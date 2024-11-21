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Авито подвел итоги первой премии "Мебель года"

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Авито объявил победителей премии для российских производителей мебели и товаров для дома. "Мебель года" стала первой премией от платформы Авито в мебельной индустрии и была призвана объединить производителей, дизайнеров и мастеров в области производства мебели и декора.

Как сообщили в пресс-службе компании, всего на премию было подано почти 2000 заявок, а победителями различных номинаций стали 37 компаний-производителей мебели.

Основными продавцами в сегменте новой мебели на Авито являются небольшие мебельные производства, а более 50% из них занимаются производством мебели на заказ.

Заявки на участие в премии подавались в течение полугода, а в октябре был сформирован список финалистов. При оценке в каждой категории особое внимание уделялось дизайну и эргономике, мастерству исполнения и функциональности. Также оценивалось, какие новые технологии были использованы при создании мебели и насколько разумно производитель использует ресурсы.

На финальном этапе в состав жюри вошли эксперты в мебельной сфере:

  • Никита Ткачев — руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито;
  • Валерия Зелинская — основатель коммуникационного агентства FCP;
  • Оксана Кашенко — главный редактор Top Design Magazine;
  • Андрей Волков — руководитель профиля "Дизайн интерьера" институт бизнеса и дизайна B& D;
  • Галина Цыбуля — CEO мебельного маркетплейса INMYROOM.

"На сегодняшний день мебельная отрасль активно развивается и каждый день появляются новые талантливые отечественные производители, создающие оригинальную и качественную мебель. Авито является одной из крупнейших мебельных площадок, более 22 млн человек ежемесячно ищут для себя предметы мебели и интерьера на Авито, а количество объявлений в разделе превышает 25 млн. Поэтому перед покупателями становится вопрос выбора. С помощью премии мы выделяем самых интересных и талантливых производителей в этом году. Так мы помогаем российским компаниям получить известность и народное признание, а покупателям — определиться с выбором", — комментирует Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Все товары, участвующие в премии, были разделены на несколько категорий:

  • кровати, диваны, кресла;
  • шкафы, комоды, стеллажи, кухонные гарнитуры;
  • столы и стулья;
  • предметы интерьера.

Победителями сразу в двух номинациях стали:

  • 4th HOUSE, специализирующаяся на продаже и изготовлении мебели для жилых и коммерческих помещений — кресла от 70 000 рублей и кровати от 70 000 рублей;
  • ARCHIPÉLAGO, бренд дизайнерской мебели и декора, основанный архитектором Дарьей Беляковой — стулья от 70 000 рублей и стеллажи и этажерки от 70 000 рублей;
  • А-А Mebel, специализирующаяся на производстве современной мебели для квартиры, дома, офиса или дачи — шкафы и буфеты до 30 000 рублей и детские кровати до 30 000 рублей

А победителем народного голосования стала московская мебельная студия ZINNIT, специализирующаяся на производстве уникальных предметов интерьера и плетеной мебели из шнура.

Главным счастливчиком вечера стала компания Сплюшкин, победившая в розыгрыше особого приза — билета в Гуанчжоу на China International Furniture Fair.

Кроме того, все участники также боролись и в категории "Признание Авито", победителями номинаций стали:

  • Паласыч — Доставляю с Авито (самое большое количество продаж с доставкой);
  • Levox — В самое сердце (самое большое количество добавлений в избранное);
  • Сплюшкин и Мебелев Урал — С душой к делу (самое большое количество "спасибо" в чате).

"Мы очень рады, что наша компания была отмечена в номинации, которая акцентирует внимание на клиентском сервисе и заботе о наших покупателях. Эта победа имеет для нас огромное значение, особенно учитывая тот факт, что мы работаем в сфере детской мебели, где доверие клиентов играет ключевую роль. Мы понимаем, насколько ответственно мамы подходят к выбору мебели для своих детей, и стремимся сделать так, чтобы каждый наш клиент оставался довольным. Эта награда подтверждает нашу приверженность качеству и вниманию к потребностям клиентов, и мы надеемся, что она поможет людям лучше узнать о нас и доверять нашей продукции", — комментирует Семён Волегов, директор компании Сплюшкин.

Все компании-победители получат заслуженное признание в сообществе производителей и бейдж победителя премии "Мебель года" 2024 на платформе Авито. Полный список победителей во всех номинациях доступен на сайте.

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