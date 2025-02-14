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Эксклюзив на Авито: Рузиль Минекаев и Полина Гухман распродают свой кинореквизит

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Примерить на себя образ популярных актеров теперь может каждый желающий с помощью Авито. В рамках федеральной распродажи "Безграничная Хватамба" на площадке появился дроп вещей Рузиля Минекаева и Полины Гухман. С 14 февраля на Авито можно приобрести одежду и аксессуары, в которых актеры снимались в сериалах онлайн-кинотеатра PREMIER "Подслушано в Рыбинске", "Первый раз", а также получить автографы юных звезд. Все средства, вырученные с продажи вещей, пойдут в благотворительный фонд "Измени одну жизнь", сообщили в пресс-службе компании.

Свитшот, куртка и костюм рыбака из "Подслушано в Рыбинске"

В январе на платформе PREMIER вышла премьера сериала "Подслушано в Рыбинске". Звезда кинокартины "Слово пацана" Рузиль Минекаев исполнил в нем одну из главных ролей — импульсивного, но честного парня по имени Ширмик, он помогает расследовать убийства в родном городе. Самые яркие элементы образа Ширмика теперь доступны на Авито: в их числе куртка, которая, по словам Рузиля, участвовала в самых динамичных сценах сериала, вязаная шапка, помогающая выдержать холодные рыбинские ветра, свитшот и другие вещи с киноисторией.

"Одежда, в которой я исполнил эту роль, претерпела съемки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это история", — рассказал Рузиль Минекаев.

Фото: пресс-служба Авито

Дроп другой звезды еще одной январской премьеры "Первый раз" Полины Гухман, также известной по сериалу "Мир! Дружба! Жвачка!", составили элементы костюма ее героини Ники — спортивный костюм винного цвета, в котором Ника из "Первого раза" ходила на тренировки по синхронному плаванию, топ с сеткой, лиловые луноходы или "мунбуты", а также яркие украшения.

"Моя героиня Ника — яркая, но стеснительная девушка, которая ищет себя, впервые влюбляется и пытается понять, чего хочет от жизни. Каждый предмет образа Ники хранит частичку эмоций, которые я прожила вместе с героиней на съемочной площадке. Теперь эти вещи могут стать вашими!" — поделилась Полина Гухман.

Фото: пресс-служба Авито

С 10 февраля на Авито стартовала "Безграничная Хватамба" — федеральная распродажа со скидками до 70%. Пользователям доступны новые и как новые товары от частных и профессиональных продавцов по всей России. За тем, чтобы скидки были честными, следит специальный алгоритм: в распродажу не попадут товары, цены на которые были завышены прямо перед началом акции.

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