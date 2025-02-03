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Авито Авто: более половины автовладельцев хотят сэкономить при покупке ОСАГО

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Большинство собственников машины хотели бы сэкономить как на регулярных, так и на экстренных затратах на машину — эту статью расходов на машину считают существенной 53% автовладельцев. Такие данные предоставили эксперты Авито Авто по результатам целевого опроса 10 тыс. человек, имеющих автомобили.

Сейчас возможность сэкономить на этой статье расходов предлагает Авито Авто, где при покупке автомобиля в Селекте пользователю может быть компенсирована стоимость ОСАГО.

По данным опроса, в среднем регулярные траты автовладельцев в 2024 году составили:

  • на ОСАГО — 11 249 рублей в год;
  • на КАСКО — 30 199 рублей в год;
  • на плановое ТО — 23 133 рубля в год;
  • на внеплановый ремонт — 38 669 рублей в год;
  • на топливо — 9 387 рублей в месяц;
  • на дополнительные расходы — 4 809 рублей в месяц.

Интересно, что наиболее предсказуемыми статьями расходов для автовладельцев оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). При этом 22% респондентов отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.

Говоря об экономии, большинство автовладельцев хотели бы сократить расходы на топливо (его выбрали 45% респондентов), внеплановый ремонт (39%) и дополнительные расходы — платную парковку, мойку, хранение шин (31%). При этом 12% опрошенных заявили, что не планируют экономить на обслуживании автомобиля.

Особое внимание в исследовании было уделено отношению автовладельцев к расходам на ОСАГО. Эта категория затрат оказалась на 4-м месте среди тех, которые автовладельцы хотели бы сократить: ее выбрали 28% опрошенных. Любопытно, что чем старше респонденты, тем выше доля тех, кто считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям. У молодежи до 24 лет этот показатель составил 36%, а у людей старше 53 лет — 53%. Зависит отношение к ОСАГО и от места жительства респондентов. Например, среди респондентов из Воронежа доля тех, что считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям, равна 53%. А у жителей Новосибирска и Самары — 40%. При этом 57% опрошенных тратят на ОСАГО до 10 000 рублей, еще 22% — от 10 000 до 15 000 рублей. В сумму более 25 000 рублей ОСАГО обходится 9% респондентов.

"Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов — 53% — отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в Авито Авто стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям эффективнее управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе Селект. Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности", — комментирует Эдуард Ефремов, руководитель направления "Транзакционная модель" в Авито Авто.

Средняя стоимость полиса ОСАГО по федеральным округам РФ, опрос Авито Авто, январь 2025 г.

Федеральный округ

Средняя стоимость полиса ОСАГО, руб.

Доля респондентов, считающих ощутимыми расходы на ОСАГО

Приволжский

10 168

55%

Уральский

10 624

58%

Южный

10 686

49%

Сибирский

10 747

53%

Северо-Кавказский

11 540

54%

Дальневосточный

11 642

48%

Северо-Западный

11 699

48%

Центральный

12 238

53%
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