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Андрей Кучеренков назначен директором одной из категорий Авито Работы

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Андрей Кучеренков присоединился к команде Авито Работы в роли директора категории "Рабочие и линейные профессии". В новой должности топ-менеджер будет отвечать за развитие одного из ключевых направлений платформы для поиска работы и сотрудников, сообщили в пресс-службе платформы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"На данном этапе мы планируем усилить и закрепить позиции в сегменте рабочих и линейных профессий, развивая как существующие инструменты сервиса, так и внедряя новые технологические решения для работодателей и соискателей", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

Андрей Кучеренков обладает обширным опытом управления цифровыми продуктами и развития бизнеса:

  • С 2016 по 2019 год Андрей Кучеренков работал в ПАО "МТС", где прошел путь от аналитика до руководителя подразделения в отделе продуктовой стратегии, участвовал в разработке стратегии цифровой трансформации компании и запуске стратегических партнерств с Яндексом и Google.
  • С 2019 по 2022 год занимал позиции руководителя по стратегии и руководителя отдела вертикальных стратегий и роста в Авито, где участвовал в разработке и реализации ключевых инициатив, направленных на трансформацию компании из классифицированной модели в транзакционную экосистему.
  • До возвращения в Авито Андрей Кучеренков занимал позицию директора вертикали Доставка в inDrive, международном сервисе пассажирских перевозок, где отвечал за бизнес-подразделение доставки.
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Андрей Кучеренков назначен директором одной из категорий Авито Работы

Андрей Кучеренков присоединился к команде Авито Работы в роли директора категории "Рабочие и линейные профессии". В новой должности топ-менеджер будет отвечать за развитие одного из ключевых направлений платформы для поиска работы и сотрудников, сообщили в пресс-службе платформы.

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