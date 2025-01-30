Эксперты Авито Работы дали советы соискателям, как эффективнее искать работу

Сервисы по поиску вакансий и подбору персонала предлагают в помощь пользователям различные инструменты, чтобы соискатели и работодатели могли быстрее найти друг друга. На платформе "Авито Работа" для эффективного поиска эксперты советуют кандидатам использовать фильтры, с которыми легче отобрать наиболее подходящие предложения, а также обязательно составлять резюме и активно откликаться на вакансии.

С чего начать поиск вакансий на Авито

В раздел "Авито Работа", где сейчас опубликовано более 6 млн объявлений — вакансий и резюме — можно перейти с главной страницы сайта или мобильного приложения Авито в раздел "Авито Работа". Далее кандидату нужно выбрать категорию "Ищу работу" и в специальной форме указать желаемую должность или профессию. Уже на этом этапе система выдаст несколько десятков или сотен вакансий, в зависимости от указанной специальности и региона. Кстати, место проживания пользователя определяется автоматически, но можно выбрать для поиска любой город, регион или всю Россию.

Быстрее подобрать подходящие объявления помогают различные фильтры. Эти же инструменты стоит использовать соискателю, который пока не готов выбрать конкретную профессию или должность, но при этом он определил для себя приоритеты относительно рабочего графика, расположения офиса, требований к опыту и другие характеристики.

Вот по каким критериям можно выбирать вакансии на Авито Работе:

— вид занятости (полная, частичная, временная, стажировка);

— режим работы или график (фиксированный, сменный, гибкий, вахтовый);

— размер зарплаты;

— частота выплат (каждый день, дважды в месяц, раз в неделю и т. п.);

— опыт работы.

Есть также дополнительные фильтры "Подработка", "Работа из дома", "С проживанием", "Для студентов", "Для пенсионеров" и другие, которые помогут настроить поиск вакансий для более точного соответствия запросу.

Совет: если выбрать меньше фильтров и не задавать критерии поиска слишком строго, то вариантов выбора будет больше. А ещё потенциальные рабочие места можно увидеть на карте, если для кандидата особенно важно местонахождение компании.

Как оформить резюме

Создание резюме является одним из главных шагов для соискателя, а с помощью подсказок платформы оформить анкету можно быстро и просто. В личном кабинете пользователя на сайте и в мобильном приложении есть вкладка "Резюме", после перехода на которую появляется кнопка "Создать резюме". Как и при поиске вакансий система сначала предлагает ответить на вопрос "Кем вы хотите работать?" и вписать в специальной строке название должности.

Форма резюме, которую нужно заполнить, включает несколько разделов. Помимо фамилии, имени, отчества и даты рождения (их увидят только те работодатели, которые запросят контакты из резюме после отклика кандидата), соискатель может написать о своих предпочтениях по графику и типу занятости, о готовности к командировкам и переезду, о желаемом размере зарплаты.

HR-специалисты рекомендуют не оставлять в резюме пустых строк и заполнить все предложенные разделы:

— опыт работы с перечислением названий предыдущих компаний-работодателей, должностей и обязанностей;

— уровень образования (высшее, среднеспециальное, среднее) с указанием учебного заведения и года его окончания;

— знание языков;

— персональная информация с упоминанием наличия водительских прав и медицинской книжки;

— контактная информация (телефон и электронная почта для связи),

В разделе "О себе" стоит рассказать о деловых качествах и профессиональных навыках, которые будет полезны на этой должности.

Совет: если разместить несколько резюме на смежные или похожие должности, то шансов на трудоустройство будет больше. А ещё количество просмотров резюме увеличивается, когда в нём есть фотография.

Как и когда откликаться на вакансии

После внимательного изучения описания вакансии соискатель может связаться с работодателем в чате платформы через кнопку "Откликнуться" или с помощью кнопки "Позвонить через Авито" (в целях безопасности пользователей платформа использует защиту номера, которая включается при отклике на вакансию или просмотре телефона работодателя). Нередко в вакансии указан предпочтительный способ связи, и на это стоит обращать внимание.

Откликаться на вакансии можно даже без резюме — в таком случае работодатель свяжется с кандидатом, чтобы узнать о нём больше. При этом оставить отклики всего два-три раза недостаточно: поиск работы — это та же работа, которой нужно заниматься систематически. Шансы получить приглашение на собеседование увеличатся, если откликнуться как минимум на 10 разных вакансий.

Совет: если откликаться и на вакансии, которые не совсем отвечают требованиям и критериям, то нужную информацию можно будет уточнить у работодателя в процессе переписки или общения.

Бонус: лайфхаки для повышения шансов на трудоустройство

— Оставлять данные о себе. Если соискателя после отклика просят ответить на несколько вопросов и поделиться базовой информацией о себе, этим этапом не стоит пренебрегать. Платформа сохранит данные в личный кабинет и передаст дополнительные сведения работодателю, чтобы тот определился, подходит ли кандидат под требования должности и приглашать ли его на собеседование. Информацию в личном кабинете можно оставить или отредактировать в любой момент. Кстати, это позволит не отвечать на одни и те же базовые вопросы: ответы будут автоматически отправляться работодателям при отклике.

— Подписаться на уведомления. Если кандидат настроит получение уведомлений от платформы, то ему будут приходить подборки новых вакансий, среди которых может найтись интересное предложение. Чтобы подписаться на уведомления, в личном кабинете (профиле) нужно выбрать раздел "Настройки" и в нём раздел "Уведомления". В категории "Персональные подборки" с помощью бегунка можно выбрать способ получения новых вакансий: на электронную почту, в мессенджер платформы, через push-уведомления в приложении или смс-сообщения.

— Пользоваться возможностью сравнения вакансий. Под названием каждой вакансии есть кнопка "Сравнить", после нажатия на которую объявление появляется в личном кабинете в разделе "Избранное"/ "Сравнение". Туда можно поместить до 15 предложений, чтобы просматривать интересные варианты все сразу, сравнивать условия и зарплатные предложения. Поможет определиться с выбором и фильтр "Показать только отличия". Кроме того, можно добавлять вакансии в подборки и подписаться на конкретных работодателей, чтобы первыми узнавать о новых позициях.