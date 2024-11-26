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Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

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Авито Работа и РЖД запустили совместную рекламную кампанию по привлечению работников на производственные профессии. Осенью 2024 года на платформе было представлено более 200 новых вакансий от ОАО "Российские железные дороги".

Как сообщили в Авито Работе, проект задействует наружную и интернет-рекламу в 5 крупных городах страны: Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж и Саратов.

Работодатель ищет сотрудников на такие вакансии, как: помощник машиниста, монтер пути, электромеханик, сигналист, дежурный по станции и представителей многих других профессий. Компания не только предлагает высокий доход, но и бесплатное обучение более чем 100 профессиям в собственных учебных центрах, высокие стипендии и жилье на время обучения.

В рамках проекта организаторы используют наружную рекламу, призванную повысить знание широкой аудитории о возможностях трудоустройства, а также рекламные инструменты Авито — медийные баннеры, рассылки и сторис, — привлекающие внимание пользователей классифайда к новым вакансиям на платформе. Для изображений, размещенных на рекламных щитах и других носителях в рамках проекта, участие в фотосессии приняли реальные сотрудники компании РЖД.

"Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Этот процесс требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы эффективнее доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"В текущих реалиях, сложившихся на рынке труда, приходится ежедневно искать новые эффективные инструменты. То, что работало еще вчера, — не факт, что принесет пользу сегодня, поэтому приходится держать руку на пульсе", — комментирует Сергей Двадцатов, заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО "РЖД".

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