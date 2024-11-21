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На Авито расскажут, как продвигать свое дело в сфере ремонта и строительства онлайн

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Онлайн-продвижение — это не просто тренд, а реальная возможность развивать свой бизнес. Для тех, кто хочет глубже разобраться в теме, 26 ноября пройдет конференция Авито Услуг, в том числе и онлайн, посвященная сфере ремонта и строительства, на которой обсудят тренды, современные инструменты и возможности рынка. Подробнее о конференции: remontconf.avito.com.

Сфера строительства и ремонта в России демонстрирует уверенный рост — по данным Авито Услуг, спрос на услуги ремонта и отделки за третий квартал увеличился почти на 25%. В таких условиях умение эффективно продвигать свой бизнес становится особенно важным, а онлайн-платформы открывают новые возможности для тех, кто готов использовать их потенциал. По данным исследования Авито Услуг и агентства ORO, 41% ремонтников и 37% строителей используют онлайн-инструменты для продвижения.

Онлайн-платформы предоставляют доступ к широкой аудитории. С их помощью можно быстро реагировать на изменения на рынке, работать с отзывами, отслеживать результаты рекламы и укреплять доверие клиентов. Эксперты Авито Услуг собрали практические советы, которые помогут специалистам в сфере ремонта и строительства эффективно продвигать свои услуги в интернете:

1) Начните с оформления профессионального профиля. Добавьте качественные фотографии своих работ. Фотографируйте каждый этап, включая "до" и "после", и используйте разные ракурсы. Разделите портфолио по типам услуг, добавьте подробные описания и регулярно добавляйте новые проекты. Инвестируйте в профессиональную фотосъемку, чтобы ваши работы выглядели привлекательно. Публикуйте кейсы, где вы подробно объясняете процесс и результаты.

2) Собирайте отзывы после каждого завершенного проекта. Оперативно отвечайте на них, в том числе на негативные. Просите довольных клиентов рекомендовать вас. Работайте над репутацией, чтобы рейтинг на платформах был выше 4.7. Показывайте сертификаты и лицензии, которые подтверждают вашу квалификацию.

3) Ведите блог с советами по ремонту, рассказывайте о материалах, технологиях и контроле качества. Публикуйте полезный контент, чтобы клиенты видели вашу экспертизу.

4) Используйте сезонные спецпредложения и создавайте акционные пакеты. Разрабатывайте решения для разных бюджетов. Для новых клиентов предлагайте бесплатные консультации или скидки на первый заказ.

5) Обеспечьте быструю обратную связь. Старайтесь отвечать на запросы в течение 15 минут. Доверие и лояльность клиентов играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Постоянное внимание к качеству услуг, быстрая обратная связь и готовность исправить ошибки укрепляют репутацию и помогают выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

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