Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

— По информации сайта ПГУТИ, факультет оптических и квантовых коммуникаций основали в 2022 году. При этом отмечается, что его история насчитывает почти 20 лет. Как так вышло?

— Факультет оптических и квантовых коммуникаций был основан не с нуля, а реорганизован из факультета базового телекоммуникационного образования. Первое же название факультета, созданного 1 сентября 1996 года, — общеинженерный факультет.

— Что отличает факультет сегодня от факультета образца 2022 года?

— Основная задача факультета до реорганизации в 2022 году — преподавание математических, естественных, общетехнических дисциплин студентам младших курсов. В этом была его главная специфика.

Сейчас факультет включает четыре кафедры, две естественнонаучного профиля — кафедра высшей математики и кафедра физики, и две технического — кафедра линий связи и измерений в технике связи и кафедра сетей и систем связи.

На факультете ведется подготовка студентов по направлениям подготовки "Фотоника и оптоинформатика" и профилю "Оптические и квантовые технологии в инфокоммуникациях" и "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" и профилю "Оптические и проводные сети и системы связи". С этого года также добавился профиль "Квантовые технологии в инфокоммуникациях". По первым двум профилям у нас имеется магистратура, в области же квантовых коммуникаций в стадии разработки находится программа магистерской подготовки, реализация которой планируется с привлечением специалистов ООО "СМАРТС-Кванттелеком" и Санкт-Петербургского университета ИТМО.

— В чем, на ваш взгляд, заключаются особенности обучения специалистов в области оптических и квантовых коммуникаций?

— Особенность обучения специалистов оптической и проводной связи — в разнообразии сетевых технологий и протоколов. Причем каждый из них имеет статус международных стандартов. С одной стороны, это облегчает взаимодействие различных сетей и сетевых устройств, а с другой — требует широких знаний и навыков работы с компьютерной техникой. Требуется хорошо разбираться в программировании, понимать английский язык.

Но в этом есть и свой плюс. По сравнению со специалистами в области радиотехнологий, инженеры по оптической и проводной связи требуются практически во всех организациях, т. к. везде есть локальные и корпоративные вычислительные сети, телефонная сеть, доступ в интернет и др. А знания по принципам построения и работы инфокомуникационных сетей, по волоконно-оптическим технологиям, по информационной безопасности в данных сетях и получают выпускники оптического и проводного профиля направления информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Если же мы говорим о специалистах в области фотоники и оптоинформатики или в области квантовой связи, то они должны дополнительно обладать комплексом фундаментальных и прикладных знаний по квантовым технологиям, для которых требуется хороший физико-математический базис.

— Растет ли интерес абитуриентов к факультету и почему?

— Современные студенты массово хотят идти в "программисты". Это просто современный тренд, мода. Хотя востребованность на рынке технических специалистов, обладающих знаниями в области ИТ-технологий, гораздо выше. Именно таких работников и готовит наш факультет. Эту простую мысль мы и пытаемся донести до наших абитуриентов. И повторюсь, и в этом случае мы с оптимизмом смотрим в будущее.

— Как вы считаете, растет ли качество и конкурентоспособность российского образования в области оптических и квантовых коммуникаций в целом?

— Можно с уверенностью сказать, что наше отечественное образование в данной области абсолютно конкурентоспособно. Выпускники профиля подготовки по оптической и проводной связи работают во всех отечественных компаниях связи, как фиксированной, так и мобильной, спутниковой, технологической, специальной и др. Тем более что с переходом на отечественное оборудование связи конкурентоспособность выпускников университета повысится, т. к. мы весь процесс обучения переводим на отечественные решения, а отечественные разработчики и производители оборудования тесно взаимодействуют с вузами.

— Как факультету удается обеспечивать качественное образование специалистов в условиях, когда цифровые технологии так быстро развиваются?

— Для обучения в лабораториях кафедр факультета используется оборудование различных поколений. В начале обучения студенты работают с классическим аналоговым оборудованием, это позволяет заложить основы и понимание физических процессов. А уже на старших курсах они используют современное, чтобы подготовиться к дальнейшей практической деятельности.

Учебно-лабораторная база обновляется по мере возможности. Вместе с тем, если чего-то не хватает, мы всегда можем прибегнуть к программным имитаторам/симуляторам телекоммуникационного оборудования. Также у университета налажено взаимодействие с производственными организациями и операторами связи, заинтересованными в квалифицированных кадрах. Такое сотрудничество тоже обеспечивает доступ к самому современному оборудованию.

— Преподаватели факультета сами работают в области связи или заняты только наукой и преподаванием?

— Несмотря на то что образование и научно-исследовательская работа являются основными видами деятельности преподавателя вуза, многие сотрудники обладают богатым практическим опытом работы в области телекоммуникаций. Некоторые успешно совмещают занятия в ПГУТИ и профессиональную деятельность в отрасли связи. Такие преподаватели, на мой взгляд, особенно важны для высшего образования, так как при этом образуются "живые" связи образование — наука — производство.

— В каких компаниях проходят практику студенты вашего факультета?

— ПАО "Ростелеком", АО "ЭР-Телеком Холдинг", АО "Россети Цифра", ПАО "Россети Волга", ООО "Самтелеком", АО "Гипровостокнефть", Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Региональный центр телекоммуникаций", ГТРК "Самара". И это далеко не полный список компаний.

Студенты практикуются на должностях инженеров отделов волоконно-оптических линий связи, эксплуатации сети; сервисными инженерами; сетевыми инженерами отдела службы средств диспетчерского и технического управления; специалистами отдела реализации комплексной системы информационной безопасности и т. д.

В университете также создан центр организации практик и содействия трудоустройству выпускников, который и помогает найти студентам и организациям, соответствующих профилю обучения, друг друга.

— А пробуют ли студенты свои силы в конкурсах? Какие победы стали самыми яркими?

— Да, конечно! Самый свежий пример — магистрантка факультета № 4 Алиса Фирсова (научный руководитель — д. т. н., профессор кафедры сетей и систем связи Николай Васин) не только отлично защитила свою магистерскую диссертацию "Моделирование и обнаружение DDoS-атак на основе аппарата нечеткой логики", но и стала победителем Всероссийского инженерного конкурса 22/23. В истории вуза защита впервые проходила таким способом.

Также в апреле 2023 года студенты факультета № 4 приняли участие в пилотном проекте, который проводила "Международная общественная академия связи" (МАС). В ходе работы по проекту 13 студентов прошли обучение по теме "Системы защиты информации с применением технологии квантового распределения ключей ViPNet (QKD Simulator, РУКС Лайт, КУКС Лайт)", которое проводила компания "Инфотекс". Двое из них успешно сдали теоретическую часть профессионального экзамена квалификации "Специалист по квантовым коммуникациям (6 уровень квалификации)" в экзаменационном центре оценки квалификаций ПГУТИ. Он, в свою очередь, функционирует в составе головного центра оценки квалификации МАС.

Помимо этого, практически каждую неделю проходят те или иные конкурсы или олимпиады, во многих из которых участвуют наши студенты.

— Насколько востребованы выпускники факультета на рынке труда?

— Востребованность в выпускниках профиля подготовки по оптической и проводной связи есть, и она с каждым годом растет. Но требуются знающие выпускники. Поэтому многие студенты на старших курсах начинают подрабатывать в компаниях связи и приобретают практический опыт и навыки, которые невозможно получить в стенах университета даже в специализированных лабораториях кафедр. И это правильно!

Вообще, исторически ситуация во многом схожа со временем середины 90-х годов, когда началось массовое внедрение оптических кабелей и оптических систем передачи, тогда пришлось срочно изучать новые технологии и учить студентов.

— Не случится ли перенасыщение рынка специалистами именно ваших направлений в ближайшие годы?

— Сети связи никогда не остановятся в своем развитии, клиентам всегда будет не хватать набора услуг: с каждым годом появляются новые опции, все более полезные, интересные… Поэтому люди хотят иметь все большую скорость доступа к сети и высокое качество обслуживания за более низкие тарифы. Поэтому с развитием и совершенствованием оптических и проводных сетей технологий спрос на специалистов, которые могут их проектировать, строить и эксплуатировать, будет сохраняться.

— Где работают выпускники факультета оптических и квантовых коммуникаций? В каких компаниях, на каких должностях?

— ПАО "Мегафон" (инженер эксплуатации пакетной сети); АО "ЭР-Телеком Холдинг" (региональный менеджер по подключению и техническому сервису b2b; инженер отдела эксплуатации сети; сервисный инженер; "Вымпелком" (инженер по эксплуатации сети; руководитель проекта), РКЦ "Прогресс" (инженер-конструктор), МТС (инженер отдела эксплуатации); "Самарское инновационное предприятие радиосистем" (инженер научного отдела); ООО "САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ" (старший инженер электросвязи); ООО "НетКрэкер" (Netcracker Technology) (бизнес-аналитик); компания "Яндекс" (инженер-специалист технической поддержки).

— Поделитесь ближайшими проектами факультета?

— В настоящее время сотрудники факультета ведут работу по формированию глобального проекта научно-образовательного квантового центра с привлечением кафедр вуза, ведущих специалистов Университета ИТМО и отечественного производителя ООО "СМАРТС-Кванттелеком".

Основное направление деятельности центра — квантовый интернет, представляющий собой глобальную информационную квантовую сеть, в узлах которой формируется, обрабатывается и хранится квантовая информация.

Создание квантового центра на базе ПГУТИ обеспечит интеграцию образовательной и научно-исследовательской деятельности в высшем образовании с учетом потребностей реального сектора экономики, способствует развитию кадрового потенциала и подготовке востребованных высококвалифицированных специалистов по направлению квантовых коммуникаций. Проведение прикладных научных исследований и разработок направлено на расширение области внедрения квантовых технологий и повышение эффективности инсталляции и эксплуатации оптических и квантовых коммуникаций на основе отечественных решений.

И все эти технологии должны уметь использовать на практике выпускники нашего факультета.

Пока что развитие квантовых технологий тормозит их дороговизна, особенно квантовых вычислений. Но скоро ситуация изменится.

Что абсолютно точно, в ближайшем будущем будут активно развиваться технологии квантового распределения ключей для обеспечения современного уровня безопасности передачи данных, прежде всего в операторских и корпоративных сетях. Но и общее создание и развитие квантовых сетей сейчас идет высокими темпами.

— Какие изменения, на ваш взгляд, будут происходить в направлении оптических и квантовых коммуникаций в ближайшем будущем?

Основные ближайшие тренды в развитии оптической и проводной связи:

Переход с физических на виртуализированные телекоммуникационные решения (программно-конфигурируемые сети, виртуализация сетевых ресурсов, облачные, туманные и росистые вычисления).

Переход на сквозные оптические технологии — концепция "Волокно до всего и повсюду". Построение полностью фотонных сетей с оптической коммутацией.

Автоматизация процессов технической эксплуатации сетей и сетевого оборудования с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения — создание так называемых автономных сетей.