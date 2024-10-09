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В Авито приняли десятитысячного сотрудника

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"Юбилейным" — работником одной из крупнейших российских ИТ-компаний стал менеджер продукта в направлении Авто.

А ведь в 2007 году Авито создавался как сайт объявлений с командой из 20 человек. Спустя 16 лет в этой глобальной ИТ-компании трудится людей в 500 раз больше. Причем за последний год на работу было принято более 2000 человек.

Сегодня более 3300 профессионалов Авито заняты в разработке и развитии продукта, а еще три тысячи занимаются поддержкой и решением вопросов клиентов. В Авито трудится почти 800 hr-специалистов, юристов, финансистов, бухгалтеров и других специалистов Корпоративного центра. Восемь сотен сотрудников отвечают за модерацию объявлений, еще столько же трудятся в продажах, около 300 — в маркетинге и PR. Также почти шесть сотне человек занимаются стратегией компании и развитием бизнеса. Здесь всегда рады новым работникам: сегодня в компании работает более 250 стажеров.

Авито регулярно запускает амбициозные проекты, что объясняет необходимость планомерного увеличения команды. Так, например, в этом году на платформе у пользователей появилась возможность покупать товары и авто в кредит, запущен собственный платежный метод "Кошелек" и ипотечный сервис, внедрена система оценки качества сервиса продавцов, стала доступна верификация профиля через Госуслуги.
А еще были созданы новые разделы: Авито Молл для покупки товаров в новом или почти новом состоянии, Авито Премиум с проверенными товарами от люксовых брендов, Авито Путешествия для посуточного бронирования жилья.

HR-директор вертикалей Авито Александра Остановская считает, что работа в Авито — это ежедневный вызов, который двигает нас вперед и помогает развиваться. "Для нас главное — люди и их идеи, которые делают мир для наших пользователей лучше. Каждый день компания не просто удерживает лидерские позиции на рынке, но и развивает свои сервисы, которыми пользуются десятки миллионов россиян. Авито дает сотрудникам возможность построить свой карьерный трек, в рамках которого мы помогаем членам команды развивать профессиональные навыки и расти как вертикально, так и горизонтально. Работа в Авито — больше, чем просто работа. Мы считаем это своим призванием и гордимся быть частью такой большой команды профессионалов", — добавила Александра Остановская.

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