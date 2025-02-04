Андрей Кучеренков назначен директором одной из категорий Авито Работы

"На данном этапе мы планируем усилить и закрепить позиции в сегменте рабочих и линейных профессий, развивая как существующие инструменты сервиса, так и внедряя новые технологические решения для работодателей и соискателей", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.
Андрей Кучеренков обладает обширным опытом управления цифровыми продуктами и развития бизнеса:
- С 2016 по 2019 год Андрей Кучеренков работал в ПАО "МТС", где прошел путь от аналитика до руководителя подразделения в отделе продуктовой стратегии, участвовал в разработке стратегии цифровой трансформации компании и запуске стратегических партнерств с Яндексом и Google.
- С 2019 по 2022 год занимал позиции руководителя по стратегии и руководителя отдела вертикальных стратегий и роста в Авито, где участвовал в разработке и реализации ключевых инициатив, направленных на трансформацию компании из классифицированной модели в транзакционную экосистему.
- До возвращения в Авито Андрей Кучеренков занимал позицию директора вертикали Доставка в inDrive, международном сервисе пассажирских перевозок, где отвечал за бизнес-подразделение доставки.