Станислав Давыдов: "Мир технологий постоянно меняется, поэтому важно быть готовым к новому"

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— Насколько востребованы сейчас на рынке, на ваш взгляд, специалисты в области квантовых технологий? С чем это связано?

— В настоящее время специалисты в области квантовых технологий очень востребованы на рынке труда, и эта тенденция будет только усиливаться в ближайшие годы. Это обусловлено ростом интереса к сфере как со стороны бизнеса, так и науки.

Дело в том, что квантовые технологии имеют огромный потенциал для решения сложных задач в разных областях. И в ближайшие годы ожидается революционное продвижение в области квантовых компьютеров и квантового шифрования.

— На каких направлениях и должностях могут у вас работать выпускники факультета оптических и квантовых коммуникаций ПГУТИ?

— Они могут работать на самых разных направлениях. К ним относятся разработка и внедрение систем квантовой криптографии, исследование квантовых алгоритмов и создание квантовых сетей. Возможные должности включают инженеров по квантовым технологиям, исследователей в области физики лазеров, специалистов по оптическим системам, а также разработчиков в области телекоммуникационных технологий.

— Сложно ли отыскать специалиста нужной квалификации на рынке? По каким критериям отбирают сотрудников в подразделение "СМАРТС", которое занимается квантовыми технологиями?

— Найти специалистов нужной квалификации в области квантовых технологий — задача непростая из-за узкой специализации этой области. Проблема заключается еще и в том, что квантовые технологии только начинают развиваться, поэтому работников с глубокими знаниями и опытом не так много.

— Меняются ли критерии отбора сотрудников с годами в "СМАРТС" в целом? На чем, на ваш взгляд, стоит сосредоточиться абитуриентам и студентам, которые хотят в дальнейшем работать в сфере оптических и квантовых коммуникаций?

— Критерии отбора сотрудников в "СМАРТС", как и в любой другой динамично развивающейся компании, меняются с годами. Это связано с развитием технологий и изменениями рынка, да и всего мира в целом.

Сегодня абитуриентам и студентам важно иметь не только глубокие знания в области оптических и квантовых коммуникаций, но также и практический опыт работы с оборудованием, программированием и решением реальных задач. За плечами должны быть участие в проектах, стажировки и практика.

Не менее важными остаются коммуникационные навыки и способность работать в команде.

А еще мир технологий постоянно меняется, поэтому важно быть готовым к новому и быстро адаптироваться к изменениям.

— Каким образом в "СМАРТС" решают проблему с поиском специалистов, которые сегодня в дефиците?

— Мы являемся лидирующим центром компетенций по квантовым коммуникациям и продолжаем расти, реализуя крупнейшие проекты в рамках России. Поэтому кадровый вопрос всегда для нас актуален.

Работа по формированию кадров решается несколькими способами:

Переквалификация. Специалистов из смежных областей (оптики, электроники, программирования, криптографии) можно переквалифицировать для работы в сфере квантовых коммуникаций.

Сотрудничество с исследовательскими центрами.

Специализированные программы. Университеты и научно-исследовательские институты запускают программы, специально направленные на подготовку специалистов в области квантовых коммуникаций.

Также активно сотрудничаем с университетами и исследовательскими институтами, вместе с которыми планируем обучение и реализуем исследовательские проекты.

Действующим сотрудникам компания предлагает стажировки и программы по развитию карьеры.

— Как строится это сотрудничество компании с ПГУТИ?

— При поддержке "СМАРТС" на базе ПГУТИ создан центр компетенции квантовых коммуникаций, и с 2024 года университет открыл набор студентов на соответствующую профильную специальность.

Да и в целом нашу компанию и вуз связывают долгие годы продуктивного сотрудничества. Мы участвуем в ярмарках вакансий, делимся своим научным и практическим опытом в создании квантовых сетей, а также формируем предложения по развитию научно-образовательной инфраструктуры, темам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках квантового распределения ключей шифрования.

— В чем, на ваш взгляд, заключается преимущество сотрудничества с университетом?

— Совместные исследования и разработки с ПГУТИ способствуют развитию инноваций в сфере оптических и квантовых коммуникаций, а студенты получают доступ к практическим заданиям и современным технологиям.

Университет, в свою очередь, укрепляет связи с ведущими компаниями, что позволяет им лучше подготовить будущих специалистов к работе в реальных условиях.

Так что сотрудничество получается взаимовыгодным.

— Как строится практика студентов в подразделении "СМАРТС", которое занимается квантовыми технологиями? Что она дает будущему специалисту?

— Практика студентов строится таким образом, чтобы обеспечить им максимально полезный опыт. Например, они сами могут выбрать тему проекта. При этом в работе они решают реальные задачи, которые стоят перед подразделением "СМАРТС", работающим с квантовыми технологиями.

На мой взгляд, практика в нашей компании дает студентам уникальную возможность приобрести ценный опыт, развить свои компетенции и подготовиться к покорению карьерных вершин.

— Много ли начинающих специалистов в области квантовых коммуникаций остается работать в "СМАРТС" после окончания практики?

— В Самаре только начинают появляться профильные специальности, и только через несколько лет мы сможем встретить новых профессионалов в своих рядах.

— Необходимо ли, на ваш взгляд, продолжать учиться после окончания университета? Стимулирует ли к дальнейшему развитию своих сотрудников "СМАРТС"?

— Продолжать учиться после окончания университета крайне важно, особенно в быстроразвивающихся областях, таких как квантовые технологии. Мир постоянно меняется, и знания, полученные в университете, могут быстро устареть. Непрерывное обучение — ключ к успеху в современном мире.

В "СМАРТС" активно стимулируют развитие своих сотрудников: проводятся различные тренинги, мастер-классы и поддерживается участие в конференциях. Также есть возможность обучаться на курсах по актуальным темам и технологиям. Непрерывное обучение позволяет не только развивать профессиональные навыки, но и адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка, а также оставаться конкурентоспособным специалистом.

— Какие изменения, по вашему мнению, будут происходить в области квантовых технологий в ближайшем будущем?

— Если говорить предметнее, то направление квантовых вычислений в стране сейчас активно развивается с точки зрения разработки и квантовых алгоритмов для индустриальных применений и аппаратных платформ для квантовых вычислений на различных физических принципах.

Появление полноценных квантовых компьютеров в ближайшие годы уже не считается чем-то невозможным, а дальнейшие исследования в этой области для обеспечения суверенитета страны становятся все актуальнее.

Увеличение мощностей квантовых вычислений и развитие технологий по безопасной передаче данных приведет к изменению задач, решаемых специалистами. Ожидается более широкое применение квантовой криптографии в бизнесе и государственных учреждениях для обеспечения безопасности. Специалисты будут работать над интеграцией квантовых технологий в существующие системы, разрабатывать новые протоколы и стандарты, а также исследовать высокоуровневые приложения в различных отраслях, что потребует новых подходов и навыков.