В Самаре состоится установочное заседание членов НСКВ-Самара

Спикерами заседания станут члены НСКВ, представители бизнеса, власти и некоммерческих организаций. Среди участников, уже подтвердивших готовность выступить с докладом, представители Самарской губернской думы, компании Health & Nutrition, "Инклюзивного ресурсного центра", клиники "ЛИНЛАЙН" и фонда "Линия Добра "ЛИНЛАЙН".

Они познакомятся с традиционными и новыми волонтерскими проектами бизнеса, которые планируются к реализации в 2025 году; обсудят направления работы благотворительных фондов и задачи, которые им предстоит решить в текущем году.

Отдельное внимание участники заседания уделят отработке задач, которые требуют дополнительных общих усилий общества, власти и бизнеса.

"Интерес к корпоративному волонтерству растет из года в год: в добрые проекты вовлекаются все больше компаний, для которых социальная ответственность — не просто слова. Благодаря опыту и многолетней экспертизе членов НСКВ открываются широкие перспективы взаимодействия общества и власти с волонтерством. Наши встречи стали эффективной площадкой для такого диалога, выявления лучших практик и новых точек приложения сил", — отметила председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае Анастасия Беленкова.