Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей

По словам руководителя направления "Новые автомобили" Авито Авто Никиты Ивахненко, количество предложение новых автомобилей на российском авторынке активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров, с которыми сотрудничает Авито Авто. "На данный момент их уже более 2500, это около 80% всех официальных дилеров, представленных в России. В условиях такого широкого ассортимента посетителям платформы выбрать наиболее подходящий по цене и техническим характеристикам автомобиль непросто", — прокомментировал Никита Ивахненко.

Вместе с тем растет и интерес россиян к поиску и покупке новых автомобилей онлайн. Как показало исследование, проведенное Авито Авто в сентябре 2024 года, среди потребителей, недавно купивших новую машину, 74% для поиска и выбора нового авто в первую очередь пользовались онлайн-источниками: 33% — сайтами с объявлениями, 30% — сайтами автосалонов и дилеров, 11% — сайтами производителей. Лично посещали автосалоны всего 25%.

Треть респондентов сообщили, что хотят сделать покупку именно у дилера, в первую очередь для легкости и безопасности покупки. На втором месте оснований для такой покупки — материальная выгода: почти четверть опрошенных рассказали, что новый автомобиль был дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии. 24% аудитории привлекала гарантия, которая предоставляется на новые авто. Пятая часть покупателей выбрали дилера из-за скидок и спецпредложений, и еще почти столько же хотели приобрести новую модель автомобиля, которой нет среди авто с пробегом.

Авито Авто помогает людям, находящимся в поиске новой машины. "На платформе в разделе "Новые авто" собраны выгодные актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Кроме того, такие бейджи как "Проверенный партнер" и "Официальный дилер" облегчат поиск, а прозрачное ценообразование повысит безопасность сделки", — пояснил руководитель направления "Новые автомобили" Авито Авто.

Среди ключевых особенностей раздела "Новые авто" — возможность отфильтровать предложение по ряду факторов, среди которых не только стоимость и характеристики, но также условия гарантии и история представленности дилеров на платформе.

В каждом объявлении в каталоге есть параметры бонусов, которые можно получить при покупке конкретной модели автомобиля — например, специальные условия кредита от производителя или дилера, КАСКО и аксессуары в подарок и пр. Также в разделе предусмотрены фильтры по условиям гарантии на машину и возможность воспользоваться сервисом Селект, где помощь в подборе и осмотре автомобиля окажет персональный менеджер.

Кроме того, в разделе с новыми авто дилеры могут соединять в одном мультиобъявлении схожие модели, различающиеся отдельными параметрами — например, цветом, типом коробки переключения передач, типом двигателя и пр. Благодаря этому покупатели могут увидеть в одной карточке товара различные варианты модели, сравнить их и выбрать наиболее подходящий.

Попасть в раздел "Новые авто" можно в мобильном приложении Авито.