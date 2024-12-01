16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Михаил Марыков: Благодаря знаниям, полученным в ПГУТИ, мне удалось поработать с заказчиками со всего мира

Авторы: Читали: 20

Михаил Марыков пошел по стопам мамы, поступив в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Сначала он окончил специалитет по направлению "Сети связи и системы коммутации", а потом отучился в магистратуре и аспирантуре по программам "Прикладная информатика" и "Электроника, радиотехника и системы связи". Сейчас Михаил работает старшим бизнес-аналитиком ООО "НетКрэкер" (Netcracker Technology). О студенческой жизни в ПГУТИ, о любимом предмете и о карьере после вуза он рассказал в интервью.

Фото: личный архив

— Почему вы выбрали ПГУТИ? В каком году поступали, насколько большим был конкурс?

— В Университет Телекоммуникаций, который тогда еще был академией, я поступил в 2003 году на специальность "Сети Связи и Системы Коммутации". Конкурс был приличный, на ряд направлений принимали после ЕГЭ, а на моей специальности пришлось сдавать еще и письменные экзамены.

Выбор на ПГУТИ пал не случайно. Моя мама закончила этот университет (в то время еще Куйбышевский электротехнический институт связи) в 1974 году и работает здесь преподавателем. За это время она прошла путь от лаборанта до доцента кафедры "Сети и Системы Связи".

Мне захотелось продолжить семейную династию, тем более в выпускных классах школы я увлекался техническими дисциплинами. Мое поступление в университет совпало с бумом развития телекоммуникаций, мобильных сетей и информатики, поэтому ПГУТИ выглядел перспективным решением.

 — Возникали ли какие-либо трудности в процессе учебы?

— Нет. Наши преподаватели настолько доступно и интересно читали лекции по сложнейшим дисциплинам, что учиться в университете было легко и увлекательно.

 — Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?

— ПГУТИ всегда славился дружелюбной атмосферой.

Университет небольшой, поэтому все студенты получают много внимания со стороны преподавателей и администрации.

Помню, каждая кафедра старалась привлечь студентов к работе над своими научными направлениями. Все преподаватели с радостью давали советы по выбору темы дипломной работы и вектору научного и профессионального развития.

Запомнились веселые и душевные студенческие вечера. Многие преподаватели не только отличные профессионалы, но и творческие люди с множеством увлечений.

 — Какой предмет был любимым?

— Мне очень нравилась высшая математика. Думаю, такая любовь возникла благодаря прекрасным преподавателям кафедры Геннадию Шевченко и Ларисе Соловьевой. Было очень увлекательно! Особенно когда я видел, как сложные вычисления и уравнения обретали практический смысл. Только в университете понял математику не как абстрактную дисциплину, а как прикладную, которая используется в том числе в области ИТ.

 — Кого из преподавателей можете выделить?

— Мы с удовольствием посещали лекции профессора Александра Рослякова, на которых он рассказывал о новейших информационных и сетевых технологиях и телекоммуникационном оборудовании. Эти знания очень помогли в начале моей инженерной работы. Прекрасные лекторы университета — профессоры Вячеслав Карташевский и Борис Лихтциндер. Не уступали им преподаватели гуманитарных дисциплин — истории и философии.

 — Многие выпускники начинают работать параллельно с учебой в вузе. Вы из их числа?

— Да, я из числа тех, кто начал работать в годы студенчества. На четвертом курсе я устроился в Мегафон, здесь же проходил практику. Работа в крупной телекоммуникационной компании дала мне не только ценный опыт и понимание работы сетевых технологий на практике, но и умение организовывать свое время.

 — Куда пошли работать после вуза? Совпало ли ожидание с реальностью?

— После университета я стал работать инженером пакетных сетей в международной компании, которая производила оборудование Huawei. В течение восьми лет работы настраивал и запускал новейшие агрегаты для пакетной сети ведущих операторов связи как в России, так и за рубежом. Конечно, в каждой компании есть свои особенности, и не всегда реальность совпадает с ожиданиями, но университетские знания в совокупности с опытом работы дали мне возможность быстро адаптироваться.

 — Почему вы решили продолжить учиться в ПГУТИ после первого высшего?

— В середине двухтысячных отрасль телекоммуникаций стала тесно интегрироваться в ИТ, и я понял, что хочу получить второе высшее образование в области информационных технологий. В 2019 году получил степень магистра прикладной информатики, а в этом году успешно закончил аспирантуру под руководством профессора Александра Рослякова на кафедре "Сетей и систем связи" и планирую подготовить работу для защиты кандидатской диссертации.

 — Как в целом оцениваете знания, полученные в ПГУТИ?

— Университет дает современные и востребованные знания, с которыми выпускники будут себя уверенно чувствовать в области телекоммуникаций и ИТ. Но главное, что дал мне родной вуз — умение учиться. Современные информационные технологии развиваются стремительно, и очень важно быстро ориентироваться и схватывать на лету все изменения в отрасли.

 — Как сейчас строите карьеру?

— Сейчас я работаю старшим бизнес-аналитиком в международной компании Netcracker Technology. На данной позиции мне пригодились и фундаментальная база в области телекоммуникаций, и знания по информационным технологиям, и английский язык, ведь наши заказчики и партнеры — международные компании.

В мои обязанности входит анализ бизнес-требований заказчика и модернизация бизнес-процессов. Благодаря знаниям, полученным в стенах университета, мне удалось достичь высокой позиции в компании и поработать с заказчиками со всего мира в Канаде, Франции, Саудовской Аравии и Сингапуре. А в ближайшее время я планирую сосредоточиться на проектах по внедрению облачных технологий в бизнес.

Версия для печати

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Книжку судят по обложке: начинающий дизайнер — творческий путь и преодоление артблока

Еще с самого детства она питала любовь к творчеству: Элеонора Егорова верила, что ее увлечение может быть не только приятным хобби, которому она посвящала остатки свободного от учебы времени, но и стать будущей профессией, благодаря которой она сможет реализовать свой творческий потенциал в полной мере. В интервью Элеонора поделилась своей историей о трудностях в профессии и поиске источников вдохновения.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области представил расчет стоимости электрической энергии, поставляемой населению, на 2025 год. Судя по проекту приказа ведомства, тарифы вырастут с 1 июля.

Он и она