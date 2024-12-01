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Сергей Сусарев: "Мы разработали систему управления группировкой БПЛА, а если в двух словах — рой дронов"

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Команда института автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета под руководством заместителя директора института Сергея Сусарева разработала интеллектуальную систему адаптивного планирования и управления группой беспилотных летательных аппаратов. В своем интервью он рассказал о том, как возникла идея создания проекта, рассказал о его уникальности и дальнейших перспективах разработки.

Фото: личный архив

— В чем заключается главная идея проекта?

— В связи с быстрым развитием информационных технологий, появлением различных видов робото­тех­ни­чес­ких средств и ростом интеллектуальных возможностей роботов все большее значение приобретает проблема управления коллективами автономных роботов. Для этого используется ручное управление, которое требует специальной подготовки.

Но вручную невозможно эффективно руководить большой группой беспилотных летательных аппаратов, а инструменты автоматического планирования и управления до сих пор отсутствуют. Наша команда разработала проект, который подразумевает под собой систему управления группировкой беспилотных летательных аппаратов, а если в двух словах — рой дронов. Это интеллектуальное адаптивное программное обеспечение, которое будет интегрировано с полетными контроллерами различного типа беспилотников и позволит коллективно управлять ими в реальном времени.

— Что вас вдохновило на создание роя дронов?

— Людям всегда было интересно наблюдать, как животные взаимодействуют между собой, движутся в определенном направлении и решают какую-то задачу: будь то косяк рыб, стая птиц или рой насекомых, так и у нас появилось желание создать что-то похожее из роботов, первоначально ограничились дронами.

— С чего начали разработку?

— В начале мы попытались понять, как подобное взаимодействие возможно у животных. Изучили возможности реализации с технической точки зрения. Проработали возможности взаимодействия роботов между собой в реальном времени и стали реализовывать и проводить испытания.

— Какие задачи сможет решать ваша разработка?

— Благодаря нашей разработке можно производить мониторинг развития растений для точного сельского хозяйства, осуществлять поиск пострадавших на местах чрезвычайных происшествий для пожарных и спасательных служб, а также поиск объектов на заданном участке местности, охранять территории и периметры границ, осуществлять поиск объектов на заданном участке местности, создавать картографию и трехмерное моделирование.

— В чем уникальность вашего проекта?

— Уникальность проекта заключается в подходе к реализации. Мы используем сетецентрический подход, который предполагает, что все ресурсы, которые нужны для реализации задачи, объединены в одну информационную сеть. При использовании такого подхода роботы могут постоянно получать новые данные об обстановке и использовать их для динамической корректировки и адаптации планов выполнения поставленных задач.

Кроме этого, используется мультиагентный подход. В его основе лежит понятие агента, который реализован и функционирует как элемент искусственного интеллекта и отвечает за интересы или удовлетворенность каждого робота. Вот из таких роботов и строится группировка роботов со своими интересами и реализацией определенной задачи.

— Сколько у вас человек в команде?

— Сейчас в команде 15 человек, из них 70% составляют студенты и аспиранты. В состав научного коллектива, работающего над проектом, входят заместитель директора центра интеллектуальных робототехнических систем Александр Седов, профессор Петр Скобелев, доценты Дарья Мельникова и Евгений Мельников, аспиранты Дмитрий Новичков, Яна Малолеткова, Юлия Гашенко, Анастасия Яковлева, Павел Макеев и студенты Евгений Кайзеров, Никита Беляков, Константин Кузнецов, Арсений Федоров, Матвей Степанов.

— Каких успехов вы уже достигли?

— На данный момент разработан экспериментальный образец и проведены испытания на пяти дронах, которые облетали определенную территорию по заранее рассчитанному маршруту. В процессе испытания проводились разные инциденты, в том числе исключение из состава группы одного дрона, маршруты группы перестраивались в режиме реального времени, и облет территории продолжался и завершался успешно.

— Где уже используется ваша разработка?

— Ведутся переговоры о применении разработки для мониторинга сельскохозяйственных угодий. Как я уже отметил, наша система позволяет решать задачи точного земледелия в сельском хозяйстве, мониторинга состояния и охраны промышленных объектов, а также поисково-спасательных работ, построения цифровых моделей местности и трехмерных моделей зданий.

— Какими вам представляются перспективы проекта?

— Перспективы использования в различных направлениях. При этом разработанная технология и программные средства могут использоваться для управления группами БПЛА, составленными из устройств различных моделей. Основными требованиями к аппаратам является необходимость оснащения полетным контроллером совместимой модели, то есть с открытой архитектурой или программными средствами для передачи команд с вычислительных модулей.

— Кто является спонсором проекта?

— Не могу раскрывать подробности, скажу только, что это технологические партнеры.

— Какую долю рынка может занять "рой дронов" в перспективе?

— Рынок применения огромный. На мой взгляд, при реализации на российском рынке разработка может приносить до 500 миллионов рублей в год.

— Кто может выступать заказчиками по данному продукту?

— В качестве потенциальных потребителей инновационного программного обеспечения мы рассматриваем представителей государственного сектора — Министерство обороны РФ, Почта России, МВД, МЧС, Росгвардия, Минтранс, Росприроднадзор и Рослесхоз, а также субъекты сельскохозяйственной, нефтяной, строительной, логистической отраслей.

— Планируете ли вы реализацию новых проектов в области робототехники?

— Конечно. Много проектов связано с беспилотными робототехническими системами различных назначений. Развивая эту тему, можно выделить проект по созданию многоуровневой распределенной интеллектуальной системы управления самоорганизующимися группировками автономных роботов для согласованной работы в среде космоса, воздуха, земли и моря.

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