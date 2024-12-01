Сергей Рыжих: мне так понравился дух студенчества, который "парил" в лекционных ПГУТИ, что другие институты я даже не рассматривал

— Почему вы решили поступать в ПГУТИ? В каком году стали студентом, насколько большим был конкурс на место?
— В школе у нас был уклон в математику и физику, и раз в неделю мы обучались в стенах ПГУТИ. Мне так понравился дух студенчества, который буквально парил в лекционных, что другие институты я даже не рассматривал. Поступил в университет в 2000 году на бюджетное место и стал студентом группы CCCK-01, а потом — старостой потока. Конкурс на моем направлении был порядка пяти человек на место.
— В процессе учебы возникали трудности?
— На первом же экзамене я получил тройку, и выяснилось, что зазубрить и сдать можно только в школе. В институте ценится именно способность применять знания — от теории к практике, одно без другого не существует. Все дисциплины дополняют друг друга, и каждый пробел может привести к непониманию какого-то большого процесса, который является базисом для будущего специалиста.
А еще было трудно усидеть на парах осенью и весной, когда рядом были Парк Гагарина, Струковский сад и Набережная (конечно, у разных корпусов).
— Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?
— "Хит-парад" — так мы назвали списки должников, которые вывешивал деканат по допускам к сессиям или по их результатам.
— А вы входили в "Хит-парад"?
— У любого студента в какой-то момент появляется долг по предмету, и я не был исключением.
— Какой предмет был любимым?
— Сложно сказать. Каждый предмет пригодился в той или иной мере на моем профессиональном пути. Как уже говорил, все дисциплины дополняют друг друга. Даже физкультура: на заре карьеры приходилось проводить монтажные работы, там без физической подготовки никак.
— Кого вы могли бы отметить из преподавателей как сильных в своем деле специалистов?
— На мой взгляд, все преподаватели выдающиеся, так как сделать из вчерашних школьников будущих инженеров стоит огромного труда. Я бы хотел вспомнить тех, кого, к сожалению, уже нет среди нас, но у которых мне посчастливилось учиться: Александр Ежов и Даниил Кловский.
— Чем запомнились эти преподаватели?
— Александр Михайлович преподавал высшую математику, и из-за проблем со зрением все примеры и расчеты проводил в уме, мгновенно! А Даниил Давыдович на первых лекциях и практикумах после неверного ответа говорил: "В перерыве идите в деканат и пишите заявление на отчисление, или после пар я пойду и расскажу о ваших никудышных знаниях". Эти слова меня очень мотивировали.
— Где проходили практику?
— Практику проходил по месту своей первой работы, в компании ООО "Билком-Самара" в должности помощника инженера по ремонту конечного оборудования мобильной связи таких производителей, как Samsung, Nokia, Motorola. Там я смог применить на практике знания, полученные в институте.
— Куда пошли работать после вуза? Совпало ли ожидание с реальностью?
— После получения диплома продолжил работать в компании, где проходил практику. В дальнейшем, меняя места работ, наращивал опыт и знания. Связь и телекоммуникации — сферы, в которых каждый день появляется что-то новое. Здесь всегда есть куда расти, но для этого приходится непрерывно учиться.
— Поддерживаете ли сегодня отношения с вузом?
— Да, на данный момент готовлю небольшую обзорную лекцию для выпускников. Надеюсь, им будет интересно и полезно.
— Как в целом оцениваете знания, полученные в ПГУТИ?
— На мой взгляд, основная задача института — научить работать с информацией, анализировать полученные результаты и проверять их, находить первоисточники, формировать последовательности и т. д. И ПГУТИ с ней прекрасно справился.
На базе знаний, которые дает вуз, можно стать хорошим специалистом.
— Как сейчас строите карьеру?
— Сейчас делаю уклон в оптимизацию и автоматизацию процессов эксплуатации и развития сети. Правда, для этого их сначала нужно детально проработать, чем и занимаюсь. А еще надеюсь поучаствовать в таких проектах, как запуск 5G-сетей или аналогичной со Starlink системы.