Сергей Рыжих: мне так понравился дух студенчества, который "парил" в лекционных ПГУТИ, что другие институты я даже не рассматривал

— Почему вы решили поступать в ПГУТИ? В каком году стали студентом, насколько большим был конкурс на место?

— В школе у нас был уклон в математику и физику, и раз в неделю мы обучались в стенах ПГУТИ. Мне так понравился дух студенчества, который буквально парил в лекционных, что другие институты я даже не рассматривал. Поступил в университет в 2000 году на бюджетное место и стал студентом группы CCCK-01, а потом — старостой потока. Конкурс на моем направлении был порядка пяти человек на место.

— В процессе учебы возникали трудности?

— На первом же экзамене я получил тройку, и выяснилось, что зазубрить и сдать можно только в школе. В институте ценится именно способность применять знания — от теории к практике, одно без другого не существует. Все дисциплины дополняют друг друга, и каждый пробел может привести к непониманию какого-то большого процесса, который является базисом для будущего специалиста.

А еще было трудно усидеть на парах осенью и весной, когда рядом были Парк Гагарина, Струковский сад и Набережная (конечно, у разных корпусов).

— Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?

— "Хит-парад" — так мы назвали списки должников, которые вывешивал деканат по допускам к сессиям или по их результатам.

— А вы входили в "Хит-парад"?

— У любого студента в какой-то момент появляется долг по предмету, и я не был исключением.

— Какой предмет был любимым?

— Сложно сказать. Каждый предмет пригодился в той или иной мере на моем профессиональном пути. Как уже говорил, все дисциплины дополняют друг друга. Даже физкультура: на заре карьеры приходилось проводить монтажные работы, там без физической подготовки никак.

— Кого вы могли бы отметить из преподавателей как сильных в своем деле специалистов?

— На мой взгляд, все преподаватели выдающиеся, так как сделать из вчерашних школьников будущих инженеров стоит огромного труда. Я бы хотел вспомнить тех, кого, к сожалению, уже нет среди нас, но у которых мне посчастливилось учиться: Александр Ежов и Даниил Кловский.

— Чем запомнились эти преподаватели?

— Александр Михайлович преподавал высшую математику, и из-за проблем со зрением все примеры и расчеты проводил в уме, мгновенно! А Даниил Давыдович на первых лекциях и практикумах после неверного ответа говорил: "В перерыве идите в деканат и пишите заявление на отчисление, или после пар я пойду и расскажу о ваших никудышных знаниях". Эти слова меня очень мотивировали.

— Где проходили практику?

— Практику проходил по месту своей первой работы, в компании ООО "Билком-Самара" в должности помощника инженера по ремонту конечного оборудования мобильной связи таких производителей, как Samsung, Nokia, Motorola. Там я смог применить на практике знания, полученные в институте.

— Куда пошли работать после вуза? Совпало ли ожидание с реальностью?

— После получения диплома продолжил работать в компании, где проходил практику. В дальнейшем, меняя места работ, наращивал опыт и знания. Связь и телекоммуникации — сферы, в которых каждый день появляется что-то новое. Здесь всегда есть куда расти, но для этого приходится непрерывно учиться.

— Поддерживаете ли сегодня отношения с вузом?

— Да, на данный момент готовлю небольшую обзорную лекцию для выпускников. Надеюсь, им будет интересно и полезно.

— Как в целом оцениваете знания, полученные в ПГУТИ?

— На мой взгляд, основная задача института — научить работать с информацией, анализировать полученные результаты и проверять их, находить первоисточники, формировать последовательности и т. д. И ПГУТИ с ней прекрасно справился.

На базе знаний, которые дает вуз, можно стать хорошим специалистом.

— Как сейчас строите карьеру?

— Сейчас делаю уклон в оптимизацию и автоматизацию процессов эксплуатации и развития сети. Правда, для этого их сначала нужно детально проработать, чем и занимаюсь. А еще надеюсь поучаствовать в таких проектах, как запуск 5G-сетей или аналогичной со Starlink системы.