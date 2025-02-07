Жители Самары ежемесячно тратят около 12 тыс. рублей на онлайн-покупки

Выяснилось, что значительная часть опрошенных (85%) покупает одежду и обувь в онлайне. В топ три популярных категорий товаров также вошли "Красота, здоровье и спорт" и "Подарки": 73% и 67% самарцев соответственно приобретают такую продукцию в интернете. Также 51% респондентов из Самары покупают онлайн бытовую технику и электронику, а товары для хобби — 48%.

Какие категории товаров вы покупаете в онлайн-сервисах?

Тип Доля респондентов, % Одежда и обувь 85% Товары для красоты, здоровья и спорта 73% Подарки 67% Бытовая техника и электроника 51% Товары для хобби 48% Гаджеты: смартфоны, умные часы и другие товары из этой категории 34% Товары для животных 34% Товары для учебы и саморазвития 28% Товары для автомобиля 25% Мебель и другие товары для дома 25% Другое 3%

"Главным преимуществом онлайн-шопинга, по нашим исследованиям, почти треть пользователей называют возможность сравнивать цены и находить лучшие предложения. Также онлайн-формат позволяет делать покупки в любое время, есть доступ к широкому ассортименту и опция доставки на дом. Такие площадки как Авито добавляют еще одну ценность — можно найти уникальные товары из разных уголков страны, которые представлены на площадке в единственном экземпляре. Это настоящие сокровища: хендмейд, винтаж, памятные вещи с историей, коллекции, уже не доступные в стоковых магазинах и ассортимент от звезд. Например, на большой ноябрьской распродаже на Авито можно было приобрести товары из коллекции Ксении Собчак, Wylsacom, Сергея Бурунова, Ильи Куруча и других звезд", — комментирует руководитель бизнес-направления Lifestyle в Авито Никита Шашкевич.

Чаще всего (48%) самарцы совершают онлайн-покупки не более 1–2 раз в месяц. Четверть опрошенных занимаются шопингом в интернете один раз в неделю (25%). Чуть меньше респондентов (15%) приобретают товары в онлайне несколько раз в неделю, а 11% самарцев покупают товары онлайн импульсивно. В среднем жители Самары совершают интернет-покупки около четырех раз в месяц.

Больше трети самарцев (37%) признались, что на финальное решение о покупке влияет онлайн-реклама. Большинство опрошенных (42%) указали, что в последний раз именно реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла приобрести нужный товар. В то же время реклама в соцсетях оказала влияние на 33% респондентов, на телевидении и в поисковых сервисах — на 25% соответственно.

Большинство участников опроса (57%) рассказали, что ежемесячно они тратят на онлайн-покупки до 10 000 рублей в месяц. Треть самарцев (31%) отметили, что их сумма на покупки в интернете в месяц — от 10 001 до 20 000 рублей. По 6% респондентов тратят в месяц от 30 001 до 40 000 рублей и от 40 001 до 50 000 рублей.

Сколько денег вы тратите на онлайн-покупки ежемесячно?

Тип Доля респондентов, % До 10 000 руб. 57% 10 001–20 000 руб. 31% 30 001–40 000 руб. 6% 40 001–50 000 руб. 6%

В среднем на онлайн-покупки самарцы тратят около 12 416 рублей ежемесячно. По сравнению с другими городами-миллионниками, больше всего тратят жители Москвы и Санкт-Петербурга: по 22 142 рубля и 19 916 рублей соответственно.