16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дубайский шоколад и сквиш-лапки: что жители Самары искали на Авито в 2024 году

Читали: 28

2024 год подарил самарцам несколько новых трендов и возродил любовь к винтажной фотографии, мебели и посуде. Аналитики Авито изучили товары, которые жители Самары искали на платформе, а также выяснили, какие тенденции появились в ушедшем году, и что вновь стало популярным.

Открытия 2024 года

Во второй половине года в сети завирусился так называемый дубайский шоколад — все началось с обзора блогера на шоколадку тогда еще малоизвестного бренда из Дубая. На видео она так аппетитно разламывала огромную шоколадную плитку с густой фисташковой начинкой, что ролик моментально набрал миллионы просмотров и вопросов, где купить такой шоколад, и породил волну подобных обзоров. Совсем скоро на Авито появились предложения от кондитеров изготовить аналог. Пользователи искали дубайский шоколад на площадке более 200 тысяч раз. Видео с попытками повторить рецепт тоже очень быстро заполнили интернет, поскольку достать заветную плитку получилось не у всех.

Настоящим хитом ушедшего года стали продукты Rhode от инфлюэнсера Хэйли Бибер, а именно — бальзамы для губ и чехлы на телефон со специальным "карманом". Он предназначен для того, чтобы тот самый бальзам был всегда под рукой. Свежая и эффектная идея очень быстро покорила современных модниц, поэтому чехол Rhode на Авито искали десятки тысяч пользователей. Еще одним хитом 2024 года стали обвесы — в моду вошло украшать сумки и одежду шнурками, бусами, брелками, кисточками и прочими деталями — чем больше, ярче и разнообразнее, тем лучше. Многие начали их делать своими руками — отсюда спрос на украшения ручной работы в 2024 году вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Еще один крупный тренд относится к представителям самого младшего поколения — альфа. Современные дети весь год восторгались таба лапками — это липкие сквиши в форме лапки. Их можно мять, подбрасывать и прилеплять куда угодно. Сквиш-лапки искали на Авито более 20 тысяч раз.

Возвращение из прошлого

Как известно, иногда новое — это хорошо забытое старое, поэтому 2024 году пользователи продолжали возрождать тренды из прошлого. Так, за год на 80% вырос спрос на цифровые фотоаппараты — вопреки прогнозам, что их заменят камеры смартфонов, все больше фотографов, блогеров, инфлюэнсеров и просто любителей фотографии вновь начинают покупать профессиональную технику. Также на 28% вырос спрос на фотоаппараты моментальной печати, а пленочные фотоаппараты искали на 15% чаще.

На 26% вырос спрос на винтажную мебель — коллекционеры и любители необычных вещей активно ищут на Авито хорошо сохранившиеся экземпляры. Популярностью пользуются комоды, стеллажи, столы, кресла и другая мебель. Также на площадке активно ищут винтажную посуду — хрусталь, фарфор, керамику, также в 2024 году вошла в моду посуда из металла.

Также из недалекого прошлого к нам вернулся тренд на фильм по книжной саге "Сумерки" — прошлой осенью интернет заполнили атмосферные осенние ролики под мотив "hoa hoa hoa" из саундтрека к первому фильму. Так, в 2024 году пользователи на 29% чаще искали книги, мерч, одежду и прочие вещи, посвященные саге.

Версия для печати

В России и мире

"Рабочий (х)ор": Авито Работа провела необычное мероприятие для специалистов по найму

Более 60 специалистов по подбору персонала приняли участие в предновогоднем сеансе групповой терапии — так эйчары справлялись с накопившимся стрессом и освобождали энергию для поиска новых сотрудников. Организатор мероприятия — платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа.

Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка стала звездой роликов о безопасности от Авито

Авито запустил новую коммуникационную кампанию о безопасности сделок в интернете, главной героиней которой стала очаровательная альпака по имени Шарлотка из Ленинградского зоопарка. Компания опекает ее уже три года.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

В Самаре начали рассматривать дело о жестоком убийстве Екатерины Карась

Самарский областной суд 15 января начал рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана Гиесджонзоды Амирхамзы. Мужчину обвиняют в убийстве молодой женщины Екатерины Карась в центре Самары.

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией и городской прокуратурой продолжает проверять, как содержатся придомовые территории, как чистятся крыши многоквартирных домов зимой, передает пресс-служба горадминистрации.

Из-за нарушений пожарной безопасности в Самаре остановил работу пансионат для престарелых и инвалидов

В Самаре приостановили деятельность частного пансионата для престарелых и инвалидов из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Он и она