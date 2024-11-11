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На Авито Авто теперь можно арендовать автомобиль без залога

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Интернет-платформа тестирует модель аренды автомобилей онлайн без депозита. Сервис на таких условиях предоставляют более 60 офисов прокатных компаний в 29 городах России. Новая практика в перспективе сделает аренду транспортных средств более доступной, удобной и массовой услугой и положительно скажется на динамике рынка.

В отличие от общепринятого алгоритма, когда арендатор должен внести залог за авто, и арендодатель может вычесть из него сумму возникновения неприятностей, Авито предлагает уникальное для рынка решение — возможность забронировать автомобиль без дополнительных расходов. В случае ДТП или начисления штрафов платформа возьмет траты на себя. В тестовом режиме на возмещения заложено до 20 тысяч рублей на каждый арендованный автомобиль. Таким образом, пользователи могут беспрепятственно выбрать подходящую машину, не отказываясь от поездки из-за необходимости внесения депозита, а компании-арендодатели — не задумываться о возможных будущих расходах.

На данный момент на платформе представлено порядка 26 000 предложений аренды авто. Чтобы воспользоваться одним из них, необходимо выбрать подходящий автомобиль, дату его использования и внести предоплату на Авито Авто. Автомобиль можно получить в выбранном пользователем месте, что экономит время и повышает удобство для арендатора. Аренда без залога доступна для пользователей платформы Авито Авто в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ставропольском крае, Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Крыму, Свердловской, Курской, Ростовской, Новосибирской областях и пр.

Руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто Илья Зарембо рассказал, что в прошлом квартале спрос на аренду увеличился почти на четверть по сравнению с 2023 годом, но потенциал его гораздо больше. "Одним из сдерживающих факторов его развития является необходимость внесения залога, сумма которого может достигать 250 тысяч рублей. Залог нужен, чтобы при необходимости покрывать затраты на оплату ремонта, штрафы за нарушение ПДД и какие-либо другие расходы согласно условиям договора аренды. Если таких событий не произошло, то залог возвращается, но это может занять до 30 дней. Такие условия для многих являются барьером при использовании сервиса аренды. Мы решили протестировать модель, которая позволит арендаторам избежать этих затрат. По нашим прогнозам, такой подход может стать серьезным драйвером рынка аренды автомобилей и повысить удобство для пользователей сервиса", — пояснил Илья Зарембо.

Популярность аренды авто в России растет в том числе благодаря развитию внутреннего туризма. Возможность самостоятельно запланировать маршрут, посмотреть различные населенные пункты и достопримечательности на пути и делать остановки по собственному выбору привлекает многих, особенно в теплое время года: в аренде авто активный сезон длится с апреля по сентябрь, а его пик приходится на июль — в этот месяц больше всего бронируют автомобили. Также распространенной схемой является аренда автомобиля в городе, который является целью путешествия. В этом случае можно сократить время на дорогу за счет использования поездов и самолетов, сохранив при этом комфорт передвижения на автомобиле там, где это необходимо.

Среди лидеров по спросу на авто для аренды преобладают практичные бюджетные машины, преимущественно в кузове седан. Самая популярная модель — Hyundai Solaris. Те, кому необходим автомобиль представительского класса, отдают предпочтение проверенной классике — Toyota Camry. Также высок интерес к авто для компании или семейных поездок — Hyundai Grand Starex.

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