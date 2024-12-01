Михаил Марыков: Благодаря знаниям, полученным в ПГУТИ, мне удалось поработать с заказчиками со всего мира

— Почему вы выбрали ПГУТИ? В каком году поступали, насколько большим был конкурс?

— В Университет Телекоммуникаций, который тогда еще был академией, я поступил в 2003 году на специальность "Сети Связи и Системы Коммутации". Конкурс был приличный, на ряд направлений принимали после ЕГЭ, а на моей специальности пришлось сдавать еще и письменные экзамены.

Выбор на ПГУТИ пал не случайно. Моя мама закончила этот университет (в то время еще Куйбышевский электротехнический институт связи) в 1974 году и работает здесь преподавателем. За это время она прошла путь от лаборанта до доцента кафедры "Сети и Системы Связи".

Мне захотелось продолжить семейную династию, тем более в выпускных классах школы я увлекался техническими дисциплинами. Мое поступление в университет совпало с бумом развития телекоммуникаций, мобильных сетей и информатики, поэтому ПГУТИ выглядел перспективным решением.

— Возникали ли какие-либо трудности в процессе учебы?

— Нет. Наши преподаватели настолько доступно и интересно читали лекции по сложнейшим дисциплинам, что учиться в университете было легко и увлекательно.

— Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?

— ПГУТИ всегда славился дружелюбной атмосферой.

Университет небольшой, поэтому все студенты получают много внимания со стороны преподавателей и администрации.

Помню, каждая кафедра старалась привлечь студентов к работе над своими научными направлениями. Все преподаватели с радостью давали советы по выбору темы дипломной работы и вектору научного и профессионального развития.

Запомнились веселые и душевные студенческие вечера. Многие преподаватели не только отличные профессионалы, но и творческие люди с множеством увлечений.

— Какой предмет был любимым?

— Мне очень нравилась высшая математика. Думаю, такая любовь возникла благодаря прекрасным преподавателям кафедры Геннадию Шевченко и Ларисе Соловьевой. Было очень увлекательно! Особенно когда я видел, как сложные вычисления и уравнения обретали практический смысл. Только в университете понял математику не как абстрактную дисциплину, а как прикладную, которая используется в том числе в области ИТ.

— Кого из преподавателей можете выделить?

— Мы с удовольствием посещали лекции профессора Александра Рослякова, на которых он рассказывал о новейших информационных и сетевых технологиях и телекоммуникационном оборудовании. Эти знания очень помогли в начале моей инженерной работы. Прекрасные лекторы университета — профессоры Вячеслав Карташевский и Борис Лихтциндер. Не уступали им преподаватели гуманитарных дисциплин — истории и философии.

— Многие выпускники начинают работать параллельно с учебой в вузе. Вы из их числа?

— Да, я из числа тех, кто начал работать в годы студенчества. На четвертом курсе я устроился в Мегафон, здесь же проходил практику. Работа в крупной телекоммуникационной компании дала мне не только ценный опыт и понимание работы сетевых технологий на практике, но и умение организовывать свое время.

— Куда пошли работать после вуза? Совпало ли ожидание с реальностью?

— После университета я стал работать инженером пакетных сетей в международной компании, которая производила оборудование Huawei. В течение восьми лет работы настраивал и запускал новейшие агрегаты для пакетной сети ведущих операторов связи как в России, так и за рубежом. Конечно, в каждой компании есть свои особенности, и не всегда реальность совпадает с ожиданиями, но университетские знания в совокупности с опытом работы дали мне возможность быстро адаптироваться.

— Почему вы решили продолжить учиться в ПГУТИ после первого высшего?

— В середине двухтысячных отрасль телекоммуникаций стала тесно интегрироваться в ИТ, и я понял, что хочу получить второе высшее образование в области информационных технологий. В 2019 году получил степень магистра прикладной информатики, а в этом году успешно закончил аспирантуру под руководством профессора Александра Рослякова на кафедре "Сетей и систем связи" и планирую подготовить работу для защиты кандидатской диссертации.

— Как в целом оцениваете знания, полученные в ПГУТИ?

— Университет дает современные и востребованные знания, с которыми выпускники будут себя уверенно чувствовать в области телекоммуникаций и ИТ. Но главное, что дал мне родной вуз — умение учиться. Современные информационные технологии развиваются стремительно, и очень важно быстро ориентироваться и схватывать на лету все изменения в отрасли.

— Как сейчас строите карьеру?

— Сейчас я работаю старшим бизнес-аналитиком в международной компании Netcracker Technology. На данной позиции мне пригодились и фундаментальная база в области телекоммуникаций, и знания по информационным технологиям, и английский язык, ведь наши заказчики и партнеры — международные компании.

В мои обязанности входит анализ бизнес-требований заказчика и модернизация бизнес-процессов. Благодаря знаниям, полученным в стенах университета, мне удалось достичь высокой позиции в компании и поработать с заказчиками со всего мира в Канаде, Франции, Саудовской Аравии и Сингапуре. А в ближайшее время я планирую сосредоточиться на проектах по внедрению облачных технологий в бизнес.