Мир будущего: как новые технологии изменят нашу жизнь

Роль ИИ возрастет

ИИ стал мощным инструментом для бизнеса и позволил небольшим организациям конкурировать с крупными. С помощью этого инструмента компании разрабатывают новые продукты и услуги, выполняют рутинные задачи. Ожидается, что к 2028 году ИИ-системы будут принимать до 15% повседневных рабочих решений. Об этом, в частности, заявлял в своем прогнозе генеральный директор Gartner Андрей Соколов.

На базе искусственного интеллекта также появляются и будут появляться новые защиты от угроз, которые предотвращают атаки в режиме реального времени, защищая от фишинга (мошенническая техника, которая используется для кражи личных данных) и спуфинга (кибератака, где мошенник выдает себя за надежный источник).

Помимо бизнес-задач, ИИ в силах взять на себя и заботу о здоровье человека. "Искусственный интеллект активно используется для помощи пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Например, существуют специальные программы и приложения, которые помогают следить за здоровьем, контролировать прием лекарств и даже способствуют диагностике и лечению различных возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или деменция", — рассказал журналистам РБК руководитель компании "ТопСети" Михаил Сухоруков. А скоро благодаря ИИ люди будут знать о своем здоровье практически все. А информация из генома позволит избавиться от наследственных болезней, а появление новых свести к нулю. Прогресс в здравоохранении не только повысит качество жизни человека, но и увеличит ее продолжительность.

В целом, существуют два популярных прогноза, касающихся роли искусственного интеллекта. Например, философ Ник Бостром уверен, что ИИ может стать слишком развитым и начать действовать вопреки интересам людей. По его мнению, нужно придумать способ обезопасить себя, пока не появился превосходящий человека искусственный интеллект.

А вот американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл уверен, что люди только выиграют от технологий ИИ, развитие которого приведет к исчезновению границ между человеком и машиной. По его словам, к 2045 году Земля превратится в один гигантский компьютер, населенный людьми и машинами.

Блокчейн надежнее защитит финансы

Блокчейн — это способ защищенного хранения и передачи данных в виде цепочки блоков. Каждый содержит информацию и ссылку на предыдущий — вместе они образуют цепочку. Так данные защищаются от изменений и фальсификации. Блокчейн используется в различных отраслях, включая финансы, здравоохранение, логистику и многое другое.

В финансовом секторе технология ведет к большим изменениям, которые обеспечат более высокий уровень безопасности и прозрачности финансовых операций.

Децентрализованные системы хранения данных повышают достоверность информации и безопасность транзакций, что важно при международных переводах и торговле ценными бумагами. Вместе с тем, блокчейн может быть медленным и затратным в использовании.

Роботы будут повсюду

Робототехника — это одно из самых быстроразвивающихся направлений в науке и технологии. Сегодня роботы широко используются на производствах, в медицине, авиации, армии. Ожидается, что они также будут применяться в образовании, строительстве, сельском хозяйстве, управлении городской инфраструктуры и в быту. Роботы-помощники уже используются для уборки домов и квартир. Беспилотные технологии работают в местах природных катастроф. Постепенно появляются беспилотные грузовики и такси, разрабатываются проекты беспилотного метро.

К 2030 году 80% людей будут ежедневно взаимодействовать с "умными" машинами. До роботов, которые принесут утренний кофе, еще далеко, хотя перспектива выглядит многообещающе, считают эксперты.

Главная опасность роботизации — утечка конфиденциальной информации к атакующим устройства хакерам.

Появятся новые опасности и способы защиты

Цифровая трансформация общества сопряжена не только с новыми возможностями, но и c рисками. Использование цифровых инструментов может привести к исчезновению отдельных профессий, загрязнению окружающей среды и другим негативным последствиям. Но, пожалуй, самая актуальная угроза цифрового мира — рост киберпреступности.

Как только появится квантовый компьютер достаточной мощности, существующие алгоритмы безопасности перестанут работать. Новые вычислительные устройства смогут подбирать ключи шифрования для популярных криптографических протоколов практически моментально. Максимальный уровень защиты данных призваны обеспечить квантовые коммуникации и постквантовая криптография, развитию которых сегодня уделяется большое внимание.

Если о квантовой и постквантовой защите писали бы детектив, в нем было бы три главных героя: тот, кто передает зашифрованную информацию (например, Мария), кто принимает и кому предстоит ее расшифровать (Иван) и кто пытается похитить данные (Джон). Шифрование и расшифрование информации происходит при помощи криптографических ключей. Образно говоря, это ключи от сейфа, в котором хранится информация.

В криптографии есть два способа, которые не позволяют мошенникам расшифровать данные.

В первом случае криптографический ключ у Марии и Ивана будет одинаковым. Если он попадет в руки Джона, то тот получит полный доступ к зашифрованной информации. Во втором случае ключи шифрования и расшифрования будут разными, но связанными между собой математической функцией, которая построена в виде односторонней задачи. Ее легко решить в одну сторону и очень сложно — в обратную. Если Джон перехватит данные, то не сможет их расшифровать. А вот Иван при помощи закрытого ключа легко прочитает информацию. Перехватить ключ незаметно невозможно. Факт вмешательства станет очевиден Марии и Ивану, и это будет сигналом, что ключом пользоваться нельзя.