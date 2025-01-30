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Самарцы рассказали, сколько тратят на транспорт в путешествиях по стране

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Жители Самары совершают туристические поездки в среднем около одного раза в год, при этом большинство из них закладывают на транспортные расходы до 30 000 рублей. Почти треть (29%) путешественников узнают о возможности приобрести тур и билеты на транспорт благодаря рекламе на классифайдах и маркетплейсах.

Об этом рассказали эксперты Авито Рекламы и Авито Путешествий, которые опросили более 10 000 жителей России старше 18 лет, чтобы узнать, как часто они совершают туристические поездки по стране, сколько тратят на путешествия и откуда узнают о новых направлениях.

По результатам опроса, чаще всего (36%) самарцы совершают турпоездки по России один-два раза в год. Также 8% участников опроса бывают в турах два-три раза в год и лишь 4% отправляются в путешествие по стране больше трех раз в год.

Большая часть (37%) опрошенных, которые путешествуют по России, предпочитают передвигаться на поезде, а треть (34%) — на автомобиле. 28% жителей Самары предпочитают самолеты. Реже всего (1%) самарцы пользуются водным транспортом.

Какой транспорт вы предпочитаете для путешествий по России?

Тип

Доля респондентов, %

Поезд

37%

Автомобиль

34%

Самолет

28%

Водный транспорт

1%

Данные Авито Рекламы и Авито Путешествий

Треть жителей Самары (29%) узнают о турах и билетах на транспорт из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. С помощью рекламы в соцсетях 28% опрошенных находят интересные варианты для путешествий.

"Все больше пользователей используют площадки электронной коммерции для поиска интересных предложений, туристических направлений и билетов на транспорт — в том числе. Это открывает новые возможности для рекламодателей. Так, отели, авиаперевозчики и другие категории бизнесов, которым интересна аудитория Авито Путешествий, все чаще запускают медийные кампании на классифайде. Это позволяет им привлекать максимально целевых пользователей со сформированным спросом, которые пришли на платформу, чтобы забронировать гостиницу. Положительную динамику мы видим и по своим данным: в прошлом году инвестиции брендов из туристической категории в охватную рекламу на Авито выросли на 155% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Ключевым критерием при выборе транспорта для внутреннего туризма является его удобство — так ответили 44% респондентов из Самары. Интересно, что женщинам (50%) чаще, чем мужчинам (41%) важен именно этот параметр. Более чем для трети (39%) опрошенных стоимость поездки также является важным фактором при планировании путешествия. Также 15% самарцев отметили, что необходимо учитывать время в пути.

Порядка 56% опрошенных планируют свой маршрут более чем за месяц. Почти треть (30%) самарцев начинают подготовку за несколько недель, в то время как 8% решают всё в последний момент, а 6% участников опроса предпочитают спонтанность.

В ходе опроса выяснилось, что большинство жителей Самары готовы выделить на транспортные расходы во время путешествий от 10 001 до 30 000 рублей — об этом рассказали 41% респондентов. При этом треть (36%) стараются укладываться в сумму до 10 000 рублей. Интересно, что 12% опрошенных готовы потратить на передвижения от 30 001 рублей до 50 000 рублей. Более 50 000 рублей на транспорт закладывают 5% респондентов.

Какую сумму вы готовы заложить на транспортные перемещения (на человека)?

Тип

Доля респондентов, %

До 10 000 рублей

36%

От 10 001 до 30 000 рублей

41%

От 30 001 до 50 000 рублей

12%

Более 50 000 рублей

5%

Данные Авито Рекламы и Авито Путешествий

По результатам опроса, средняя сумма транспортных расходов во время путешествий в расчете на человека составила 18 478 рублей.

Большинство (56%) респондентов признались, что прослушивание музыки помогает им комфортно скоротать время в поездке, а почти половине (43%) самарцев нравится общаться с попутчиками. Читают книги 42% опрошенных, а треть (33%) предпочитают смотреть сериалы и фильмы в дороге. Время за играми в пути проводят 31% опрошенных.

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