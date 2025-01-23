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Большинство самарцев ориентируются на рекламу в онлайн-сервисах

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Большинство (42%) жителей Самары заявили, что доверяют рекламе на маркетплейсах и классифайдах. При этом 83% респондентов замечают рекламу в онлайн-сервисах. Данные предоставили эксперты Авито Рекламы, опросившие более 7 000 жителей России старше 18 лет, чтобы узнать, в каких форматах им удобнее воспринимать интернет-рекламу, а также оценить ее влияние на покупательское поведение.

Выяснилось, что чаще всего самарцы обращают внимание на рекламу в мобильных приложениях — такой ответ дали 73% опрошенных. На втором месте по заметности идут мобильные версии сайтов (54%), а следом — их веб-версии (52%).

Для большинства самый удобный формат рекламы — статичное изображение с текстом — об этом рассказали 52% опрошенных из Самары. Также 51% респондентов отметили видеоролики как один из наиболее предпочтительных форматов интернет-рекламы, а 19% — брендированные изображения без текста. Женщины обращают внимание на видеоконтент чаще мужчин: 39% против 35% соответственно. Интерактивная реклама с игровыми механиками нравится 17% респондентов из Самары. Меньше всего опрошенных обращают внимание на текстовую рекламу без изображений (7%) и аудиорекламу в музыкальных сервисах (8%).

Почти половина участников опроса из Самары (46%) отметила, что статичное изображение с текстом помогло совершить покупку в последний раз. С помощью рекламных видеороликов недавно приобрели товар или услугу 38% респондентов.

Какой формат рекламы помог вам совершить покупку в последний раз?

Тип

Доля респондентов, %

Статичное изображение с текстом

46%

Рекламные видеоролики

38%

Брендированное изображение без текста

14%

Интерактивная реклама

13%

Аудиореклама в музыкальных сервисах

8%

Только текст

7%

"Реклама на площадках электронной коммерции стала неотъемлемой частью пользовательского пути. Аудитория, которая посещает эти сервисы, уже знает, что хочет купить. На базе обезличенных данных о сформированном спросе алгоритмы классифайдов показывают максимально релевантную рекламу. Это подтверждают и наши данные: 49% респондентов сообщили, что именно реклама на классифайдах и маркетплейсах располагает их к моментальной покупке. Такая тенденция, в свою очередь, делает e-commerce привлекательным каналом для размещения рекламы брендов", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Половина респондентов из Самары (49%) рассказали, что реклама на классифайдах и маркетплейсах располагает их к покупке. По этому критерию опрошенные также отметили рекламу в интернет-магазинах (39%), поисковых системах (37%), социальных сетях (32%) и музыкальных сервисах (15%).

Большинство респондентов из Самары (42%) отметили классифайды и маркетплейсы как надежный источник рекламы. Далее разделилось число тех, кто доверяет рекламе в интернет-магазинах (34%), в социальных сетях (24%) и поисковиках (18%). Результаты исследования показывают, что для молодежи 18–24 лет более (23%) интересна (по сравнению с другими возрастными группами) реклама в мессенджерах.

Рекламе на каких площадках вы доверяете?

Площадка

Доля респондентов, %

Реклама на маркетплейсах и классифайдах

42%

Реклама в интернет-магазинах

34%

Реклама в соцсетях

24%

Реклама в поисковиках

18%

Аудиореклама в музыкальных сервисах

16%

Реклама в сервисах коротких вертикальных роликов

15%

Реклама в мессенджерах

13%

Ничего из перечисленного

25%

Согласно исследованию, ключевыми элементами, которые определяют восприятие онлайн-рекламы, является возможность покупки из сервиса, в котором пользователь увидел рекламу. Этот критерий отметили 43% респондентов из Самары. Вторым по значимости условием (36%) является визуальная привлекательность изображений или видеороликов. Одинаковое количество опрошенных (23%) отметили заметность и нативность рекламных баннеров.

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