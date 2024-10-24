16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Реклама провела первую конференцию, посвященную новым рекламным трендам и инструментам, эффективным в новом 2025 году

Читали: 18

На мероприятии, состоявшемся 23 октября, Авито анонсировал запуск в новом году рекламной платформы, которая объединит технологии классифайда, знания об интересах аудитории и современные разработки.

Как сообщил старший управляющий директор Авито Артем Кумпель, в кабинете Авито Рекламы бизнесу станут доступны инструменты для самостоятельного запуска и управления медийными кампаниями. Это поможет брендам увеличивать охватные метрики, привлекать клиентов среди многомиллионной аудитории Авито, а также тестировать разные подходы к продвижению. "Авито Реклама уже сейчас обеспечивает нашим клиентам и партнерам целевой результат за счет ряда факторов. Первый — качество аудитории. Более 72 млн пользователей в месяц приходят на площадку с определенной мотивацией — совершить сделку. Второй — качественные данные и эффективные рекомендательные системы. 55% сессий пользователей Авито состоят только из взаимодействия с персональной лентой рекомендаций. Это уникальная ситуация для коммерческих приложений, где основной паттерн поведения — поиск", — прокомментировал Артем Кумпель.

По данным Ассоциации Развития Интерактивной Рекламы, в 2023 году бизнес увеличил рекламные бюджеты на продвижение на площадках классифайдов и маркетплейсов на 227% до 163,5 млрд рублей. Рост наблюдается и на Авито. За девять месяцев инвестиции брендов в кампании на данной платформе выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика обусловлена развитием алгоритмов, появлением новых форматов и интересом со стороны новых рекламодателей. Самый внушительный рост инвестиций в медийное продвижение на Авито за последнее время показали такие категории бизнеса как: недвижимость (+724%), одежда и обувь (+470%), грузовой транспорт (424%), телекомуникации (322%).

Вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский, отметил возрастающую роль ритейл-медиа для развития рекламного рынка. По его словам, площадки обеспечивают индустрию необходимым инвентарем в период его дефицита, а также помогают рекламодателям получать качественный трафик. "Сегодня мы наблюдаем в отрасли "идеальный шторм" высокой инфляции в медиа. Отчасти это связано с высокой активностью брендов в диджитале: топ-50 рекламодателей выкупают более 60% инвентаря в классических каналах. При этом актуальные сложности — такие как недостаток мест для показа рекламы, возникающий из-за этого фрод, снижение точности таргетингов из-за VPN — никуда не ушли. И в данной ситуации классифайды, к которым относится Авито, и маркетплейсы решают эти проблемы, обеспечивая индустрию "чистым диджиталом". Для медиарынка это как глоток свежего воздуха", — утверждает Александр Сироватский.

Михаил Шкляев, главный управляющий директор Оккам, отметил, что медиаинфляция вытесняет рекламодателей из привычных каналов, и они идут туда, где есть аудитория, нет фрода, и есть знание о пользователях — в ритейл-медиа. Здесь доля выкупленного click-out инвентаря составляет от 30 до 60%, и причин для инфляции пока нет, так как инвентарь доступен. При этом в России резко меняются состав аудитории и ее доход: аудитория "новых обеспеченных" составляет уже около 25% населения и плохо отслеживаются традиционными исследованиями. "Для того чтобы найти необходимую аудиторию в нужный момент, мало что подходит лучше, чем Авито — интересный культурный феномен: вторая скрол-лента в стране по времени, которое тратят на нее пользователи, и третий по числу регистраций мессенджер. Де-факто это мини-интернет внутри одной платформы. И миллионы пользователей своими покупками дают нам совершенно уникальные аудиторные ситуации и бесценные знания по разным сегментам: недвижимости, аренде, туризму, авто, путешествиям. На Авито сейчас можно найти тех самых "новых обеспеченных" — людей, которые тратят много в моменте на товары, которые раньше им были недоступны".

Версия для печати

В России и мире

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Появились рендеры фонтана на ул. Осипенко в Самаре после ремонта

Стало известно, как будет выглядеть фонтан 40-летия Победы на ул. Осипенко в Самаре после реконструкции. Рендеры опубликовал в сети "ВКонтакте" член регионального штаба Народного фронта Самарской области Алексей Сорокин.

В центре Самары построят ливневки: список улиц

В Самаре начались публичные слушания. На суд жителей представили проект планировки и межевания территории, разработанный для реконструкции сетей дождевой канализации в историческом поселении и строительства очистных сооружений.

Он и она