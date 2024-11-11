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Две трети самарцев совершают импульсивные покупки

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Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров опросили 10 000 россиян, чтобы узнать, как они планируют непродовольственные покупки. Выяснилось, что 69% самарцев совершают импульсивные покупки, несмотря на заранее составленные списки. Сложнее всего устоять от покупки одежды и обуви.

И только 14% опрошенных отдают предпочтение спонтанному шопингу, поэтому не планируют покупки заранее. Чаще всего самарцы делают импульсивные покупки при выборе одежды и обуви (59%), товаров для красоты и здоровья (50%), подарков (36%).

Каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 44 лет "шопится" (не считая продуктов) два или три раза в неделю. А вот зрелые люди 55-64 лет (22%) совершают такие покупки раз в месяц. В среднем же самарцы приобретают непродовольственные товары четырежды в месяц.

В каких товарных категориях вы чаще всего совершаете импульсивные покупки?

Во время шопинга большинство самарцев (47%) готовы потратить до 10 000 рублей за один раз. Также 22% респондентов рассчитывают на сумму до 20 000 рублей, а 12% — до 30 000 рублей. В среднем опрошенные готовы планировать покупки на сумму до 14 тысяч рублей.

Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон подводит итоги исследования: "Мы видим, что число пользователей, которые предпочитают онлайн-шопинг, практически сравнялось с количеством тех, кто посещает торговые точки в офлайне. Так, 47% россиян совершают покупки на маркетплейсах и классифайдах, в то время как в торговые центры ходят 52% респондентов. За аудиторией идут и бренды, по этой причине они увеличивают количество точек касания пользователей с ключевым сообщением бизнеса. Такую динамику мы видим и на нашей площадке. Например, за десять месяцев инвестиции брендов из категории "Одежда и обувь" в медийную рекламу на Авито выросли на 470% год к году, из сегмента "Красота и здоровье" — на 346% за аналогичный период".

"Согласно исследованиям компании, каждый четвертый россиян используют площадки вроде Авито для продажи вещей, ставших со временем ненужными. Для 31% респондентов такими чаще всего становятся одежда и обувь, еще для 30% — домашний декор, у 24% — кухонные гаджеты и спортивные товары. Быстрее найти вторую жизнь таким вещам можно на распродажах онлайн-платформ: товары, участвующие в них, получают дополнительные охваты. Так, например, в течение июньской распродажи на Авито ассортимент в категории "Электроника" преимущественно смотрели именно у частных продавцов "с рук" — предложения в ресейле получили на 33% больше просмотров, чем новые", — рассказывает директор по стратегии и развитию Авито Товаров Алексей Гевлич.

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