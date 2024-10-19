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Авито Услуги поможет мастерам старшего поколения освоиться в сети

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Платформа запустила конкурс "Окажите родным услугу" — проект, призывающий детей помочь своим родителям и другим старшим родственникам адаптироваться в пространстве онлайн продаж.

Сегодня не редко люди старшего поколения настоящие профессионалы своего дела. Они прекрасно умеют делать многое: печь, строить, вязать, ремонтировать технику, шить, переводить и еще сто других важных и полезных дел.

Руководитель B2B-маркетинга Авито Услуг Елена Куплинова считает, что их умения наверняка буду востребованы и на этом можно зарабатывать. Начать получать заказы через Авито Услуги не сложно. Но для возрастных мастеров это может быть непросто из-за недостатка опыта в работе с технологиями, что сильно ограничивает их аудиторию и клиентскую базу. Молодое поколение, хорошо разбирающееся в технологиях, может помочь своим близким, адаптироваться в новой среде: зарегистрироваться на сайте проекта, создать профиль и разместить объявления об оказании услуг.

"Мы стремимся объединить поколения — дети, которые хорошо разбираются в цифровой среде, могут помочь родителям освоиться онлайн. Это открывает новые возможности для роста и расширения клиентской базы через интернет. Онлайн-присутствие играет ключевую роль в развитии бизнеса, особенно когда возможности сарафанного радио ограничены и его эффект снижается. Для нас это также интересный проект, который позволяет протестировать новые подходы к работе с мастерами, которые ранее полагались только на офлайн-продвижение. Проект открывает перспективы как для исполнителей, так и для нас как платформы, поддерживающей их развитие", — уверена Елена Куплинова.

Конкурс продлится до 25 октября 2024 года, результаты объявят до 31 октября, а призы доставят победителям до 22 ноября. Авторы лучших объявлений получат призы: 100 000 рублей за первое место, 50 000 рублей за второе и третье места, 25 000 рублей за четвертое и пятое. Участники, занявшие с шестого по десятое места, смогут получить консультации от экспертов по маркетингу Авито Услуг, а все участники получат бонусы на продвижение своих услуг на платформе.

Подробности о проекте можно узнать на сайте: masteraonline.avito.com.

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