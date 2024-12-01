Как государство поддерживает развитие квантовых коммуникаций

Разработали стандарты и концепцию развития в помощь отрасли

В марте 2023 года в России вступил в силу первый профессиональный стандарт для специалистов в сфере квантовых технологий — "Специалист по монтажу и технической эксплуатации квантовых сетей". Его разработали РЖД и АНО "Центр обеспечения цифровой трансформации". В профстандарте учтены требования работодателей и их видение касательно перспектив развития профессии. Ожидается, что он поможет спланировать обучение молодежи и ее будущий карьерный рост. Действующие же специалисты смогут получить допобразование в соответствии с данным стандартом.

В июле 2023-го Правительство РФ утвердило концепцию развития квантовой отрасли до 2030 года. Ее цель — стимулирование развития рынка квантовых коммуникаций и поддержка отечественных производителей, а также достижение высокого уровня информационной безопасности граждан и госорганизаций.

Согласно документу, новая отрасль должна быть в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Предлагается использовать единый реестр квантовых технологий. Это нужно, чтобы отраслевые организации могли получить субсидии от государства.

Также власти намерены ограничить закупку зарубежного программного обеспечения и оборудования для квантовых решений. Такой шаг, по их мнению, позволит обеспечить безопасность государства.

Кроме этого, авторы концепции предлагают привлекать иностранных специалистов, предлагая им льготы, которые действуют сейчас для сотрудников российских ИТ-организаций. К ним относятся упрощенная процедура получения вида на жительство и льготная ипотека для работников.

Планируется, что концепция также поможет привлечь в отрасль бизнес в качестве инвестора и потребителя технологических решений.

С 1 февраля 2024 года в России начали действовать два стандарта в сфере квантовых коммуникаций, которые открыли дорогу к практическому внедрению новых технологий в различных сферах деятельности: от банковского сектора, сферы телекоммуникационных технологий и транспорта до промышленного интернета вещей и потребительских умных систем. Они позволят обеспечить доступность квантовых ключей и квантовой защиты информации.

Первый стандарт касается архитектуры типового программно-аппаратного комплекса распределения ключей, который обеспечивает их защищенную доставку до устройств квантового интернета вещей. Во втором стандарте говорится об установке требований к интерфейсам подключения данного комплекса.

Озаботились новыми кадрами

21 июня 2024 года президент России Владимир Путин дал поручения по подготовке кадров в сфере квантовых технологий. Этот шаг должен помочь решить проблему с дефицитом специалистов на рынке труда. Как сообщали СМИ, в 2022 году в области квантовых технологий не хватало около 1000 человек. Насколько большим был дефицит кадров в сфере квантовых технологий в прошлом году, не сообщается, однако известно, что он усилился.

Также президент поддержал идею создать консорциум по подготовке квантовых инженеров на базе российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Планируется, что сообщество объединит представителей деловых кругов и ведущих образовательных организаций высшего образования.

Манят льготами и субсидиями

В мае текущего года информационно-аналитическая платформа о технологиях квантовых коммуникаций в России "ПРОквант" опубликовала у себя на сайте сообщение, что государство готово предоставить набор льгот и преференций для представителей новой отрасли, а также оказать экспертное содействие и предоставить возможности для масштабирования бизнеса.

Согласно этой информации, малые технологические компании могут получить льготный кредит на сумму до 1 млрд рублей на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в рамках госпрограммы "От стартапа до IPO". Кредит выдается под 3% годовых на срок до трех лет. Фирмы без статуса малой технологической компании вправе претендовать на льготный кредит в размере до 500 млн рублей.

Производители программного обеспечения для квантовых коммуникаций могут воспользоваться льготами в качестве представителей ИТ-сектора. Для этого фирма должна пройти аккредитацию в Минцифры. К льготам относятся: нулевая ставка налога на прибыль до конца текущего года, 7,6% — сумма страховых взносов, льготный кредит под 3% (если сотрудникам регулярно повышается зарплата и 85% штата сохраняется), мораторий на плановые неналоговые проверки до конца 2024 года, выездные налоговые — до марта 2025 года, освобождение от НДС при продаже российского ПО, включенного в реестры отечественного софта.

Кроме федеральных льгот есть преференции, предусмотренные региональными бюджетами. Один из способов получить их — стать резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) или территории опережающего развития. В ОЭЗ, к примеру, действует режим свободных таможенных зон, резидентов освобождают от земельного, транспортного и имущественного налогов.

Дорожные карты "Квантовые коммуникации" и "Квантовые вычисления"

В 2019 году Правительство РФ и ОАО "РЖД" подписали соглашение в целях развития в РФ области квантовых коммуникаций. В связи с этим в компании создали соответствующий департамент, а также управляющий комитет по созданию и реализации дорожной карты.

План развития квантовых коммуникаций утвердили в 2020 году. Дорожная карта "Квантовые коммуникации" предусматривала реализацию до 2024 года более 120 мероприятий. Все они направлены на решение четырех главных задач:

Создание и развитие инфраструктуры квантовых коммуникаций (сюда можно отнести, к примеру, строительство магистральной квантовой сети, которая уже объединила Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань).

Достижение технологического суверенитета в области магистральных, абонентских и атмосферных квантовых сетей.

Разработка и внедрение технологий и сервисов.

Формирование и поддержка экосистемы развития квантовых коммуникаций (например, создание специальных фондов поддержки новых проектов и внедрения готовых технологий, сертификационных центров и лабораторий, подготовка предложений по изменению нормативной базы, подготовка высококвалифицированных кадров).

Параллельно с 2020 года ведется работа по дорожной карте "Квантовые вычисления", координатором которой выступает Госкорпорация "Росатом". В ней делается фокус на решение исследовательских и инженерных задач в области квантовых вычислений, а также на формирование экосистемы для развития этого направления, в том числе создание инфраструктурной базы, образовательных программ и консорциумов с индустриальными партнерами.

В 2022 году "дорожные карты" "Квантовые коммуникации" и "Квантовые вычисления" пополнили новыми мероприятиями и продлили до 2030 года. Например, в "Квантовые вычисления" добавили задачи по формированию образовательной экосистемы в одноименной области. А в "дорожной карте" "Квантовые коммуникации" увеличили протяженность сетей: к 2025 году показатель должен составить 7 тыс. км, а к 2030-му — 15 тыс. км.

В общей сложности с 2020 года по 2024 год государство направило 24,1 млрд рублей на развитие квантовых технологий в России. Планируется, что на реализацию "дорожных карт" "Квантовые вычисления" и "Квантовые коммуникации" до 2026 года правительство выделит еще 41 млрд рублей.