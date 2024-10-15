Самарцы тратят на подготовку автомобиля к зиме в среднем 21 тысячу рублей

Данные предоставили эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, которые опросили 5 000 россиян в возрасте от 18 лет, имеющих автомобили, чтобы узнать, как проходит подготовка личных транспортных средств к зимнему сезону.

Среди российских автовладельцев доля мужчин больше, чем женщин: 56% против 46%. Чаще всего за рулем можно встретить людей в возрасте от 25 до 34 лет (54%) и от 35 до 44 лет (56%). В среднем женщины вкладывают в процесс подготовки авто больше средств, чем мужчины: 22 651 рубль против 17 593 рублей соответственно.

Значительная доля респондентов из Самары (88%) отметила, что в первую очередь они меняют летние шины на зимние. Больше половины опрошенных также выделили важность смены жидкости для стеклоомывателя и своевременную замену масла в двигателе или в коробке передач: об этом рассказали 63% и 54% респондентов соответственно. Порядка 39% опрошенных из Самары планируют проверить работу аккумулятора, 34% — пройти диагностику системы отопления, а поменять дворники собираются 28% самарских автолюбителей.

Важным фактором в этом году является и подготовка к непогоде: 28% респондентов собираются приобрести щетку для чистки автомобиля и скребок для льда, а 22% — лопату для чистки снега. О новых товарах для автомобилей жители Самары узнают в основном от знакомых (65%) и из рекламы на классифайдах и маркетплейсах (20%).

"Реклама на классифайдах и маркетплейсах занимает все большую долю в медиасплите брендов. Тренд объясняется перетоком запросов пользователей из классических поисковиков в каналы электронной коммерции, а также качеством этой аудитории. В ритейл-медиа люди приходят со сформированным спросом. Они знают, что им нужно и уже готовы к покупке — остается выбрать подходящие по стоимости и другим параметрам товары или услуги", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

В прошлом году на покупку необходимых товаров для подготовки автомобиля к зиме 25% самарцев потратили до 10 000 рублей, 26% респондентов — до 20 000 рублей. Также 22% опрошенных отметили, что в прошлом сезоне приготовления к зимнему вождению обошлись им в сумму до 30 000 рублей, а 3% — до 40 000 рублей. Около 7% жителей Самары заплатили примерно 50 000 рублей, 8% — еще больше. Результаты исследования показывают, что респонденты в возрасте от 18 до 24 лет более склонны тратить значительные суммы на подготовку автомобилей к холодам.

Больше половины самарских автовладельцев (57%) предпочитает покупать автомобильные товары в офлайн-точках, а 29% делают это в профильных интернет-магазинах. В то же время 14% опрошенных в Самаре собираются приобрести принадлежности для подготовки машины к зиме на классифайдах. Интересно, что эта опция наиболее популярна у респондентов в возрасте до 24 лет. Например, для поиска запчастей по VIN или госномеру автомобиля, уже более 30% пользователей Авито Авто используют сервис "Гараж".