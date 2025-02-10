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В Авито рассказали, с чем сталкиваются работники службы поддержки

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Печали, радости, инструкция по работе плиты — с какими только ситуациями не приходится разбираться сотрудникам службы поддержки Авито. За каждым обращением пользователя стоят не только технологии, но и настоящие люди, готовые помочь в любой ситуации — об этом рассказывается в рамках нового коммуникационного проекта, запущенного на платформе.

Каждый месяц служба поддержки Авито обрабатывает около 2,5 миллионов обращений. Для того чтобы рассказать больше о той команде, которая ищет ответы на самые разные вопросы, в Авито создали серию коротких видео с участием сотрудников из разных отделов саппорта. Герои этих роликов делятся своими трогательными историями и личными переживаниями, рассказывая о том, как они заботятся о пользователях и помогают решать нестандартные ситуации.

"99% обращений в службу поддержки решаются с помощью искусственного интеллекта — в основном это запросы консультаций по работе платформы. Сотрудникам достаются только самые нетривиальные задачи. И за каждым решением в этом случае стоит живой человек, готовый помочь. Мы хотим раскрыть работу сотрудников отдела поддержки с разных сторон, чтобы пользователи увидели не только процесс, но и тех, кто за ним стоит. Человеческий подход и искренние эмоции — вот что делает нашу поддержку уникальной. Мы выбрали формат видеоинтервью, чтобы разделить эти эмоции со зрителями", — говорит руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям Авито Анна Китайкина.

Для участия в кампании пригласили сотрудников, которые имеют опыт работы "в линии" и непосредственно отвечают на запросы пользователей. Они рассказали о том, что их вдохновляет и мотивирует, а что — заставляет добавлять в рабочий график минуты на "погрустить".

"Каждый запрос — это отражение уникальной ситуации и индивидуального опыта пользователя. Мы понимаем, что за каждым сообщением стоят реальные эмоции, переживания, и наша задача — не только выслушать, но, в первую очередь, помочь с решением. Мы стремимся подходить к каждому пользователю с вниманием и заботой, учитывая его личные потребности и обстоятельства. Наша цель — создать атмосферу доверия и поддержки, где каждый сможет быть услышан и получить помощь именно в том формате, который ему нужен", — отметила руководитель отдела поддержки вертикалей Недвижимость, Работа, Услуги и Специальных проектов Авито Юлия Михалевская.

Ролики будут выходить в коммуникационных каналах Авито, а именно в группах социальных сетей: Вконтакте, Одноклассники и Telegram-канале.

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