В Самарской области спрос на новые авто вырос почти на треть

При том что за год в количество предложений на новые машины от дилеров в нашей губернии увеличилось на 51,1%, а в сравнении со вторым кварталом этого года — на 31,5%. Зато средняя цена автомобиля за те же периоды практически не изменилась и составила 2799000 рублей. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка Haval (33,9%), на втором — ВАЗ (LADA) (18%), на третьем — Geely (14,2%).

Самой востребованной среди марок в этой категории стала LADA: на его долю пришлось 27% от спроса. Также в топ-5 вошли Haval (24,5%), Chery (5,7%), Geely (5,5%) и Tank (3,5%).

Лидером по доле в спросе среди моделей стала Haval Jolion с показателем 12,6%. На втором месте — ВАЗ (LADA) Granta с 7,3%, на третьем — Niva Legend c 6,4%. Четвертую строку заняла LADA Vesta, которой досталось 5,7% от спроса, а пятую — Haval H3 (3%). Лидером по динамике год к году стал ВАЗ (LADA) Vesta Cross: спрос на него вырос в 2,8 раза, а за квартал — Haval Jolion (на 91,9%).

По количеству объявлений в третьем квартале лидировал Haval Jolion (13,1%). Также в тройку вошли LADA Vesta (5,5%) и LADA Granta (5,4%). Максимальную динамику предложения год к году продемонстрировал Tank 300 (рост в 8,4 раза), а за квартал — Vesta Cross (в 2,1).

Топ-10 новых автомобилей по доле в спросе, Самарская обл., III кв. 2024 г., Авито Авто