Кирилл Безлюдников: "Мне нравится находить аллюзии в специальности и проводить параллели"

— Кем вы хотели стать в детстве, и как так вышло, что в итоге нашли свое призвание в области радио­связи?

— Сомневаюсь, что на вопрос "кем ты хочешь стать?" я отвечал "инженером радиосвязи". Но всегда знал, что хочу стать как папа. А он как раз был инженером связи (сейчас работает программистом). Так что, получается, я воплотил детскую мечту! Наверное, немногим из нас это удается?

В 7 классе я познакомился с физикой, и у нас случилась любовь на всю жизнь. Меня сразу увлекли электродинамика и электрические сети, радиоволны, линии передач, колебательные контура — все это было очень интересно! Физика отвечала взаимностью и легко давалась.

В девятом классе я посоветовался с родителями и решил поступать в ПГУТИ на факультет, где они вместе учились. Сегодня он называется инфокоммуникационные технологии и системы связи, а в их студенческие годы — многоканальная электросвязь. Поменялось не только название, но и программа обучения. Вместе с тем, специальность сохранила свою универсальность: на факультете дают знания по сетям (в том числе электрическим), по оптическим линиям и по радиосвязи.

— Оправдались ли ожидания от вуза?

— Оправдались. При этом я был настолько увлечен, что дополнительно занимался самообразованием, чтобы утолить жажду знаний, а не для того, чтобы "закрывать" сессии. Ведь в последнем случае есть большой риск выгорания: одно дело получать дополнительную информацию для себя и совсем другое — чтобы только университет закончить.

— Как считаете, в ПГУТИ сильный преподавательский состав?

— В ПГУТИ прекрасные преподаватели: они не "вдалбливают" в тебя знания, а стремятся заинтересовать.

Были увлекательные практические задачи. Помню, мы разбирались, как работает мобильник: он есть у каждого из нас, и мы даже не задумываемся, как это устройство работает. Как говорит заведующий кафедрой сетей связи Александр Росляков, связь как воздух: когда она есть, ее никто не замечает, но стоит ей пропасть — и начинаются проблемы.

Мы сейчас разговариваем по видеосвязи, вы иногда зависаете, и это нарушает динамику нашего общения. И я думаю — в чем причина нестабильного соединения? На занятиях мы анализировали подобные ситуации.

Есть вышка сотовой связи, которая обслуживает тысячи абонентов в зоне покрытия. Важно, чтобы каждый мог позвонить в любой момент. Иногда это вопрос комфорта и удовольствия или оперативности в профессиональной деятельности. Но бывает, связь требуется для спасения жизни. Например, когда надо срочно вызвать скорую помощь, полицию, пожарных или МЧС. Как же подключить к одной вышке разных абонентов? Как должны быть устроены электрические сети, чтобы минимизировать влияние абонентов друг на друга? Как сделать так, чтобы абоненты не мешали друг другу на одной линии?

Решить эту многофакторную задачу возможно, разделив ее на подзадачи. А они, в свою очередь, настолько непростые, что их решает не один, а несколько специалистов, которые, кстати, обучались в ПГУТИ.

Связь гораздо сложнее и многограннее, чем кажется на первый взгляд. Казалось бы, один звонок по сотовому. Но чтобы он состоялся, в процессе нужно задействовать большое количество людей с профильным образованием.

А еще меня иногда удивляет, насколько мало людей осведомлены об элементарных законах связи. А сколько фактических ошибок в фильмах! Например, у главных героев связь может работать там, где этого не допускают законы физики!

— Вам, наверное, интересна работа, где перед вами стоят сложные задачи?

— Да! Знаете, любую сферу деятельности можно сравнить с морем. Зайти в воду может любой. Но кто-то не захочет преодолевать камешки, впадинки, неровности. Другой почувствует себя некомфортно, если впереди — дно с обрывом. Особенно тот, кто не умеет плавать. У меня есть ощущение, что я достаточно хорошо умею плавать, и мне тем более не страшны никакие камни или впадины.

При этом если сравнить работу с вождением автомобиля, то можно научиться хорошо водить даже в экстремальных условиях. Однако, чтобы участвовать в "Формуле-1", надо посвятить вождению много времени и обладать талантом. Я постоянно тренируюсь, и в работе уже есть достижения, характерные для инженеров: некоторые мои предложения были исследованы и вошли в отчет заказчику.

— Как применяете знания, полученные в ПГУТИ?

— Любой университет дает базовые знания, показывает решение фундаментальных проблем, а также обозначает векторы предметных областей, которые интересующийся студент может изучить самостоятельно. Но хороших результатов достигает тот, кто задает вопросы, начинающиеся не со слова "зачем?", а со слова "как?". Как это реализовано? Как можно это сделать? Как достичь определенного результата? А также тот, кто выходит за границы образовательной программы.

Большое преимущество ПГУТИ — многие преподаватели учат предмету с точки зрения философии. В итоге некоторые аспекты жизни становятся более понятными и предметными через специальность. Я, к примеру, благодаря знаниям с лекций начал лучше представлять устройство общества: сети связи имеют определенные уровни взаимодействия, как и общество, где существуют разные социальные слои.

Мне нравится находить аллюзии в специальности, проводить параллели, применять опыт из профессиональной сферы в личной жизни и наоборот. Удивительно, как одни и те же алгоритмы продуктивно работают в разных сферах. Так, для создания электротехнических изделий были применены генетические алгоритмы. А из алгоритмов электротехники в жизнь пришли принципы дуальности и диалектики.

— Как выглядят практические занятия на факультете "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"?

— Мы математически реализовывали определенные задачи, рисовали схемы, рассчитывали элементы. Кстати, на нынешней работе важно идеальное знание высшей математики, так что для меня расчеты оказались хорошей предпрофессиональной подготовкой.

А вообще, в нашей профессии редко применяют теорию на практике — мы же, например, не прокладываем сами линии электропередач.

Также мы программировали микросхемы, реализовывали частотный фильтр (устройство, которое одни сигналы подавляет, а другие пропускает), сваривали между собой оптические волокна, зачищали кабель, проверяли характеристики волокон, наглядно изучали типы изоляции и так далее.

— Опасаетесь профессионального выгорания?

— Мне еще далеко до профессионального выгорания. Я поступил в магистратуру и потом планирую написать кандидатскую диссертацию, которая упростит работу людям, занятым в сельскохозяйственной отрасли.

Кроме того, моя специальность многопрофильная: антенные системы, сети, волоконно-оптические линии, приемно-передающие устройства. Впереди много интересного, время ставит сложные вызовы. Так, в нашей сфере еще не достаточно хорошо изучено применение искусственного интеллекта.

Серьезные возможности для применения знаний открывает импортозамещение в части разработки отечественного оборудования. Я вижу хорошие перспективы для студентов курса, поскольку инженеры связи сейчас нужны и региону, и стране. Сегодня таких профессионалов мало: в Самарской области все друг друга знают если не в лицо, то по фамилии точно.