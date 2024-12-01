Олег Кивокурцев: "Наша робототехника сегодня отличается значительным потенциалом, и эта отрасль продолжает активно развиваться"

— Как Promobot эволюционировала с момента основания?

— Promobot начинала с разработки роботов для обслуживания клиентов в торговых центрах, а теперь перешла уже к созданию сложных решений для образования, здравоохранения, гостиничного бизнеса и розничной торговли.

Компания внедрила в свою работу искусственный интеллект и машинное обучение, что позволило ей освоить новые рынки и модернизировать роботов в вопросах коммуникации с людьми. Мы также начали производство коллаборативных манипуляторов для промышленности, что расширило присутствие Promobot на рынке автоматизации.

— Какой продукт занимает большую долю в портфеле заказов?

— Наибольшую долю в портфеле заказов занимают сервисные роботы для взаимодействия с клиентами, которые используются в торговых центрах, выставках и других общественных местах.

— Где сейчас робот-буфетчица Дуняша? Планирует ли компания продолжать разработки в сфере антропоморфных роботов и есть ли у этого направления перспективы?

— Робот Дуняша работает в Парке Горького в Перми и в парке развлечений в Нижнем Новгороде, предлагает посетителям кофе и мороженое и общается с ними, создает теплую атмосферу.

Компания Promobot планирует продолжать разработки в направлении антропоморфных роботов, потому что видит растущий интерес к таким технологиям. Перспективы этого направления выглядят многообещающе, так как антропоморфные роботы легко завоевывают лояльность пользователей, повышают уровень обслуживания и адаптируются к различным сферам деятельности, включая образование, здравоохранение и сервисные услуги.

В образовательных учреждениях они могут взаимодействовать с учениками и поддерживать интерес к обучению, в медицинских — помогать в уходе за пациентами, в ресторанах и гостиницах — поднять уровень сервиса, а в парках аттракционов — развлекать посетителей. Также роботы в силах оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями, улучшая качество их жизни.

— Смогут ли, на ваш взгляд, человекоподобные роботы заменить людей в ряде профессий? Если да, то в каких именно?

— Да, человекоподобные роботы могут заменить людей в ряде профессий, особенно в рутинных задачах и в обслуживании клиентов.

К таким профессиям относятся официанты и бармены, секретари и администраторы, уборщики, сотрудники службы поддержки клиентов и медицинские ассистенты. Однако в сферах, требующих высокой креативности, эмоционального интеллекта или сложного принятия решений, полная замена людей маловероятна.

— Какие-то этические вопросы возникают в связи с развитием робототехники?

— Да, возникают вопросы, связанные с замещением рабочих мест, безопасностью, конфиденциальностью данных и ответственностью за действия роботов.

Но есть и решения: переподготовка работников, разработка юридических рамок и стандартов, защита личных данных через строгие нормы, а также сохранение баланса между использованием технологий и человеческим общением. Эти вопросы требуют комплексного подхода, включая законодательные инициативы и общественные дискуссии.

— По мнению футуролога Рэя Курцвейла, к 2029 году средний ИИ сравняется по разуму с взрослым человеком. Стоит ли нам бояться восстания машин? :)

— Восстание машин маловероятно, если технологии будут развиваться с учетом этических норм и контроля.

Основные опасения связаны не столько с восстанием, сколько с неправильным использованием ИИ, его влиянием на рабочие места и социальные структуры. Важно сосредоточиться на безопасной интеграции ИИ в общество, разработке правил и стандартов, чтобы минимизировать риски и обеспечить положительное влияние технологий на человечество.

— Какие-то инновационные, новые технологии были разработаны внутри компании в процессе создания роботов?

— Да, у нас были разработаны системы распознавания лиц для идентификации пользователей, интерактивные голосовые и визуальные интерфейсы для естественного общения, мобильные платформы для перемещения роботов в различных средах, а также алгоритмы искусственного интеллекта, которые улучшают взаимодействие и адаптацию роботов к потребностям пользователей.

Эти разработки направлены на повышение функциональности и эффективности роботов в различных сферах.

— Какие продукты компании вы можете назвать в числе самых удачных?

— Среди самых удачных продуктов компании можно выделить Промобот V.4, который способен вести диалог с пользователями, распознавать лица и предоставлять информацию в торговых центрах и на выставках.

Также он помогает автоматизировать процессы регистрации и информирования студентов в образовательных учреждениях.

— Какие основные функции выполняют ваши роботы сегодня, как вы видите эволюцию их функционала в будущем?

— Сегодня роботы Promobot умеют распознавать лица, вести диалоги с пользователями и предоставлять им информацию, а также собирают и анализируют данные о них, оказывают сервисные услуги.

В будущем ожидается эволюция функционала в сторону более глубокой интеграции искусственного интеллекта. Это позволит им лучше понимать контекст общения, адаптироваться к индивидуальным потребностям людей и взаимодействовать с другими устройствами в умных экосистемах. Также возможно развитие в области эмоционального интеллекта, что еще больше приблизит роботов к людям.

— Возникли ли сложности с развитием продуктов в связи с санкциями?

— Да, Promobot столкнулась с определенными сложностями из-за санкций и последовавшим за ними дефицитом комплектующих. Основные проблемы — задержки поставок электронных компонентов, рост цен на материалы.

Для преодоления этих трудностей компания ищет альтернативные источники комплектующих, развивает сотрудничество с местными производителями и инвестирует в разработку собственных технологий. Также мы занимаемся диверсификацией поставок и адаптацией продуктов под отечественные компоненты.

— Каковы планы Promobot на ближайшие годы?

— В ближайшие годы Promobot планирует расширить линейку своих продуктов за счет новых моделей роботов с улучшенными функциями искусственного интеллекта.

Также в планах разработка специализированных решений здравоохранения и образования, а также коллаборативные роботы для автоматизации производственных процессов. Ожидается внедрение технологий для более глубокого анализа данных и персонализации обслуживания, а также расширение географии продаж и активное участие в международных выставках и конференциях.

— Как в Promobot отбирают кадры? Возможно ли попасть в компанию студенту или недавнему выпускнику вуза без опыта работы?

— Как, наверное, и всюду, в Promobot берут сотрудников после собеседования и тестового задания. Студенты и недавние выпускники без опыта работы, конечно же, могут попасть в компанию. Но для этого они должны продемонстрировать хорошие знания в своей области, мотивацию и желание развиваться.

Помимо того, они должны обладать базовыми знаниями в программировании, робототехнике, механике или электронике.

— На каком уровне развития, на ваш взгляд, находится российская робототехника сегодня?

— Наша робототехника сегодня отличается значительным потенциалом, и эта отрасль продолжает активно развиваться.

В системе разработки искусственного интеллекта и сервисной робототехники Россия занимает лидирующие позиции, обгоняя Германию и США. Это свидетельствует о высоком уровне научных исследований и разработок в этих сферах.

Уверен, что в ближайшем будущем Россия сможет догнать другие страны и по промышленной робототехнике, учитывая растущий интерес к автоматизации и инновациям в этой области. Однако по некоторым направлениям робототехники наша страна все же отстает от Китая. Например, в области массового производства и внедрения промышленных роботов.

— Что, по вашему мнению, сдерживает развитие робототехники в России?

— Развитие робототехники в России сдерживается несколькими ключевыми барьерами, включая недостаток финансирования и инвестиций в исследования и разработки, ограниченный доступ к современным технологиям и компонентам, а также нехватку квалифицированных кадров.

Дополнительно могу отметить сложности с патентованием и защитой интеллектуальной собственности, низкий уровень сотрудничества между научными учреждениями и промышленностью. Все это негативно влияет на динамику отрасли.

— Какие государственные меры поддержки могли бы ускорить развитие робототехники?

— Необходимо увеличить финансирование научных исследований и разработок, инициировать больше грантовых программ для стартапов и малых предприятий, а также обеспечить поддержку образовательных программ для подготовки специалистов в области робототехники.

Также ускорить развитие робототехники в стране могли бы налоговые льготы для компаний в этой сфере, содействие в создании кластеров и технопарков, упрощение регуляторных процедур для внедрения новых технологий.

— Какие прорывные технологии могут изменить мир робототехники в ближайшие годы?

— Многие. Например, искусственный интеллект и машинное обучение для автономных систем, улучшенные манипуляционные и сенсорные возможности роботов, бионические протезы и экзоскелеты с высокой степенью интеграции, а также квантовые вычисления для обработки больших данных, могут значительно изменить мир робототехники.

Кроме того, ожидается, что развитие 5G и IoT улучшит связь между устройствами, а автономные транспортные средства и дроны революционизируют доставку и логистику.

— Какие советы вы могли бы дать молодым людям, которые хотят заниматься робототехникой?

— Нужно изучать основы программирования и электроники, участвовать в конкурсах и проектах, осваивать 3D-моделирование и CAD-программы, а также читать книги и статьи по теме.

Важно присоединяться к тематическим клубам и сообществам, практиковаться в создании собственных проектов, следить за новыми технологиями и развивать навыки работы в команде и коммуникации. Кроме того, необходимо научиться продавать свои идеи и разработки, так как многие талантливые инженеры не умеют эффективно представлять свои проекты и привлекать финансирование.