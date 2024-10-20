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Практикующих HR-специалистов научат новым методам привлечения дефицитных кадров

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Авито Работа совместно с Яндекс Практикумом разработала бесплатный обучающий онлайн-курс курс "Массовый подбор: современные практики и инструменты" для HR-специалистов, занимающихся привлечением кадров. Обучение стартует 15 ноября 2024 года. Действующие практики помогут участникам адаптироваться к новым вызовам рынка труда.

В обстоятельствах низкой безработицы и большой нехватки кадров в стране работодатели вынуждены искать эффективные способы привлечения специалистов по дефицитным направлениям, развивать современные подходы к работе с молодежью и решать вопросы адаптации и удержания сотрудников. А это значит, что повышать свою квалификацию и осваивать новые методики работы приходится, прежде всего, HR-специалистам. По данным Авито Работы, более половины (54%) сотрудников сферы рекрутмента ежегодно проходят курсы дополнительного образования для повышения квалификации.

В ответ на запрос рынка Авито Работа запускает открытый курс "Массовый подбор: современные практики и инструменты" на платформе Яндекс Практикум. За время обучения слушатели узнают об этапах и планировании массового подбора, научатся работать со стейкхолдерами и бизнес-заказчиками, а также познакомятся с инструментами и каналами для автоматизации и анализа массового подбора.

"В условиях дефицита кадров во многих сферах открытых вакансий больше, чем соискателей, и компаниям приходится конкурировать за них. В этом помогают новые методы массового подбора. Навык работы с цифровыми инструментами становится одним из важнейших во всех сегментах экономики. Это умение помогает развиваться вместе с индустрией и оставаться актуальным в своей профессии. Мы верим, что благодаря курсу HR-специалистам будет легче адаптироваться к вызовам рынка, повысить свои компетенции и эффективность массового подбора в компаниях", — рассказала руководитель b2b-направления в Яндекс Практикуме Галина Лебедова.

Программа обучения рассчитана на 4 недели. В рамках курса предусмотрено два основных блока — теоретический и практический. Обучение по обоим трекам бесплатное. В первой части программы участникам будут доступны обучающие материалы и вебинары, разработанные экспертами Авито Работы и HR-практиками из крупных компаний: Яндекс Доставка, FM Logistics, АШАН и другие. Спикеры разберут кейсы массового найма и тренды рынка труда, поделятся полезными чек-листами и практическими рекомендациями по повышению эффективности процессов. Кроме того, студенты смогут обсудить актуальные вопросы найма с наставниками и другими участниками профессионального комьюнити.

Вторая, практическая часть будет посвящена аудиту HR-процессов внутри компаний. Встречи в формате фасилитации пройдут под руководством ведущих экспертов рынка, которые помогут участникам провести всесторонний анализ существующих процессов подбора, выявить точки роста и предложить улучшения. Для закрепления знания участникам будут назначаться домашние задания — ревьюеры проверят работы специалистов и дадут обратную связь по их выполнению.

"Кроме теоретической базы знаний, данных платформы и исследований, которые мы подготовили для обучения, отдельное внимание в ходе курса будет уделено нетворкингу. Участники смогут поделиться своим опытом с коллегами, обсудят лучшие рыночные практики и в целом получат поддержку единомышленников, которые понимают и разделяют сложности их работы. Это большая ценность проекта", — комментирует руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы Анна Осьмак.

Количество мест в практическом треке ограничено. Для участия в этом блоке специалистам необходимо пройти входное тестирование — сделать это можно, пройдя регистрацию на странице проекта до 1 ноября. Все выпускники, выполнившие задания из практической части курса, получат сертификаты дополнительного образования.

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