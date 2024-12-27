Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка стала звездой роликов о безопасности от Авито

Как сообщили в пресс-службе, новая кампания направлена на повышение осведомленности пользователей о правилах и инструментах безопасности интернет-сделок.

В коротких роликах популярный блогер Тоша Че обсуждает с альпакой Шарлоткой важные аспекты безопасных онлайн-сделок. Вместе они помогут разобраться в том, как выбрать надежного продавца, на что обращать внимание при совершении покупок и получении товаров с доставкой, и почему важно проходить верификацию. Платформа Авито предлагает пользователям ряд полезных инструментов для повышения уровня безопасности: проверки подлинности профиля, рейтинг и отзывы, инструменты "безопасной сделки", защищенный мессенджер и онлайн-звонки внутри приложения. Они помогают продавцам и покупателям чувствовать себя уверенно при совершении сделок.

Ролики с альпакой будут выходить отдельной рубрикой в группе Авито в социальной сети "ВКонтакте", в Telegram-канале компании, а также в профилях блогера Тоши Че.

"Нам важно доносить правила онлайн-безопасности до нашей аудитории в легкой и понятной форме, чтобы они лучше запоминались пользователями и помогали им избегать рисков, с которыми они могут встретиться в интернете. Именно поэтому мы решили выпустить обучающие видео в формате скетчей с популярным блогером, который вместе с очаровательной подопечной Авито из Ленинградского зоопарка обыгрывает разные ситуации и показывает возможности платформы", — говорит руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям Авито Анна Китайкина.

Шарлотка — трехлетняя альпака с игривым характером и дружелюбным нравом, которая с 2021 года находится под опекой Авито в Ленинградском зоопарке. Она известна своей любовью к одуванчикам, моркови и свежей траве, а также не против водных процедур и прогулок на свежем воздухе. Шарлотка не любит, когда ей чешут спину и прикосновения без разрешения.