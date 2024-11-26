Эксперт Авито Работы дала молодежи советы по составлению сопроводительного письма

Одним из партнеров мероприятия стала платформа по поиску вакансий и сотрудников Авито Работа. Эксперт чемпионата Ольга Полякова, HR бизнес-партнер Авито Работы, рассказала о том, как составить мотивационное письмо.
Исследования специалистов платформы показали, что далеко не все соискатели понимают важность подготовки сопроводительного письма — почти треть (31%) респондентов никогда не пишут сопроводительные письма при отклике на вакансии. 22% обязательно добавляют мотивационное письмо, если работодатель этого требует. 13% всегда пишут их, так как считают это важной частью подачи резюме, а 11% готовят сопроводительный текст, когда необходимо дополнить информацию, которая не уместилась в резюме. Еще 11% используют сопроводительное письмо для того, чтобы выразить свою мотивацию и стремление работать в определенной компании, а 7% пишут его, чтобы объяснить карьерные пробелы или смену профессии.
Мотивационное или сопроводительное письмо — это дополнительный шанс показать работодателю, насколько соискатель заинтересован в вакансии, и подчеркнуть свои преимущества.
При отклике на объявление или отправке резюме рекрутеру напрямую в письмо стоит включить:
- Подробности о вас и вашем опыте. В письме выпишите 1–2 ключевых карьерных достижения, на которые вы хотели бы обратить внимание работодателя. Описанные результаты должны быть конкретными, измеримыми и напрямую связанными с интересующей вас позицией. Например, соискатель на позицию руководителя отдела продаж может указать, насколько увеличилось число клиентов компании или объем выручки за время его работы на предыдущем месте. Если же у вас пока нет трудового опыта (вообще или по конкретной специальности), постарайтесь проанализировать свою учебную или общественную деятельность. Возможно, опыт написания статей для студенческой газеты будет полезен при трудоустройстве копирайтером, а участие в запуске волонтерского движения покажет вас как перспективного организатора мероприятий.
- Интерес к компании. Если вы решили откликнуться на вакансию, значит, что-то в описании должности или деятельности самой компании вас привлекло. Мотивационное письмо дает возможность подчеркнуть, какие ценности, проекты и другие аспекты деятельности организации совпадают с вашими личными интересами. Такой "персонализированный" подход к отклику отразит вашу мотивацию к трудоустройству и понимание специфики компании. А это, в свою очередь, может стать дополнительным преимуществом при рассмотрении вашей кандидатуры HR-специалистом.
- Обоснование выбора вакансии и ваши конкурентные преимущества перед другими кандидатами. В процессе трудоустройства обе стороны — соискатель и работодатель — заинтересованы в равнозначном обмене. Задайте себе два вопроса:
— Какие ваши навыки и компетенции могут быть полезны на желаемой должности, принесут пользу компании?
— Какие вызовы и возможности для профессионального развития откроются для вас при трудоустройстве на эту позицию?
Сформулируйте емкий и лаконичный ответ на оба вопроса. Если у вас пока нет опыта работы, а соответственно, и профессиональных навыков, на которых можно сделать акцент, не отчаивайтесь. При первом трудоустройстве на начальные позиции главное — интерес к делу, желание развиваться, обучаемость и способность к взаимодействию в команде.
Другие советы и рекомендации
- Краткость — сестра таланта. При написании письма избегайте общих фраз и выражений. Текст должен быть конкретным, понятным, без "воды". Основная цель мотивационного письма — заинтересовать HR-специалиста. Подробную информацию о вас он сможет узнать в резюме или на этапе собеседования, поэтому объема до 1000 знаков для первоначального знакомства будет более чем достаточно.
- Сохраняйте структуру. При найме сотрудников рекрутеры ежедневно просматривают десятки писем и резюме. Чтобы захватить внимание адресата, суть текста должна быстро и корректно считываться из отклика. Один из способов сделать материал более понятным — продумать структуру письма, разделить его на смысловые блоки и визуально выделить самые важные тезисы.
- Грамотность. Наконец, перед отправкой стоит убедиться в том, что ваш текст составлен аккуратно и грамотно. Мотивационное письмо — это способ создать первое впечатление о вас у работодателя, поэтому перепроверить его лишний раз не помешает.