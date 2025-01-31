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В Самарском бизнес-инкубаторе прошла "Ярмарка коопераций"

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В Самарском бизнес-инкубаторе 30 января состоялась "Ярмарка коопераций", организованная ООО "ЭкоСфера" для встреч ведущих предприятий региона. Уникальное по своему формату мероприятие собрало более 15 компаний, среди которых: производители продуктов питания, моющих средств, одноразовой посуды и специализированного оборудования для общественного питания. Цель — наладить прямые деловые связи, найти перспективных партнеров и усилить кооперацию на рынке B2B-услуг.

Фото: предоставлено ООО "ЭкоСфера"

ООО "ЭкоСфера", как организатор события, вновь подчеркнула свой высокий профессиональный уровень в области аутсорсинга питания и комплексного технического обслуживания на федеральном уровне. Компания уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер в сфере общественного питания, предлагая качественный сервис организациям различных масштабов в 11 регионах России — от небольших фирм до крупных производственных предприятий, медицинских, образовательных и культурных учреждений.

Структура мероприятия была организована в формате делового нетворкинга, который позволил участникам не только представить свою продукцию, но и обсудить ключевые вопросы взаимодействия и возможные перспективы роста. Особый интерес вызвали экспозиции компаний, поставляющих продукты питания и специализированное оборудование, поскольку именно эти направления представляют наибольший интерес для партнерства с "ЭкоСферой".

"Я очень рад, что такое мероприятие, как "Ярмарка коопераций" состоялась. Для нас это был своего рода эксперимент, и он оказался очень удачным. Ведь ничто не заменит живого человеческого общения. А мы сегодня познакомились и пообщались с представителями 15 компаний, и с каждым у нас выстраивается продуктивный диалог. Я думаю, что это не последняя наша встреча с производителями в таком формате", — отметил директор по финансам и маркетингу ООО "ЭкоСфера" Алексей Капленков.

Бесспорным преимуществом ярмарки стало непосредственное взаимодействие участников. Значимость мероприятия особенно выделили представители самарского малого и среднего бизнеса, которым крайне важно использовать возможность для сотрудничества с компанией федерального уровня. Одной из ключевых тем обсуждения стало развитие системы долгосрочных контрактов — как механизма, обеспечивающего стабильные поставки продукции и услуг в условиях возрастающей конкуренции. По словам участников, "ЭкоСфера" продемонстрировала не только компетентность, но и открытость к совместным проектам, что делает компанию надежным партнером для предприятий региона.

Подводя итоги, организаторы отметили, что все заявленные цели мероприятия были успешно достигнуты. Более 15 индивидуальных встреч между представительствами компаний прошли в рамках программы, что открывает новые горизонты для увеличения оборота взаимовыгодного сотрудничества. Многие участники выразили уверенность в дальнейшем укреплении деловых связей с ООО "ЭкоСфера" как ведущим предприятием комплексных решений в обеспечении общественного питания.

Для компаний, которые еще не сотрудничали с "ЭкоСферой", ярмарка стала наглядной демонстрацией того, как совместная работа может стать двигателем роста. Учитывая высокую репутацию компании, участие в таких мероприятиях — это не только шанс расширить базы поставщиков или клиентов, но и возможность выйти на новый уровень организации бизнеса.

ООО "ЭкоСфера" планирует продолжить практику регулярных встреч с бизнес-партнерами, предлагая все новые форматы взаимодействия и создавая точки сопряжения интересов для самых разных отраслей.

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В Самарском бизнес-инкубаторе прошла "Ярмарка коопераций"

В Самарском бизнес-инкубаторе 30 января состоялась "Ярмарка коопераций", организованная ООО "ЭкоСфера" для встреч ведущих предприятий региона. Уникальное по своему формату мероприятие собрало более 15 компаний, среди которых: производители продуктов питания, моющих средств, одноразовой посуды и специализированного оборудования для общественного питания. Цель — наладить прямые деловые связи, найти перспективных партнеров и усилить кооперацию на рынке B2B-услуг.

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