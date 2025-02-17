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В Самаре состоится установочное заседание членов НСКВ-Самара

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В среду, 19 февраля, на площадке музея-усадьбы А. Н. Толстого (Самарский литературный музей, улица Фрунзе, 155) пройдет установочное заседание на 2025 год членов регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие состоится при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Спикерами заседания станут члены НСКВ, представители бизнеса, власти и некоммерческих организаций. Среди участников, уже подтвердивших готовность выступить с докладом, представители Самарской губернской думы, компании Health & Nutrition, "Инклюзивного ресурсного центра", клиники "ЛИНЛАЙН" и фонда "Линия Добра "ЛИНЛАЙН".

Они познакомятся с традиционными и новыми волонтерскими проектами бизнеса, которые планируются к реализации в 2025 году; обсудят направления работы благотворительных фондов и задачи, которые им предстоит решить в текущем году.

Отдельное внимание участники заседания уделят отработке задач, которые требуют дополнительных общих усилий общества, власти и бизнеса.

"Интерес к корпоративному волонтерству растет из года в год: в добрые проекты вовлекаются все больше компаний, для которых социальная ответственность — не просто слова. Благодаря опыту и многолетней экспертизе членов НСКВ открываются широкие перспективы взаимодействия общества и власти с волонтерством. Наши встречи стали эффективной площадкой для такого диалога, выявления лучших практик и новых точек приложения сил", — отметила председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае Анастасия Беленкова.

НСКВ был создан по инициативе социально ответственных российских компаний 15 декабря 2014 года. Среди целей Совета — объединить усилия и создать возможности для распространения передовых практик корпоративного волонтерства по всей стране. Представительства НСКВ действуют в 36 регионах России, объединяя около 300 участников из более чем 30 отраслей российской экономики.

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В Самаре состоится установочное заседание членов НСКВ-Самара

В среду, 19 февраля, на площадке музея-усадьбы А. Н. Толстого (Самарский литературный музей, улица Фрунзе, 155) пройдет установочное заседание на 2025 год членов регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие состоится при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

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