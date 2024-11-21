Спрос на кадры в Самарской области за год вырос на 20%

В целом, современный рынок занятости характеризуют минимальный уровень безработицы и постоянный прирост числа вакансий. Такие тенденции отмечаются как по всей России, так и в отдельных регионах страны.

Рынок труда сегодня — это рынок соискателей, где кандидатам доступен большой выбор вакансий, а уровень безработицы находится на минимальных значениях.

Для привлечения кандидатов компании продолжают повышать зарплатные предложения: в Самарской области в третьем квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для новых сотрудников достигла 74 865 рублей в месяц по графику "Полный день". Год к году увеличение размера зарплатных предложений составило +13%.

Однако зарплатная гонка постепенно замедляется, и работодатели всё чаще применяют другие методы для привлечения и удержания персонала. Так, согласно исследованию Авито Работы, 76% работающих жителей ПФО отметили, что в их компании есть система корпоративных льгот. Из разнообразных бонусов сотрудникам чаще всего предлагают обучение за счёт компании, премии за достижение целей и продаж, бесплатное медицинское страхование и ДМС.

"Один из современных трендов — расширение границ найма. Работодатели привлекают разные категории соискателей, которые раньше были менее активны на рынке занятости: например, студентов, людей пенсионного и предпенсионного возраста, родителей в декрете и других кандидатов без опыта. Компании предлагают этим специалистам обучение востребованной профессии прямо на рабочем месте. Так, в Самарской области число вакансий для пенсионеров выросло в 2,2 раза год к году, а для студентов в 2,1 раза", — отмечает Станислав Лабунский, руководитель отдела развития регионов Авито Работы.

Также популярностью среди всех участников рынка труда пользуется подработка. По данным исследования Авито Работы, 55% жителей ПФО подрабатывали хотя бы один раз за последний год. При поиске работы 29% кандидатов интересуются частичной занятостью и 24% — временным трудоустройством. Отвечая на этот запрос, работодатели Самарской области в третьем квартале 2024 года стали предлагать возможности подработки на 31% чаще, чем год назад. Привлечение временного персонала позволяет компаниям эффективнее закрывать вакансии и решать актуальные рабочие задачи.

"Ещё один тренд современного рынка занятости — ускорение процессов найма персонала и поиска вакансий, чему способствуют цифровизация и различные автоматические инструменты, которые предлагают джоб-платформы. По нашим данным, 99% жителей ПФО, искавших работу за последний год, делали это в режиме онлайн, с помощью смартфонов, ноутбуков и компьютеров. При этом 72% кандидатов подбирали вакансии на специализированных сервисах, таких, как Авито Работа", — комментирует Кирилл Пшеничных, директор категории "Офисные профессии" Авито Работы.

Жители ПФО в среднем работают на одном месте 5,6 лет и оценивают уровень удовлетворённости своей карьерой на 6,9 баллов из 10. Между тем за последний год искали новые карьерные возможности 55% респондентов ПФО. При этом треть участников опроса (33%) рассматривали предложения, которые подразумевают переезд в другой регион России.

"В ходе одного из исследований Авито Работы выяснилось, что в условиях нехватки кадров 72% жителей ПФО получали предложения трудоустройства на другое место, когда они уже работали. Чаще всего работодатели предлагали специалистам более высокую зарплату — об этом рассказали 57% респондентов из Нижнего Новгорода. Также при переходе работникам обещали гибкий и комфортный график (27%), улучшенные материальные бонусы (20%), повышение в должности (17%), более интересные задачи и свободу творчества (15%)", — рассказывает Даниил Макаров, региональный представитель Авито Работы в Нижнем Новгороде.

Отметим, что крупные платформы по поиску работы стремятся обеспечить безопасность пользователей, проверяют вакансии и работодателей. Например, на Авито Работе компании проходят верификацию по реквизитам или банковскому ID, а соискатели имеют возможность оставить отзыв о предприятии и поделиться своим опытом с другими кандидатами.