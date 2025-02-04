Андрей Кучеренков назначен директором одной из категорий Авито Работы

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Андрей Кучеренков присоединился к команде Авито Работы в роли директора категории "Рабочие и линейные профессии". В новой должности топ-менеджер будет отвечать за развитие одного из ключевых направлений платформы для поиска работы и сотрудников, сообщили в пресс-службе платформы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито