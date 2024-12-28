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"Рабочий (х)ор": Авито Работа провела необычное мероприятие для специалистов по найму

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Более 60 специалистов по подбору персонала приняли участие в предновогоднем сеансе групповой терапии — так эйчары справлялись с накопившимся стрессом и освобождали энергию для поиска новых сотрудников. Организатор мероприятия — платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Необычное мероприятие было анонсировано на сайте проекта. В разделе "Где покричать?" с подборкой московских локаций, подходящих для терапии криком, Авито Работа предложила работодателям и специалистам по подбору персонала прийти на оффлайн-встречу для создания реального "рабочего хора". Вместе с профессиональными певцами и дирижером рекрутеры исполнили виральный трек — результат организаторы представили в новом ролике.

Это уже второй этап проекта по поддержке специалистов по найму. Осенью Авито Работа выпустила музыкальный клип на песню "Рабочий (х)ор". Создатели ролика представили, как HR-специалисты и предприниматели, занимающиеся наймом сотрудников, могут избавиться от накопившегося напряжения в условиях кадрового голода с помощью необычного способа — терапии криком.

Музыкальный клип был опубликован на специализированном сайте, где представлены инструменты для работы с напряжением. Герои клипа — HR-менеджеры и владельцы малого бизнеса, преодолевающие трудности найма в условиях нехватки кандидатов. По сюжету ролика сотрудники встречаются в поле, где могут дать выход эмоциям и покричать, рассказывая о собственном опыте. В основу видео лег тематический трек — "крик души" об актуальных и распространённых проблемах поиска кадров, знакомых каждому человеку, занимающемуся рекрутментом и развитием сотрудников. Ключевое сообщение кампании: "Хочется кричать от HR-вопросов? Кричите! А затем превращайте эмоции в отклики на Авито Работе".

Полное видео можно посмотреть на сайте проекта, а песня "Рабочий (х)ор" доступна для прослушивания на VK Музыке, Яндекс Музыке и других стриминговых сервисах.

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В России и мире

"Рабочий (х)ор": Авито Работа провела необычное мероприятие для специалистов по найму

Более 60 специалистов по подбору персонала приняли участие в предновогоднем сеансе групповой терапии — так эйчары справлялись с накопившимся стрессом и освобождали энергию для поиска новых сотрудников. Организатор мероприятия — платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа.

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