Авито Работа и металлурги Магнитогорска планируют повысить привлекательность рабочих профессий

Как сообщили в пресс-службе Авито, сотрудничество будет реализовано при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Документ дал старт новому партнерству в рамках проекта "PRO Формат", который объединяет предприятия, учебные заведения и бизнес для совместного решения задач по сохранению и развитию человеческого капитала. Цель соглашения — обозначить вектор взаимодействия крупнейшего мирового производителя стали и популярной платформы для поиска работы и сотрудников.

Партнерство предполагает организацию и проведение мероприятий и запуск инициатив, направленных на повышение привлекательности технических профессий среди молодежи и профориентацию нового поколения, рекрутинг и внедрение научно-технических решений в производство.

Авито Работа стала одной из первых компаний, поддержавших проект "PRO Формат" со стороны бизнеса.

ММК как флагманское промышленное предприятие заинтересовано в талантливых и продуктивных кадрах, которые отвечают вызовам, связанным с цифровизацией и автоматизацией производственных процессов.

Авито Работа благодаря внутренней аналитике больших данных может помочь производственному сектору объективно оценивать состояние рынка труда и перспективы его развития, а также внедрять лучшие практики для обучения, найма и развития специалистов.

Среди основных направлений сотрудничества, связанных с соискателями — подготовка и повышение квалификации специалистов металлургической отрасли и других производств, развитие программ профориентации для школьников и студентов, популяризация инженерных и рабочих специальностей, а также запуск совместных инициатив по промышленному туризму.

Работодатели в рамках партнерства смогут обмениваться передовыми подходами к взаимодействию с сотрудниками.

"Начало сотрудничества с учебным центром ММК — это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учетом требований современной экономики. По данным нашего недавнего исследования, для россиян самые привлекательные профессии на производстве — инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти востребованные позиции, но и системно развивать их навыки, создавая возможности для карьерного роста и увеличения промышленного потенциала страны", — прокомментировал Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

"Сотрудничество в конкретных проектах предполагает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства "PRO Формат". Это позволит использовать имеющуюся инфраструктуру и не создавать новые административные единицы. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в реализации задач и пилотных проектов, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц", — добавляет Андрей Козловский, директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК).