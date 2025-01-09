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На Авито появилась интерактивная карта пунктов приема новогодних елок

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В Самарской области заработали пункты приема на переработку новогодних елок — найти их можно на интерактивной карте Авито, где появился новый раздел. Карта стала доступна с 9 января и размещена в разделе "Авито Польза", сообщили в компании.

В Самарской области открыт 31 пункт бесплатной утилизации новогодних елок. Всего на карте представлено более 580 пунктов в 90 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Пензу и другие. Сдать на переработку можно живые ели, сосны и пихты.

"С каждым годом после праздников на свалки отправляется все больше новогодних елок, что может негативно сказаться на экологии. Неправильная утилизация этих деревьев приводит к выделению токсичных веществ и углекислого газа в атмосферу на протяжении десятилетий. Одна ель может разлагаться минимум 30 лет и выделит за это время в атмосферу примерно 16 килограммов углекислого газа. Участие в программе по переработке елок — отличный способ уменьшить количество отходов и внести свой вклад в охрану природы. Переработанные елки могут стать ценным ресурсом: их используют для создания компоста, мульчи и даже в качестве подстилки для животных. Это не только помогает сократить мусор, но и способствует устойчивому развитию, позволяя каждому из нас сделать шаг к более экологичному будущему", — говорит руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

Помимо утилизации елок, Авито продолжает развивать раздел "Авито Польза", на котором пользователи могут узнать о благотворительных экологических проектах компании. Здесь можно найти информацию о том, как помочь фондам и волонтерским организациям, о передаче ненужных вещей на благотворительность, а также узнать о возможности сдачи вторсырья на карте раздельного сбора мусора, которая реализуется совместно с Российским экологическим оператором.

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