

Виктор Тимаков и Лидия Ванюкова из АНО "Лаборатория современной культуры" рассказали об уникальном проекте, который придумали 10 лет назад в Самаре. Это инклюзивные балы, в которых участвуют танцоры с ограниченными возможностями. Такие мероприятия уже поддержали несколько компаний и волонтерских организаций, в том числе "Сбер", Health and Nutrition, "Линлайн", НСКВ, "Инклюзивный ресурсный центр".

О проекте "Столярник" проинформировал участников заседания ревизор организации "Экологический контроль Самарской области", генеральный директор компании "Северный альянс" Дмитрий Орлов.

В Советском районе Самары два активиста-добровольца основали столярную мастерскую, в которой дети учатся работать руками вместе с родителями. Проект быстро стал популярным. Его поддержала АНО "Вместе". По словам Дмитрия Орлова, за несколько месяцев работы волонтерам удалось приобщить к столярному мастерству около 50 семей с детьми. Сегодня добровольцы проводят мастер-классы в музеях, школах, детских домах. Дмитрий Орлов предложил всем желающим присоединиться и поддержать проект.

Подводя итоги мероприятия, его участники отметили, что работа в НСКВ позволяет познакомиться с волонтерскими практиками других предприятий и компаний, вдохновиться идеями коллег, обменяться мнениями, создавать новые собственные и совместные проекты. "Таким образом Совет реализует свою задачу - служит платформой для взаимодействия бизнеса, общества и власти. Сегодня на заседании звучали тезисы о потребностях со стороны НКО, и тут же эти данные были подхвачены бизнесом", - резюмировала Анастасия Беленкова.

Все идеи и предложения, которые звучали во время заседания, будут взяты в отработку.