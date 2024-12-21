Снежинки, зайчики и волки: на Авито выяснили, как и в чем самарцы встретят Новый год

Аналитики выяснили, что сегодня женщины предпочитают отмечать Новый год в эффектном платье (46%), а мужчины — в домашней (32%) или повседневной (31%) одежде. При этом каждый третий (31%) дополнит новогодний образ аксессуарами с символикой или в цвете предстоящего года.

Полноценный образ каждый год в обязательном порядке покупают 12% — чаще это женщины (18%) и молодежь 18–34 лет (19%). При этом из тех, кто привык тратиться на новогодний наряд, большинство (23%) планируют уложиться в 3 000 рублей. 20% заложили бюджет до 5 000 рублей.

В новогоднюю ночь у многих жителей Самары (40%) вероятно прозвучит песня "В лесу родилась елочка" — ее чаще других называли самой новогодней. У молодежи 18–24 лет с Новым годом чаще ассоциируется Last Christmas Джорджа Майкла (33%) и Jingle Bells Джеймса Пьерпонта (29%). А вот хит группы ABBA "Happy New Year" выбрали всего 16% опрошенных.

С планами на праздники каждый четвертый респондент определяется только в последние дни уходящего года, причем чаще это мужчины. Они же чаще строят планы в самый последний момент — 31 декабря (9%). В основном (48%) участники опроса продумывают активности в середине декабря. Заранее — осенью или раньше — планы на Новый год строят 13% опрошенных — как правило, это молодежь 18–34 лет.

Также аналитики Авито выяснили, что для большинства Новый год — в первую очередь, семейный праздник. Так, две трети (61%) опрошенных предпочитают встречать новогоднюю ночь вместе с семьей. Собирать всех близких, включая друзей, удается 24% — чаще всего отметить праздник и с семьей, и с друзьями, старается молодежь 18–24 лет (46%). Вдвоем со своей второй половинкой встречают Новый год лишь 2% опрошенных, а в одиночестве или с коллегами праздник отмечают в основном мужчины (5% и 2% соответственно).