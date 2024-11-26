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"Безопасный интернет": Авито стал партнером всероссийской онлайн-олимпиады для школьников

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Авито стал партнером всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасный интернет", в которой учащиеся с 1 по 11 классы школ смогут повысить свой уровень киберграмотности и проверить знания. Мероприятие пройдет с 26 ноября по 23 декабря на образовательной платформе Учи.ру.

Олимпиада организована АНО "Национальные приоритеты" при поддержке национального проекта "Цифровая экономика" и Минцифры России.

Игровой формат заданий знакомит участников с вариантами наиболее безопасного и этичного поведения в интернете, помогает освоить правила использования электронных средств связи и ухода за ними, а также развивает навыки работы с информацией, логическое мышление и память. Среди заданий в этом году — навыки безопасных покупок в интернете, работа с искусственным интеллектом, создание надежного пароля, грамотное пользование гаджетами и многое другое.

"Интернет-среда постоянно развивается, но вместе с новыми возможностями возникают и риски для цифровой безопасности. Всероссийская олимпиада "Безопасный интернет" предоставляет школьникам уникальную возможность проверить свои знания и навыки в этой важной области. В этом году мероприятие охватит широкий спектр актуальных вопросов цифровой грамотности, включая использование искусственного интеллекта, распознавание спама и безопасное взаимодействие с цифровыми платформами. Впервые участие в олимпиаде смогут принять не только учащиеся младших и средних классов, но и старшеклассники", — сообщает заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Современные дети знакомятся с интернетом в самом раннем возрасте, поэтому онлайн-среда является для них обыденной и привычной. Такими же привычными должны стать правила безопасного общения и взаимодействия в сети. Авито уже имеет опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности, и мы видим, что именно детская аудитория откликается на них особенно активно, и, что важно — уже в первом классе многие ребята имеют опыт взаимодействия с теми или иными онлайн-платформами. В рамках олимпиады Учи.ру мы подготовили для школьников реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в сети игрушку или гаджет, которые давно искал", — говорит Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.

Олимпиада "Безопасный интернет" проводится на Учи.ру в третий раз. Она бесплатна для всех учеников с 1 по 11 класс. На решение олимпиады у ребенка будет 60 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте safenet.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Задания олимпиады адаптированы под разные возрастные группы, выполнять их можно дома при возможном участии родителей. Все участники соревнования получают сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, учителя — благодарственные письма.

"Ключевая цель ежегодного соревнования остается неизменной — сформировать у школьников важнейшие навыки безопасного и осознанного использования цифровых технологий. Каждая задача моделирует реальную ситуацию, с которой ребенок может столкнуться в цифровой среде. При этом интерактивный формат заданий делает процесс увлекательным и максимально полезным: дети не только осваивают новые правила безопасности в сети, но и развивают критическое мышление, память и навыки работы с информацией, которые пригодятся им в учебе и повседневной жизни. Каждый год опытные методисты разрабатывают и адаптируют задачи олимпиады под современный контекст, поэтому в 2024 году особое внимание уделено безопасности личных аккаунтов, вопросам этики и искусственного интеллекта", — отметила Илона Абаншина, руководитель регионального развития Учи.ру.

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