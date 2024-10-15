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Авито приглашает на первую бизнес-конференцию для продавцов

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24 октября в МТС Live Холл, г. Москва, пройдет масштабная бизнес-конференция "Авито для продавцов". Мероприятие пройдет оффлайн и в онлайн-формате, и будет актуально как для уже опытных предпринимателей, так и для тех, кто только планирует старт в электронной коммерции. Участие в конференции бесплатное.

В рамках конференции обсудят развитие бизнеса в онлайне, тренды сегмента e-commerce и маркетинговые инструменты для масштабирования продаж. Мероприятие будет актуально как для опытных селлеров, так и для тех, кто хочет запустить свой бизнес, но не знает, с чего начать.

Откроет конференцию выступление управляющего партнера Авито Ивана Гуза. Хедлайнером станет лидер группы UMA2RMAN Владимир Кристовский.

В мероприятии примут участие:

  • Татьяна Илюшниковова, заместитель министра экономического развития РФ;
  • Михаил Бурмистров, управляющий партнер INFOline;
  • Эльдар Муртазин, главный редактор Mobile-review.com, ведущий аналитик Mobile Research Group;
  • Денис Козлов, руководитель дирекции продаж крупным корпоративным клиентам АО "Почта России";
  • Луиза Александрова, директор по развитию СОБА;
  • Ключевые эксперты ритейла;
  • Топ-менеджеры Авито;
  • Предприниматели разных отраслей, в том числе те, кто уже построил успешный бизнес на Авито.

Программа конференции будет состоять из трех параллельных потоков:

В блоке "Прокачай свой бизнес: тренды и стратегии" эксперты обсудят самые яркие тренды рынка e-commerce, расскажут о возможностях роста для бизнеса и представят финансовые инструменты для получения качественной аналитики и увеличения продаж. В блоке будет проведена отдельная сессия о взаимодействии государства и бизнеса и отдельная дискуссия о женском лидерстве.

В потоке "Продавай на своих правилах" спикеры расскажут о секретах успешных продаж, инструментах продвижения и аналитических возможностях Авито для построения бизнеса в онлайне.

В блоке "Категории товаров: теории и практики" эксперты обсудят разные ниши для старта бизнеса на Авито. Сотрудники компании расскажут, что важно учесть, продавая мебель, какие особенности есть в категории электроники, как настроить продажи автозапчастей под потребности автовладельцев, чего хотят покупатели профессионального оборудования, как Авито Услуги помогают бизнесу развиваться и многое другое.

"Сейчас на Авито более 4 миллионов активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Только в прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса, а это 96% от всего малого и среднего бизнеса в России. Поэтому мы проводим нашу собственную конференцию. Она станет местом для обучения и дискуссии, нетворкинга и поиска новых путей продвижения и развития бизнеса", — рассказывает Алексей Ли, директор по продажам вертикали Товары.

Для участия в бизнес-конференции Авито для продавцов необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать формат посещения — личное или онлайн — и указать контактные данные. Участие бесплатное.

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