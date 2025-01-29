Жители Самары тратят в среднем 18% от зарплаты на онлайн-покупки

Для большинства респондентов (91%) самыми популярными площадками для покупок в интернете стали классифайды — или сайты с объявлениями — и маркетплейсы. Реклама на этих платформах является основным источником информации о скидках для 66% опрошенных.

Наибольшая доля участников опроса (29%) совершают покупки в онлайне по мере необходимости. Немного меньше пользователей (24%) занимаются интернет-шопингом несколько раз в месяц, а 17% респондентов — каждую неделю. В среднем жители Самары приобретают товары и услуги онлайн один раз в неделю.

Чаще всего — в 91% случаев — жители Самары совершают покупки на классифайдах и маркетплейсах. Далее по популярности следуют сервисы доставки продуктов питания (37%) и специализированные сайты магазинов (21%). Реже всего самарцы совершают покупки в стриминговых сервисах (2%).

Большинство участников опроса (39%) ежемесячно тратят от 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг — это самый популярный ответ в Самаре. 23% респондентов готовы выделить 15%—25% от заработной платы на покупки в интернете. В среднем на шопинг в таком формате у жителей города уходит 18% от зарплаты.

Какую часть от зарплаты в среднем ежемесячно вы тратите на онлайн-покупки?

Часть от зарплаты Доля респондентов, %, Самара До 5% 23% от 5% до 15% 39% от 15% до 25% 23% от 25% до 50% 8% от 50% до 70% 6% Более 70% 2%

Наличие скидок и специальных предложений на приобретение товаров от любимых брендов влияет на решение о покупке 43% опрошенных. В то же время 4% жителей Самары не считают скидку важным преимуществом.

Абсолютное большинство (66%) узнают о скидках из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Другими источниками стали рекомендации родственников и друзей (30%), социальные сети (23%) и реклама на ТВ (20%).

"Реклама на площадках электронной коммерции — однозначный тренд последних нескольких лет. На это влияют множество факторов: от технологичности сервисов до доступа к широкой аудитории со сформированным спросом. За счет ювелирной работы алгоритмов реклама на этих платформах органично встраивается в путь пользователя: потенциальный покупатель видит те предложения бизнеса, которые могут быть ему актуальны. Такие баннеры не отвлекают клиента от контента, за которым он пришел на площадку, но влияют на финальное решение о покупке", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Откуда вы узнаете о скидках на любимые бренды и специальных предложениях в интернете?