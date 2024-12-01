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Где учиться, чтобы работать с оптическими и квантовыми коммуникациями

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Оптические коммуникации и квантовые технологии становятся все более востребованными направлениями на рынке труда. Выпускники вузов, в которых изучают оптоволоконную связь, устраиваются в такие крупные и перспективные компании, как Мегафон, МТС, Ростелеком и Дом.ру. Квантовые технологии являются более молодой сферой, которая не так популярна в мире. Но уже сейчас организации, которые разрабатывают способы шифровки информации, ищут сотрудников. Так где же и на какой специальности учиться, чтобы стать востребованным специалистом в ближайшие 5, а то и 15 лет?

ПГУТИ

В Самаре будущих специалистов в области оптических и квантовых коммуникаций готовит только "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики". На факультете № 4 есть два направления подготовки: "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" и "Фотоника и оптоинформатика".

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Направление включает профили "Оптические и проводные сети и системы связи" и "Квантовые технологии в инфокоммуникациях". На направлении "Фотоника и оптоинформатика" занимаются подготовкой по одному профилю — "Оптические и квантовые технологии в коммуникациях".

Фото: vk.com/psuti

На профиле "Оптические и проводные сети и системы связи" учащиеся получают теоретические и практические знания о сетях 2G/3G/4G/5G и оптоволоконной связи. А в рамках профиля "Квантовые технологии в инфокоммуникациях" изучают темы, связанные с квантовой физикой и способами передачи данных, которые используют ее законы. Также здесь изучают информационную безопасность. По окончании обучения выпускники вуза будут обладать знаниями в сфере мобильной связи, оптоволоконной и квантовой связи.

Студенты, окончившие ПГУТИ по направлению подготовки "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", устраиваются в Мегафон, МТС, Билайн, отделы связи компаний топливно-энергетического комплекса (Газпром, Роснефть) и в компании-разработчики.

Фотоника и оптоинформатика

На направлении готовят по профилю "Оптические и квантовые технологии в коммуникациях". Цель — обучить студентов на специалистов, которые разбираются в оптических и квантовых технологиях и создании телекоммуникационных систем нового поколения.

На данном курсе проходят такие дисциплины, как основы фотоники, технологии искусственного интеллекта, оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства, наноматериалы, нанотехнологии и другие. По окончании обучения приобретаются навыки в работе с искусственным интеллектом, использовании оптических и квантовых технологий и построении оптических систем.

Выпускники направления "Фотоника и оптоинформатика" устраиваются на работу инженерами, конструкторами и специалистами в телекоммуникационные компании.

СПбГУТ

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича — один из старейших вузов России. Свои двери он открыл еще в 1929 году как Ленинградский институт инженеров связи. На данный момент университет предоставляет два направления подготовки в области оптических и квантовых коммуникаций: "Оптические и квантовые технологии в инфокоммуникациях" и "Оптические системы связи".

Оптические и квантовые технологии в инфокоммуникациях

Фото: sut.ru

На этом направлении растят специалистов в сфере оптических и квантовых технологий. В приоритете изучение волоконно-оптических систем связи, беспроводных оптических систем связи, разработки и внедрения новых оптических технологий, квантовых коммуникаций, а также сетей GPON, FTTH, DWDM, которые обеспечивают домашнюю оптическую сеть.

Студенты, которые закончили этот курс, работают разработчиками оптических систем безопасности, инженерами в области волоконной и интегральной оптики, инженерами в области фотоники и оптоинформатики.

Проходной балл ЕГЭ — 184 по трем предметам: русскому, профильной математике, физике/информатике.

Оптические системы связи

На курсе изучают защиту объектов и систем связи, волоконно-оптические системы и сети связи, системы передачи информации.

С приобретенными навыками можно устроиться инженером по современному инфокоммуникационному оборудованию и телекоммуникационной аппаратуре, военным связистом, инженером по спутниковым коммуникациям.

Проходной балл ЕГЭ — 180 по трем предметам: русскому, профильной математике, физике/информатике.

СПбГУТ имеет преподавателей с высоким рейтингом, а также известных партнеров: МТС, Мегафон и Ростелеком, которые принимают участие в научной и учебной деятельности университета и занимаются трудоустройством студентов.

ИТМО

Университет ИТМО — один из ведущих вузов страны в сфере ИТ, находится в Санкт-Петербурге. На направлении "Фотоника и оптоинформатика" обучают специалистов, которые будут разбираться в передачи данных и изготовлении оптических материалов для оптоволокна.

Фото: itmo.ru

На курсе проходят квантовую оптику, материалы и технологии фотоники, квантовые коммуникации и фемтотехнологии. У студентов также есть возможность заниматься проектами в лабораториях научно-образовательного центра и выполнять заказы от государств и частных компаний в ходе подготовки курсовой работы.

Выпускники могут устроиться на должность ведущих специалистов в телекоммуникационные компании или в лаборатории ИТМО. Проходной балл ЕГЭ составляет 240 по трем предметам: русскому, профильной математике, физике/информатике.

Главным преимуществом ИТМО является исследовательская лаборатория и преподаватели, известные благодаря опыту работы на руководящих должностях в крупных компаниях и научно-исследовательским проектам.

НИУ ВШЭ

НИУ ВШЭ — крупный российский вуз, главный корпус которого находится в Москве. Учебное заведение готовит специалистов оптических и квантовых технологий в рамках направления "Инфокоммуникационные технологии и системы связи".

Фото: hse.ru

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

В рамках направления есть обязательные предметы и дисциплины по выбору. В числе последних, к примеру, введение в квантовые алгоритмы, устройства для квантовых вычислений и коммуникации, оптоэлектронные телекоммуникационные системы.

После окончания НИУ ВШЭ студенты становятся инженерами, специалистами в отделах связи, разработчиками коммуникационных структур.

Проходной балл ЕГЭ — 268 по трем предметам: русскому, профильной математике, физике/информатике.

Преимуществом обучения в НИУ ВШЭ является гибкая система обучения, которая учитывает индивидуальные особенности каждого студента.

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